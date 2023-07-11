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https://sputnikarabic.ae/20230711/سفارة-موسكو-في-واشنطن-العلاقات-بين-روسيا-والغرب-تتجه-نحو-السيناريو-الأكثر-سلبية--عاجل-1078934761.html
سفارة موسكو في واشنطن: العلاقات بين روسيا والغرب تتجه نحو السيناريو الأكثر سلبية
سفارة موسكو في واشنطن: العلاقات بين روسيا والغرب تتجه نحو السيناريو الأكثر سلبية
أعلن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، أن عشية قمة الناتو الوضع في العلاقات بين روسيا والغرب يتجه نحو السيناريو الأكثر سلبية، وهو المواجهة... 11.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-11T00:15+0000
2023-07-11T00:27+0000
أنطونوف
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
الناتو
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واشنطن – سبوتنيك. وقال السفير للصحفيين، "عشية قمة الناتو الجو في الفضاء المعلوماتي الأمريكي أصبح حاراً للغاية. يتم تحضير كل شيء لإخضاع الرأي العام هنا لقبول أي قرارات معادية لروسيا التي سيتم اتخاذها في الأيام القريبة في فيلنيوس".وتابع: "الوضع يواصل التدهور نحو النتيجة الأكثر سلبية وهي المواجهة بين روسيا ودول أعضاء الحلف".
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أنطونوف, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الناتو
أنطونوف, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, الناتو

سفارة موسكو في واشنطن: العلاقات بين روسيا والغرب تتجه نحو السيناريو الأكثر سلبية

00:15 GMT 11.07.2023 (تم التحديث: 00:27 GMT 11.07.2023)
© Photo / Kent Wangالسفارة الروسية في واشنطن
السفارة الروسية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2023
© Photo / Kent Wang
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يتبع
أعلن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، أن عشية قمة الناتو الوضع في العلاقات بين روسيا والغرب يتجه نحو السيناريو الأكثر سلبية، وهو المواجهة بين روسيا والناتو.
واشنطن – سبوتنيك. وقال السفير للصحفيين، "عشية قمة الناتو الجو في الفضاء المعلوماتي الأمريكي أصبح حاراً للغاية. يتم تحضير كل شيء لإخضاع الرأي العام هنا لقبول أي قرارات معادية لروسيا التي سيتم اتخاذها في الأيام القريبة في فيلنيوس".
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وتابع: "الوضع يواصل التدهور نحو النتيجة الأكثر سلبية وهي المواجهة بين روسيا ودول أعضاء الحلف".
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