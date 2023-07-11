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Подготовка специалистов инженерных войск для работы в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230711/السويد-لا-تتوقع-نشر-أسلحة-نووية-على-أراضيها-1078969396.html
السويد لا تتوقع نشر أسلحة نووية على أراضيها
السويد لا تتوقع نشر أسلحة نووية على أراضيها
صرح وزير الدفاع السويدي بول هانسون، اليوم الأربعاء، أن السلطات في المملكة لا تتوقع نشر أسلحة نووية تكتيكية على أراضي البلاد. 11.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-11T21:58+0000
2023-07-11T21:59+0000
السويد
روسيا
سلاح روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال هانسون لقناة التلفزيون السويدية SVT: "أنا لا أعتقد ذلك. ولكن بالطبع سيتعين علينا دعم (حلف الناتو)، لأن الناتو هو تحالف عسكري مبني على الردع التقليدي والردع النووي".وكان الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ قد أعلن، في وقت سابق، بأن الرئيس التركي وعد بتقديم طلب السويد لعضوية الناتو إلى البرلمان التركي للتصديق عليه في أقرب وقت ممكن.وقال ستولتنبرغ بعد لقاء مع الرئيس التركي، ورئيس وزراء السويد في فيلنيوس: "يسعدني أن أعلن أن الرئيس أردوغان وافق على إرسال بروتوكول انضمام السويد إلى الجمعية الوطنية الكبرى (البرلمان التركي) للتصديق عليه في أقرب وقت ممكن. هذا يوم تاريخي".وذكر أن الاجتماع نجح في "التوصل إلى تفاهم مشترك حول كيفية تنفيذ جميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها في وقت سابق، بما في ذلك مكافحة الإرهاب ورفع حظر الأسلحة".وسبق أن اقترحت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان السويدي الموافقة على انضمام السويد إلى الناتو، بالإضافة إلى اتفاقية وضع منظمة حلف شمال الأطلسي التي تنظم مسائل الحصانة والامتيازات للناتو وموظفيه.ووفقًا للبيان، تشارك اللجنة وجهة نظر الحكومة بأنه "لا يوجد أي سبب لنشر الأسلحة النووية أو القواعد الدائمة على أراضي السويد في زمن السلم، تمامًا مثلما هو الحال في بلدان شمال أوروبا الأخرى".وتقدمت فنلندا والسويد، على خلفية الأحداث في أوكرانيا، في مايو/أيار 2022، بطلب للانضمام إلى التحالف، وأصبحت فنلندا العضو الحادي والثلاثين في الناتو في 4 أبريل/نيسان. لم يتلق طلب السويد بعد الموافقة المجرية والتركية.
https://sputnikarabic.ae/20230710/ستولتنبرغ-أردوغان-يتعهد-بإحالة-طلب-السويد-بالانضمام-لـالناتو-إلى-البرلمان-التركي-1078932960.html
https://sputnikarabic.ae/20230710/أردوغان-مهدوا-الطريق--لعضوية-تركيا-في-الاتحاد-الأوروبي-أولا-ونضم-السويد-للناتو-1078910469.html
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السويد, روسيا, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
السويد, روسيا, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

السويد لا تتوقع نشر أسلحة نووية على أراضيها

21:58 GMT 11.07.2023 (تم التحديث: 21:59 GMT 11.07.2023)
© AFP 2023 / KCNA VIA KNSكوريا الشمالية تختبر سلاح نووي تكتيكي، 17 أبريل 2022
كوريا الشمالية تختبر سلاح نووي تكتيكي، 17 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2023
© AFP 2023 / KCNA VIA KNS
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صرح وزير الدفاع السويدي بول هانسون، اليوم الأربعاء، أن السلطات في المملكة لا تتوقع نشر أسلحة نووية تكتيكية على أراضي البلاد.
وقال هانسون لقناة التلفزيون السويدية SVT: "أنا لا أعتقد ذلك. ولكن بالطبع سيتعين علينا دعم (حلف الناتو)، لأن الناتو هو تحالف عسكري مبني على الردع التقليدي والردع النووي".
حلف شمال الأطلسي الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2023
ستولتنبرغ: أردوغان يتعهد بإحالة طلب السويد بالانضمام لـ"الناتو" إلى البرلمان التركي
أمس, 20:23 GMT
وكان الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ قد أعلن، في وقت سابق، بأن الرئيس التركي وعد بتقديم طلب السويد لعضوية الناتو إلى البرلمان التركي للتصديق عليه في أقرب وقت ممكن.
وقال ستولتنبرغ بعد لقاء مع الرئيس التركي، ورئيس وزراء السويد في فيلنيوس: "يسعدني أن أعلن أن الرئيس أردوغان وافق على إرسال بروتوكول انضمام السويد إلى الجمعية الوطنية الكبرى (البرلمان التركي) للتصديق عليه في أقرب وقت ممكن. هذا يوم تاريخي".
وذكر أن الاجتماع نجح في "التوصل إلى تفاهم مشترك حول كيفية تنفيذ جميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها في وقت سابق، بما في ذلك مكافحة الإرهاب ورفع حظر الأسلحة".
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2023
أردوغان: مهدوا الطريق لعضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي أولا ونضم السويد للناتو
أمس, 11:10 GMT
وسبق أن اقترحت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان السويدي الموافقة على انضمام السويد إلى الناتو، بالإضافة إلى اتفاقية وضع منظمة حلف شمال الأطلسي التي تنظم مسائل الحصانة والامتيازات للناتو وموظفيه.
ووفقًا للبيان، تشارك اللجنة وجهة نظر الحكومة بأنه "لا يوجد أي سبب لنشر الأسلحة النووية أو القواعد الدائمة على أراضي السويد في زمن السلم، تمامًا مثلما هو الحال في بلدان شمال أوروبا الأخرى".
وتقدمت فنلندا والسويد، على خلفية الأحداث في أوكرانيا، في مايو/أيار 2022، بطلب للانضمام إلى التحالف، وأصبحت فنلندا العضو الحادي والثلاثين في الناتو في 4 أبريل/نيسان. لم يتلق طلب السويد بعد الموافقة المجرية والتركية.
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