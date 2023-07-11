https://sputnikarabic.ae/20230711/الناتو-يعلن-تعزيز-الجناح-الشرقي-بقوات-إضافية-1078964827.html
الناتو يعلن تعزيز "الجناح الشرقي" بقوات إضافية
الناتو يعلن تعزيز "الجناح الشرقي" بقوات إضافية
قال قادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) المشاركون في قمة فيلنيوس، في بيان اليوم الثلاثاء، إن "دول الحلف ستنشر قوات إضافية في شرق أوروبا لتزيد من حجم الألوية إذا لزم... 11.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-11T17:43+0000
2023-07-11T17:43+0000
2023-07-11T17:43+0000
الناتو
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وأضاف البيان: "أكدنا من جديد قراراتنا التي اتخذناها في قمة مدريد لإنشاء قوات إضافية جاهزة للقتال على الجانب الشرقي من حلف شمال الأطلسي، والتي ستتم زيادتها من الوحدات الموجودة إلى حجم الألوية عند الضرورة، بالاعتماد على التعزيزات الموثوقة والمتاحة بسرعة، مسبقًا بمعدات متمركزة، وتعزيز القيادة والسيطرة".وأضاف البيان: "نرحب بجهود الحلفاء المستمرة لزيادة وجودهم على الجناح الشرقي لحلف الناتو، ما يساهم في تعزيز مصداقية الردع والدفاع".وقال المشاركون في قمة "الناتو" في فيلنيوس إن "مستقبل أوكرانيا في الناتو، لكن إجراء الانضمام لا ينص على إطار زمني ويستند إلى تلبية جميع الشروط".وجاء في بيان الناتو أن "الحلف يدرك أن "طريق أوكرانيا إلى التكامل الأوروبي الأطلسي الكامل قد تجاوز الحاجة إلى خطة عمل للعضوية".فيما قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي عقب اليوم الأول من القمة، إنه إذا فشلت أوكرانيا في كسب المواجهة مع روسيا، فإن مسألة عضويتها في الناتو ستفقد أهميتها.
https://sputnikarabic.ae/20230711/إعلام-البيان-الختامي-للناتو-لن-يتضمن-انضمام-أوكرانيا-إلى-الحلف-1078947754.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
الناتو
الناتو يعلن تعزيز "الجناح الشرقي" بقوات إضافية
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قال قادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) المشاركون في قمة فيلنيوس، في بيان اليوم الثلاثاء، إن "دول الحلف ستنشر قوات إضافية في شرق أوروبا لتزيد من حجم الألوية إذا لزم الأمر".
وأضاف البيان: "أكدنا من جديد قراراتنا التي اتخذناها في قمة مدريد لإنشاء قوات إضافية جاهزة للقتال على الجانب الشرقي من حلف شمال الأطلسي، والتي ستتم زيادتها من الوحدات الموجودة إلى حجم الألوية عند الضرورة، بالاعتماد على التعزيزات الموثوقة والمتاحة بسرعة، مسبقًا بمعدات متمركزة، وتعزيز القيادة والسيطرة".
وتم إنشاء ثماني مجموعات قتالية متعددة الجنسيات، سنواصل جهودنا لتنفيذ هذه القرارات، بما في ذلك من خلال إظهار القدرة على زيادة الوجود العسكري من خلال التدريبات النشطة على الجانب الشرقي من الحلف.
وأضاف البيان: "نرحب بجهود الحلفاء المستمرة لزيادة وجودهم على الجناح الشرقي لحلف الناتو، ما يساهم في تعزيز مصداقية الردع والدفاع".
وقال المشاركون في قمة "الناتو" في فيلنيوس إن "مستقبل أوكرانيا في الناتو، لكن إجراء الانضمام لا ينص على إطار زمني ويستند إلى تلبية جميع الشروط".
وجاء في بيان الناتو أن "الحلف يدرك أن "طريق أوكرانيا إلى التكامل الأوروبي الأطلسي الكامل قد تجاوز الحاجة إلى خطة عمل للعضوية".
فيما قال الأمين العام لحلف الناتو
، ينس ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي عقب اليوم الأول من القمة، إنه إذا فشلت أوكرانيا في كسب المواجهة مع روسيا، فإن مسألة عضويتها في الناتو ستفقد أهميتها.