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https://sputnikarabic.ae/20230711/بعد-حادثة-حرق-مصحف-الكويت-طباعة-100-ألف-نسخة-من-القرآن-باللغة-السويدية-1078939394.html
بعد حادثة حرق مصحف... الكويت تطبع 100 ألف نسخة من القرآن باللغة السويدية
بعد حادثة حرق مصحف... الكويت تطبع 100 ألف نسخة من القرآن باللغة السويدية
قرر مجلس الوزراء الكويتي طباعة 100 ألف نسخة من القرآن الكريم باللغة السويدية، وذلك بعد ضجة واسعة خلّفها حادث حرق المصحف في ستوكهولم. 11.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-11T08:35+0000
2023-07-11T08:35+0000
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وقالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، إن القرار جاء بناء على توجيهات الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.وجرى تكليف الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما بطباعة عدد 100 ألف نسخة من المصحف الشريف مترجمة إلى اللغة السويدية.وبحسب المصدر ذاته، تم التنسيق مع وزارة الخارجية الكويتية ليتم توزيع النسخ المترجمة في مملكة السويد.وقال مجلس الوزراء الكويتي في بيان إن ذلك يأتي "بهدف التأكيد على سماحة الدين الإسلامي ونشر المبادئ والقيم الإسلامية والتعايش الإيجابي بين البشر جميعاً، في جو يسوده المحبة والتسامح والسلام، وإبراز جوانب الرحمة ونبذ مشاعر الكراهية والتطرف والتعصب الديني".وفي 28 يونيو/ حزيران الماضي، قام مواطن عراقي يعيش في السويد، سلوان موميكا (37 عاما)، بدهس الكتاب المقدس للمسلمين، وأضرم النار في عدة صفحات منه عند مسجد ستوكهولم المركزي، وذلك بعدما منحته الشرطة تصريحا بذلك بموجب قرار قضائي، ما خلف موجة استنكار وتنديد واسعة في العالمين العربي والإسلامي.
https://sputnikarabic.ae/20230706/بعد-واقعة-المصحف-السويد-تدرس-تجريم-حرق-الكتب-المقدسة-1078808325.html
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الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن, السويد, الكويت
الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن, السويد, الكويت

بعد حادثة حرق مصحف... الكويت تطبع 100 ألف نسخة من القرآن باللغة السويدية

08:35 GMT 11.07.2023
© AFP 2023 / YASSER AL-ZAYYATرئيس وزراء الكويت الجديد، الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح
رئيس وزراء الكويت الجديد، الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2023
© AFP 2023 / YASSER AL-ZAYYAT
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قرر مجلس الوزراء الكويتي طباعة 100 ألف نسخة من القرآن الكريم باللغة السويدية، وذلك بعد ضجة واسعة خلّفها حادث حرق المصحف في ستوكهولم.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، إن القرار جاء بناء على توجيهات الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.
وجرى تكليف الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما بطباعة عدد 100 ألف نسخة من المصحف الشريف مترجمة إلى اللغة السويدية.
وبحسب المصدر ذاته، تم التنسيق مع وزارة الخارجية الكويتية ليتم توزيع النسخ المترجمة في مملكة السويد.
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وقال مجلس الوزراء الكويتي في بيان إن ذلك يأتي "بهدف التأكيد على سماحة الدين الإسلامي ونشر المبادئ والقيم الإسلامية والتعايش الإيجابي بين البشر جميعاً، في جو يسوده المحبة والتسامح والسلام، وإبراز جوانب الرحمة ونبذ مشاعر الكراهية والتطرف والتعصب الديني".
وفي 28 يونيو/ حزيران الماضي، قام مواطن عراقي يعيش في السويد، سلوان موميكا (37 عاما)، بدهس الكتاب المقدس للمسلمين، وأضرم النار في عدة صفحات منه عند مسجد ستوكهولم المركزي، وذلك بعدما منحته الشرطة تصريحا بذلك بموجب قرار قضائي، ما خلف موجة استنكار وتنديد واسعة في العالمين العربي والإسلامي.
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