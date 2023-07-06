https://sputnikarabic.ae/20230706/بعد-واقعة-المصحف-السويد-تدرس-تجريم-حرق-الكتب-المقدسة-1078808325.html

بعد واقعة المصحف... السويد تدرس تجريم حرق الكتب المقدسة

بعد واقعة المصحف... السويد تدرس تجريم حرق الكتب المقدسة

تدرس الحكومة السويدية تجريم حرق الكتب المقدسة، بعد أن أحرق مهاجر عراقي مصحفًا أمام مسجد في ستوكهولم الأسبوع الماضي، مما تسبب في موجة من الغضب في العالم... 06.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-06T15:56+0000

2023-07-06T15:56+0000

2023-07-06T15:56+0000

السويد

العالم

أخبار العالم الآن

الأخبار

الناتو

أخبار تركيا اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/1e/1078612117_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_761310fcb009fa57dd0ae2d2de8991f5.jpg

وقال وزير العدل السويدي، جونار سترومر، اليوم الخميس، إن "حرق المصاحف في الآونة الأخيرة أضر بالأمن الداخلي للسويد"، وفق صحيفة "أفتون بلادت".وقال سترومر إن حرق المصحف الأخير يدفع الحكومة الآن إلى اتخاذ إجراءات، ويجري تحليل الوضع القانوني.وأضاف: "من بين أمور أخرى، يجري النظر في ما إذا كانت هناك حاجة لإجراء تغييرات على القانون - الذي أعطى الضوء الأخضر حتى الآن لحرق القرآن".وأردف سترومر: "علينا أن نسأل أنفسنا ما إذا كان القانون الحالي جيدًا أو ما إذا كان هناك سبب لإعادة النظر فيه من بعض الجوانب".ومضى الوزير السويدي: "من الواضح أنه يتعين علينا تحليل الوضع القانوني في ضوء ما حدث".وتابع بقوله: "رأينا اعتقالات في السويد للاشتباه في الإعداد لجرائم إرهابية، وكانت هناك اعتقالات في ألمانيا للاشتباه في الإعداد لجرائم إرهابية ضد السويد في ضوء ذلك. يمكننا أن نرى أيضًا أن حرق المصحف الذي حدث الأسبوع الماضي ولّد تهديدات لأمننا الداخلي".وبحسب الصحيفة السويدية، فإن حرق المصحف أضر بفرص السويد في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، في ضوء دور تركيا المهم في الموافقة على الطلب.وفي 28 يونيو/ حزيران الماضي، قام مواطن عراقي يعيش في السويد، سلوان موميكا (37 عاما)، بدهس الكتاب المقدس للمسلمين، وأضرم النار في عدة صفحات منه عند مسجد ستوكهولم المركزي، وذلك بعدما منحته الشرطة تصريحا بذلك بموجب قرار قضائي، ما خلف موجة استنكار وتنديد واسعة في العالمين العربي والإسلامي.

https://sputnikarabic.ae/20230705/مجلس-العلاقات-الإسلامية-الأمريكية-يدعو-بايدن-لإدانة-حرق-القرآن-1078773954.html

https://sputnikarabic.ae/20230703/بابا-الفاتيكان-عن-حرق-المصحف-في-السويد-الحرية-لا-تعني-الإساءة-للآخر-1078677393.html

السويد

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

السويد, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الناتو, أخبار تركيا اليوم