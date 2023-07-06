عربي
https://sputnikarabic.ae/20230706/بعد-واقعة-المصحف-السويد-تدرس-تجريم-حرق-الكتب-المقدسة-1078808325.html
بعد واقعة المصحف... السويد تدرس تجريم حرق الكتب المقدسة
بعد واقعة المصحف... السويد تدرس تجريم حرق الكتب المقدسة
تدرس الحكومة السويدية تجريم حرق الكتب المقدسة، بعد أن أحرق مهاجر عراقي مصحفًا أمام مسجد في ستوكهولم الأسبوع الماضي، مما تسبب في موجة من الغضب في العالم... 06.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-06T15:56+0000
2023-07-06T15:56+0000
السويد
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
الناتو
أخبار تركيا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/1e/1078612117_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_761310fcb009fa57dd0ae2d2de8991f5.jpg
وقال وزير العدل السويدي، جونار سترومر، اليوم الخميس، إن "حرق المصاحف في الآونة الأخيرة أضر بالأمن الداخلي للسويد"، وفق صحيفة "أفتون بلادت".وقال سترومر إن حرق المصحف الأخير يدفع الحكومة الآن إلى اتخاذ إجراءات، ويجري تحليل الوضع القانوني.وأضاف: "من بين أمور أخرى، يجري النظر في ما إذا كانت هناك حاجة لإجراء تغييرات على القانون - الذي أعطى الضوء الأخضر حتى الآن لحرق القرآن".وأردف سترومر: "علينا أن نسأل أنفسنا ما إذا كان القانون الحالي جيدًا أو ما إذا كان هناك سبب لإعادة النظر فيه من بعض الجوانب".ومضى الوزير السويدي: "من الواضح أنه يتعين علينا تحليل الوضع القانوني في ضوء ما حدث".وتابع بقوله: "رأينا اعتقالات في السويد للاشتباه في الإعداد لجرائم إرهابية، وكانت هناك اعتقالات في ألمانيا للاشتباه في الإعداد لجرائم إرهابية ضد السويد في ضوء ذلك. يمكننا أن نرى أيضًا أن حرق المصحف الذي حدث الأسبوع الماضي ولّد تهديدات لأمننا الداخلي".وبحسب الصحيفة السويدية، فإن حرق المصحف أضر بفرص السويد في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، في ضوء دور تركيا المهم في الموافقة على الطلب.وفي 28 يونيو/ حزيران الماضي، قام مواطن عراقي يعيش في السويد، سلوان موميكا (37 عاما)، بدهس الكتاب المقدس للمسلمين، وأضرم النار في عدة صفحات منه عند مسجد ستوكهولم المركزي، وذلك بعدما منحته الشرطة تصريحا بذلك بموجب قرار قضائي، ما خلف موجة استنكار وتنديد واسعة في العالمين العربي والإسلامي.
https://sputnikarabic.ae/20230705/مجلس-العلاقات-الإسلامية-الأمريكية-يدعو-بايدن-لإدانة-حرق-القرآن-1078773954.html
https://sputnikarabic.ae/20230703/بابا-الفاتيكان-عن-حرق-المصحف-في-السويد-الحرية-لا-تعني-الإساءة-للآخر-1078677393.html
السويد
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/1e/1078612117_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_cb0c84b940a7ebd0b2ac04e93651e9d3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
السويد, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الناتو, أخبار تركيا اليوم
السويد, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الناتو, أخبار تركيا اليوم

بعد واقعة المصحف... السويد تدرس تجريم حرق الكتب المقدسة

15:56 GMT 06.07.2023
© AFP 2023 / Ahmad Al-Rubayeأنصار "مقتدى الصدر" يحرقون علم السويد وعلم المثلية أمام سفارة السويد في بغداد، العراق
أنصار مقتدى الصدر يحرقون علم السويد وعلم المثلية أمام سفارة السويد في بغداد، العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2023
© AFP 2023 / Ahmad Al-Rubaye
تابعنا عبرTelegramNabd
تدرس الحكومة السويدية تجريم حرق الكتب المقدسة، بعد أن أحرق مهاجر عراقي مصحفًا أمام مسجد في ستوكهولم الأسبوع الماضي، مما تسبب في موجة من الغضب في العالم الإسلامي.
وقال وزير العدل السويدي، جونار سترومر، اليوم الخميس، إن "حرق المصاحف في الآونة الأخيرة أضر بالأمن الداخلي للسويد"، وفق صحيفة "أفتون بلادت".
وقال سترومر إن حرق المصحف الأخير يدفع الحكومة الآن إلى اتخاذ إجراءات، ويجري تحليل الوضع القانوني.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2023
مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية يدعو بايدن لإدانة حرق القرآن
أمس, 20:42 GMT
وأضاف: "من بين أمور أخرى، يجري النظر في ما إذا كانت هناك حاجة لإجراء تغييرات على القانون - الذي أعطى الضوء الأخضر حتى الآن لحرق القرآن".
وأردف سترومر: "علينا أن نسأل أنفسنا ما إذا كان القانون الحالي جيدًا أو ما إذا كان هناك سبب لإعادة النظر فيه من بعض الجوانب".
ومضى الوزير السويدي: "من الواضح أنه يتعين علينا تحليل الوضع القانوني في ضوء ما حدث".
وتابع بقوله: "رأينا اعتقالات في السويد للاشتباه في الإعداد لجرائم إرهابية، وكانت هناك اعتقالات في ألمانيا للاشتباه في الإعداد لجرائم إرهابية ضد السويد في ضوء ذلك. يمكننا أن نرى أيضًا أن حرق المصحف الذي حدث الأسبوع الماضي ولّد تهديدات لأمننا الداخلي".
بابا الفاتيكان، فرنسيس الثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2023
بابا الفاتيكان عن حرق المصحف في السويد: الحرية لا تعني الإساءة للآخر
3 يوليو, 09:58 GMT
وبحسب الصحيفة السويدية، فإن حرق المصحف أضر بفرص السويد في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، في ضوء دور تركيا المهم في الموافقة على الطلب.
وفي 28 يونيو/ حزيران الماضي، قام مواطن عراقي يعيش في السويد، سلوان موميكا (37 عاما)، بدهس الكتاب المقدس للمسلمين، وأضرم النار في عدة صفحات منه عند مسجد ستوكهولم المركزي، وذلك بعدما منحته الشرطة تصريحا بذلك بموجب قرار قضائي، ما خلف موجة استنكار وتنديد واسعة في العالمين العربي والإسلامي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:41 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع4 يوليو, 11:41 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала