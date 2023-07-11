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https://sputnikarabic.ae/20230711/جهاز-أمني-روسي-يتسلم-سيارات-حديثة-محلية-الصنع-ويضعها-في--الخدمة-فيديو-1078962466.html
جهاز أمني روسي يتسلم سيارات حديثة محلية الصنع ويضعها في الخدمة... فيديو
جهاز أمني روسي يتسلم سيارات حديثة محلية الصنع ويضعها في الخدمة... فيديو
دخلت السيارات المحلية الصنع من طراز "موسكفيتش- 3" الخدمة في قوات الحرس الوطني الروسي لتأدية المهمات الأمنية المختلفة. 11.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-11T16:52+0000
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روسيا
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واستأنف مصنع السيارات الروسي "موسكفيتش" في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني العملية الإنتاجية بإطلاق سيارة جديدة، اليوم الأربعاء، من فئة "موسكفيتش 3" وبطراز حديث وعصري.وكشف مصنع "موسكفيتش" الروسي عن السيارة الجديدة التي بدت من فئة سيارات (كورس أوفر) مع بعض التفاصيل المميزة في تصميم الهيكل.
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روسيا, نادي الفيديو
روسيا, نادي الفيديو

جهاز أمني روسي يتسلم سيارات حديثة محلية الصنع ويضعها في الخدمة... فيديو

16:52 GMT 11.07.2023
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورعرض سيارة "موسكفيتش" في مصنع موسكو للسيارات "موسكفيتش"، روسيا 23 نوفمبر 2022
عرض سيارة موسكفيتش في مصنع موسكو للسيارات موسكفيتش، روسيا 23 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2023
© Sputnik . Ramil Sitdikov
/
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دخلت السيارات المحلية الصنع من طراز "موسكفيتش- 3" الخدمة في قوات الحرس الوطني الروسي لتأدية المهمات الأمنية المختلفة.
واستأنف مصنع السيارات الروسي "موسكفيتش" في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني العملية الإنتاجية بإطلاق سيارة جديدة، اليوم الأربعاء، من فئة "موسكفيتش 3" وبطراز حديث وعصري.
وكشف مصنع "موسكفيتش" الروسي عن السيارة الجديدة التي بدت من فئة سيارات (كورس أوفر) مع بعض التفاصيل المميزة في تصميم الهيكل.
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