https://sputnikarabic.ae/20230711/جهاز-أمني-روسي-يتسلم-سيارات-حديثة-محلية-الصنع-ويضعها-في--الخدمة-فيديو-1078962466.html
جهاز أمني روسي يتسلم سيارات حديثة محلية الصنع ويضعها في الخدمة... فيديو
جهاز أمني روسي يتسلم سيارات حديثة محلية الصنع ويضعها في الخدمة... فيديو
دخلت السيارات المحلية الصنع من طراز "موسكفيتش- 3" الخدمة في قوات الحرس الوطني الروسي لتأدية المهمات الأمنية المختلفة. 11.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-11T16:52+0000
2023-07-11T16:52+0000
2023-07-11T16:52+0000
روسيا
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/17/1070465471_0:0:3171:1785_1920x0_80_0_0_9bf2d1edeb0a4234b72240936045254b.jpg
واستأنف مصنع السيارات الروسي "موسكفيتش" في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني العملية الإنتاجية بإطلاق سيارة جديدة، اليوم الأربعاء، من فئة "موسكفيتش 3" وبطراز حديث وعصري.وكشف مصنع "موسكفيتش" الروسي عن السيارة الجديدة التي بدت من فئة سيارات (كورس أوفر) مع بعض التفاصيل المميزة في تصميم الهيكل.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/17/1070465471_427:0:3158:2048_1920x0_80_0_0_7385d7543c76470ea20d5633c637389c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, نادي الفيديو
جهاز أمني روسي يتسلم سيارات حديثة محلية الصنع ويضعها في الخدمة... فيديو
تابعنا عبر
دخلت السيارات المحلية الصنع من طراز "موسكفيتش- 3" الخدمة في قوات الحرس الوطني الروسي لتأدية المهمات الأمنية المختلفة.
واستأنف مصنع السيارات الروسي "موسكفيتش" في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني العملية الإنتاجية بإطلاق سيارة جديدة، اليوم الأربعاء، من فئة "موسكفيتش 3" وبطراز حديث وعصري.
وكشف مصنع "موسكفيتش
" الروسي عن السيارة الجديدة التي بدت من فئة سيارات (كورس أوفر) مع بعض التفاصيل المميزة في تصميم الهيكل.