https://sputnikarabic.ae/20230711/خبير-بريكس-انطلقت-بشكل-قوي-وسنشهد-عملة-موحدة-للمجموعة-1078965329.html

خبير: "بريكس" انطلقت بشكل قوي وسنشهد عملة موحدة للمجموعة

خبير: "بريكس" انطلقت بشكل قوي وسنشهد عملة موحدة للمجموعة

أكد الخبير السوري في الشؤون الاقتصادية والاستراتيجية، الدكتور حيان سلمان، أن مجموعة دول البريكس انطلقت انطلاقة قوية، وباتت متفوقة على مجموعة السبع الصناعية. 11.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-11T18:08+0000

2023-07-11T18:08+0000

2023-07-11T18:08+0000

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دمشق - سبوتنيك. وقال سلمان، في مقابلة مع "سبوتنيك": "سنشهد قريبا عملة موحدة لدول البريكس متخلية عن الدولار بما يدعم الدول الفقيرة والنامية والدليل على ذلك ما جرى الأسبوع الماضي مع تركيا التي رعت اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية في ظل الضغوط الغربية التي وضعت العراقيل أمام تصدير الحبوب".وأضاف أن "مجموعة البريكس تضم أكثر من 60% من سكان العالم وأكثر من 40% من إجمالي الناتج المحلي، وزاد التعاون بين الدول بالعملات المحلية إضافة إلى أن 19 دولة تقدمت للانضمام إلى مجموعة البريكس، وهذا يعني أن هذه المجموعة تفوقت هذا العام لأول مرة على مجموعة الدول السبع الصناعية".وتابع سلمان: "كل الإمكانيات الآن متاحة لطرح عملة موحدة أو على الأقل تسوية التعاملات بين هذه الدول بالعملات المحلية".وأوضح أن "الغرب الآن يتعرض لموجات إفلاس كبيرة كالتي حدثت عام 2008-2009 وبدأت الكثير من البنوك بالانهيار حتى الدولار تراجعت قيمته من 80% في السنوات العشر الأولى من القرن الحالي إلى 58% وأصبحت أغلب دول العالم تتوجه لتنويع مصادرها واحتياطاتها النقدية".وأشار إلى أن "معالم القوة الاقتصادية تتغير، فالدول الصناعية السبع التي تضم الولايات المتحدة، وبريطانيا، وكندا، وفرنسا، وإيطاليا، وألمانيا، واليابان، يجب إعادة النظر بهذا المصطلح لأنها لم تعد دولا صناعية الأكبر في العالم، وحلت محلها دول جديدة وتغير ترتيب الدول لذلك البروباغندا الغربية تحاول إيجاد طابع اقتصادي يوحي بأن الغرب هو مصدر الثقل العالمي لكن في الواقع كل ذلك تغير".كما أكد الخبير السوري أن "روسيا لم تتعثر كثيرا والاقتصاد الروسي متكامل والضحية ستكون القارة الأوروبية اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا".

https://sputnikarabic.ae/20230706/بنك-روسيا-المركزي-مهتم-بفكرة-العملة-الموحدة-لدول-بريكس-1078807474.html

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