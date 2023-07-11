عربي
شويغو يعلن خسارة الجيش الأوكراني 26 ألف عسكري و3 آلاف آلية منذ بداية "الهجوم المضاد"
https://sputnikarabic.ae/20230711/رئيس-الوزراء-التايلاندي-يعلن-اعتزاله-الحياة-السياسية-1078960921.html
رئيس الوزراء التايلاندي يعلن اعتزاله الحياة السياسية
رئيس الوزراء التايلاندي يعلن اعتزاله الحياة السياسية
أعلن رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أوتشا، اليوم الثلاثاء، عن تقاعده من الحياة السياسية، وتخليه عن حزب الأمة التايلاندية المتحدة المحافظ. 11.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-11T15:49+0000
2023-07-11T15:49+0000
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
أخبار تايلاند
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0b/13/1047241117_0:185:3545:2179_1920x0_80_0_0_786a78e21feaa543f0b8e693a85fa175.jpg
وقال في بيان نشره حزب رئيس الوزراء على مواقع التواصل، إنه "اعتبارا من اللحظة الراهنة أود أن أعلن اعتزالي السياسة وخروجي من حزب الأمة التايلاندية المتحدة"، وفقا لصحيفة "بانغكوك بوست".ودعا رئيس الوزراء التايلاندي زعيم الحزب ومسؤوليه التنفيذيين وأعضاءه إلى مواصلة حماية "مؤسسات الأمة والدين والملكية ومواصلة رعاية الشعب التايلاندي".وسينتخب البرلمان التايلاندي رئيسا جديدا للوزراء خلفا لبرايوت تشان أوتشا يوم الخميس المقبل الموافق 13 يوليو/ تموز الجاري.وكان برايوت تشان أوتشا على رأس الحكومة التايلاندية، منذ أن استولى الجيش على السلطة في البلاد في انقلاب عام 2014، وانضم إلى حزب الأمة التايلاندية المتحدة قبل أسابيع من انتخابات، شهر مايو/ أيار الماضي، التي شهدت احتلال المحافظين المركز الخامس بعد فرز 12.5% من الأصوات.
https://sputnikarabic.ae/20221119/جدل-حول-رد-فعل-محمد-بن-سلمان-على-انحناء-رئيس-الوزراء-التايلاندي-1070320904.html
أخبار تايلاند
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0b/13/1047241117_197:0:3348:2363_1920x0_80_0_0_4d0c67e7c8689e9672a4db9be93d969b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار تايلاند
العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار تايلاند

رئيس الوزراء التايلاندي يعلن اعتزاله الحياة السياسية

15:49 GMT 11.07.2023
© AP Photoرئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أوتشا
رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أوتشا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2023
رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أوتشا
© AP Photo
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلن رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أوتشا، اليوم الثلاثاء، عن تقاعده من الحياة السياسية، وتخليه عن حزب الأمة التايلاندية المتحدة المحافظ.
وقال في بيان نشره حزب رئيس الوزراء على مواقع التواصل، إنه "اعتبارا من اللحظة الراهنة أود أن أعلن اعتزالي السياسة وخروجي من حزب الأمة التايلاندية المتحدة"، وفقا لصحيفة "بانغكوك بوست".
ودعا رئيس الوزراء التايلاندي زعيم الحزب ومسؤوليه التنفيذيين وأعضاءه إلى مواصلة حماية "مؤسسات الأمة والدين والملكية ومواصلة رعاية الشعب التايلاندي".
وسينتخب البرلمان التايلاندي رئيسا جديدا للوزراء خلفا لبرايوت تشان أوتشا يوم الخميس المقبل الموافق 13 يوليو/ تموز الجاري.
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان في إندونيسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2022
جدل حول رد فعل محمد بن سلمان على انحناء رئيس الوزراء التايلاندي
19 نوفمبر 2022, 07:06 GMT
وكان برايوت تشان أوتشا على رأس الحكومة التايلاندية، منذ أن استولى الجيش على السلطة في البلاد في انقلاب عام 2014، وانضم إلى حزب الأمة التايلاندية المتحدة قبل أسابيع من انتخابات، شهر مايو/ أيار الماضي، التي شهدت احتلال المحافظين المركز الخامس بعد فرز 12.5% من الأصوات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы чеченского отряда Ахмат в Золотом-2 и Камышевахе в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:18 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع9 يوليو, 12:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала