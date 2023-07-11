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شويغو يعلن خسارة الجيش الأوكراني 26 ألف عسكري و3 آلاف آلية منذ بداية "الهجوم المضاد"
https://sputnikarabic.ae/20230711/شويغو-يعلن-خسارة-الجيش-الأوكراني-26-ألف-عسكري-و3-آلاف-آلية-منذ-بداية-الهجوم-المضاد--عاجل-1078960290.html
شويغو يعلن خسارة الجيش الأوكراني 26 ألف عسكري و3 آلاف آلية منذ بداية "الهجوم المضاد"
شويغو يعلن خسارة الجيش الأوكراني 26 ألف عسكري و3 آلاف آلية منذ بداية "الهجوم المضاد"
قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، إن نظام كييف، بشكل عام، لم يحقق أيا من أهدافه على أي محور قتالي. 11.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-11T15:14+0000
2023-07-11T15:42+0000
روسيا
رصد عسكري
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وأعلن شويغو في بيان "تدمير الجيش الروسي 21 طائرة أوكرانية، 5 طائرات هليكوبتر، و1244 دبابة ومركبة قتالية مصفحة أخرى منذ بداية الهجوم المضاد".وأضاف أن "خسائر أوكرانيا منذ بداية الهجوم المضاد بلغت أكثر من 26 ألف عسكري و3 آلاف وحدة من الأسلحة المختلفة".وأردف: "منذ 4 يونيو/ حزيران، دمرت روسيا 914 وحدة من معدات المركبات الخاصة، وبطاريتي دفاع جوي، و 25 راجمة صواريخ، و 403 مدفعية ميدان وهاون".وتابع شويغو: "في اتجاه كراسني ليمان، نفذت القوات الروسية المسلحة بعد تعرضها للهجوم هجوما مضادا، وتقدمت 1.5 كيلومترا في العمق و 2 كيلومتر على طول الجبهة".وأضاف: "تلاحظ المخابرات الغربية بشكل خاص الصلابة العالية للقوات الروسية والاستجابة السريعة للقادة".وختم: "الاستخبارات في الولايات المتحدة ودول الناتو الأخرى تراقب بدقة وتحلل نتائج الأعمال القتالية لروسيا، حيث أن القوات المسلحة الروسية تحجم بشكل كبير إمكانات الهجومية للعدو".
https://sputnikarabic.ae/20230711/وزارة-الدفاع-الروسية-تضع-قاذفات-استراتيجة-محدثة-في-خدمة-الجيش-1078953310.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

شويغو يعلن خسارة الجيش الأوكراني 26 ألف عسكري و3 آلاف آلية منذ بداية "الهجوم المضاد"

15:14 GMT 11.07.2023 (تم التحديث: 15:42 GMT 11.07.2023)
© Sputnikدبابة أوكرانية مدمرة في أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية
دبابة أوكرانية مدمرة في أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2023
© Sputnik
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قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، إن نظام كييف، بشكل عام، لم يحقق أيا من أهدافه على أي محور قتالي.
وأعلن شويغو في بيان "تدمير الجيش الروسي 21 طائرة أوكرانية، 5 طائرات هليكوبتر، و1244 دبابة ومركبة قتالية مصفحة أخرى منذ بداية الهجوم المضاد".
وأضاف أن "خسائر أوكرانيا منذ بداية الهجوم المضاد بلغت أكثر من 26 ألف عسكري و3 آلاف وحدة من الأسلحة المختلفة".

بما في ذلك 1244 آلية مدرعة بينها 17 دبابة "ليوبارد" وخمس دبابات فرنسية عجلات "إيه إم إكس" و 12 مركبة أمريكية من طراز "برادلي".

وأردف: "منذ 4 يونيو/ حزيران، دمرت روسيا 914 وحدة من معدات المركبات الخاصة، وبطاريتي دفاع جوي، و 25 راجمة صواريخ، و 403 مدفعية ميدان وهاون".
وتابع شويغو: "في اتجاه كراسني ليمان، نفذت القوات الروسية المسلحة بعد تعرضها للهجوم هجوما مضادا، وتقدمت 1.5 كيلومترا في العمق و 2 كيلومتر على طول الجبهة".
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القوات الأوكرانية تواصل محاولاتها غير الناجحة لاختراق دفاعاتنا في اتجاهات مختلفة، وقد تم تنفيذ عدة موجات في يومين.

وأضاف: "تلاحظ المخابرات الغربية بشكل خاص الصلابة العالية للقوات الروسية والاستجابة السريعة للقادة".
تشير المخابرات الغربية إلى الفعالية العالية للدفاعات الروسية، وحقول الألغام، والدفاع الجوي.
وختم: "الاستخبارات في الولايات المتحدة ودول الناتو الأخرى تراقب بدقة وتحلل نتائج الأعمال القتالية لروسيا، حيث أن القوات المسلحة الروسية تحجم بشكل كبير إمكانات الهجومية للعدو".
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