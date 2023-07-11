https://sputnikarabic.ae/20230711/شويغو-يعلن-خسارة-الجيش-الأوكراني-26-ألف-عسكري-و3-آلاف-آلية-منذ-بداية-الهجوم-المضاد--عاجل-1078960290.html

شويغو يعلن خسارة الجيش الأوكراني 26 ألف عسكري و3 آلاف آلية منذ بداية "الهجوم المضاد"

شويغو يعلن خسارة الجيش الأوكراني 26 ألف عسكري و3 آلاف آلية منذ بداية "الهجوم المضاد"

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، إن نظام كييف، بشكل عام، لم يحقق أيا من أهدافه على أي محور قتالي. 11.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-11T15:14+0000

2023-07-11T15:14+0000

2023-07-11T15:42+0000

روسيا

رصد عسكري

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وأعلن شويغو في بيان "تدمير الجيش الروسي 21 طائرة أوكرانية، 5 طائرات هليكوبتر، و1244 دبابة ومركبة قتالية مصفحة أخرى منذ بداية الهجوم المضاد".وأضاف أن "خسائر أوكرانيا منذ بداية الهجوم المضاد بلغت أكثر من 26 ألف عسكري و3 آلاف وحدة من الأسلحة المختلفة".وأردف: "منذ 4 يونيو/ حزيران، دمرت روسيا 914 وحدة من معدات المركبات الخاصة، وبطاريتي دفاع جوي، و 25 راجمة صواريخ، و 403 مدفعية ميدان وهاون".وتابع شويغو: "في اتجاه كراسني ليمان، نفذت القوات الروسية المسلحة بعد تعرضها للهجوم هجوما مضادا، وتقدمت 1.5 كيلومترا في العمق و 2 كيلومتر على طول الجبهة".وأضاف: "تلاحظ المخابرات الغربية بشكل خاص الصلابة العالية للقوات الروسية والاستجابة السريعة للقادة".وختم: "الاستخبارات في الولايات المتحدة ودول الناتو الأخرى تراقب بدقة وتحلل نتائج الأعمال القتالية لروسيا، حيث أن القوات المسلحة الروسية تحجم بشكل كبير إمكانات الهجومية للعدو".

https://sputnikarabic.ae/20230711/وزارة-الدفاع-الروسية-تضع-قاذفات-استراتيجة-محدثة-في-خدمة-الجيش-1078953310.html

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