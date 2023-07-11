عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230711/قديروف-يكشف-عن-أسر-قوات-أحمد-مجموعة-من-الجنود-الأوكران-على-محور-أرتيوموفسك-فيديو-1078935013.html
قديروف يكشف عن أسر قوات "أحمد" مجموعة من الجنود الأوكران على محور أرتيوموفسك.. فيديو
قديروف يكشف عن أسر قوات "أحمد" مجموعة من الجنود الأوكران على محور أرتيوموفسك.. فيديو
كشف رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، الثلاثاء، عن أسر وحدة القوات الخاصة (أحمد) على محور أرتيوموفسك (باخموت)، عدد من الجنود الأوكران. 11.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-11T02:18+0000
2023-07-11T02:19+0000
مجتمع
رمضان قديروف
أخبار قديروف
أخبار أوكرانيا
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/1b/1064268358_0:0:2560:1441_1920x0_80_0_0_3a8257c4ef5529bf9e531010e6bede0f.jpg
وقال قديروف إنه في سياق العمليات في منطقة مستوطنة كليششيفكاعلى محور أرتيوموفسك (باخموت)، تم أسر خمسة جنود من القوات الأوكرانية، على يد قوات "أحمد" واللواء الأسطوري الرابع من الفيلق الثاني للجيش الثاني الروسي.وأكد رئيس جمهورية الشيشان الروسية، أن القوات الروسية تسيطر على كليششيفكا، على عكس الشائعات والتكهنات التي تنشرها أوكرانيا.وكان قديروف أعلن، الاثنين، عن انتقال وحدة القوات الخاصة "أحمد" إلى محور أرتيوموفسك (باخموت).وكتب قديروف في قناته على "تلغرام"، أن "القوات الخاصة "أحمد" بقيادة أبتي علاء الدينوف، تم نقلها من قبل قيادة العملية الخاصة إلى محور أرتيوموفسك".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/1b/1064268358_106:0:2378:1704_1920x0_80_0_0_b80745ae8ae77c7473a9395e972ffb79.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رمضان قديروف, أخبار قديروف, أخبار أوكرانيا, روسيا
رمضان قديروف, أخبار قديروف, أخبار أوكرانيا, روسيا

قديروف يكشف عن أسر قوات "أحمد" مجموعة من الجنود الأوكران على محور أرتيوموفسك.. فيديو

02:18 GMT 11.07.2023 (تم التحديث: 02:19 GMT 11.07.2023)
© Sputnik . Кирилл Каллиниковالرئيس الشيشاني رمضان قديروف يحضر عرضا عسكريا
الرئيس الشيشاني رمضان قديروف يحضر عرضا عسكريا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2023
© Sputnik . Кирилл Каллиников
تابعنا عبرTelegramNabd
كشف رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، الثلاثاء، عن أسر وحدة القوات الخاصة (أحمد) على محور أرتيوموفسك (باخموت)، عدد من الجنود الأوكران.
وقال قديروف إنه في سياق العمليات في منطقة مستوطنة كليششيفكاعلى محور أرتيوموفسك (باخموت)، تم أسر خمسة جنود من القوات الأوكرانية، على يد قوات "أحمد" واللواء الأسطوري الرابع من الفيلق الثاني للجيش الثاني الروسي.
وأكد رئيس جمهورية الشيشان الروسية، أن القوات الروسية تسيطر على كليششيفكا، على عكس الشائعات والتكهنات التي تنشرها أوكرانيا.
وكان قديروف أعلن، الاثنين، عن انتقال وحدة القوات الخاصة "أحمد" إلى محور أرتيوموفسك (باخموت).
وكتب قديروف في قناته على "تلغرام"، أن "القوات الخاصة "أحمد" بقيادة أبتي علاء الدينوف، تم نقلها من قبل قيادة العملية الخاصة إلى محور أرتيوموفسك".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع9 يوليو, 12:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала