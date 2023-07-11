https://sputnikarabic.ae/20230711/قديروف-يكشف-عن-أسر-قوات-أحمد-مجموعة-من-الجنود-الأوكران-على-محور-أرتيوموفسك-فيديو-1078935013.html
قديروف يكشف عن أسر قوات "أحمد" مجموعة من الجنود الأوكران على محور أرتيوموفسك.. فيديو
قديروف يكشف عن أسر قوات "أحمد" مجموعة من الجنود الأوكران على محور أرتيوموفسك.. فيديو
كشف رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، الثلاثاء، عن أسر وحدة القوات الخاصة (أحمد) على محور أرتيوموفسك (باخموت)، عدد من الجنود الأوكران. 11.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-11T02:18+0000
2023-07-11T02:18+0000
2023-07-11T02:19+0000
مجتمع
رمضان قديروف
أخبار قديروف
أخبار أوكرانيا
روسيا
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وقال قديروف إنه في سياق العمليات في منطقة مستوطنة كليششيفكاعلى محور أرتيوموفسك (باخموت)، تم أسر خمسة جنود من القوات الأوكرانية، على يد قوات "أحمد" واللواء الأسطوري الرابع من الفيلق الثاني للجيش الثاني الروسي.وأكد رئيس جمهورية الشيشان الروسية، أن القوات الروسية تسيطر على كليششيفكا، على عكس الشائعات والتكهنات التي تنشرها أوكرانيا.وكان قديروف أعلن، الاثنين، عن انتقال وحدة القوات الخاصة "أحمد" إلى محور أرتيوموفسك (باخموت).وكتب قديروف في قناته على "تلغرام"، أن "القوات الخاصة "أحمد" بقيادة أبتي علاء الدينوف، تم نقلها من قبل قيادة العملية الخاصة إلى محور أرتيوموفسك".
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رمضان قديروف, أخبار قديروف, أخبار أوكرانيا, روسيا
رمضان قديروف, أخبار قديروف, أخبار أوكرانيا, روسيا
قديروف يكشف عن أسر قوات "أحمد" مجموعة من الجنود الأوكران على محور أرتيوموفسك.. فيديو
02:18 GMT 11.07.2023 (تم التحديث: 02:19 GMT 11.07.2023) تابعنا عبر
كشف رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، الثلاثاء، عن أسر وحدة القوات الخاصة (أحمد) على محور أرتيوموفسك (باخموت)، عدد من الجنود الأوكران.
وقال قديروف إنه في سياق العمليات في منطقة مستوطنة كليششيفكاعلى محور أرتيوموفسك (باخموت)، تم أسر خمسة جنود من القوات الأوكرانية، على يد قوات "أحمد" واللواء الأسطوري الرابع من الفيلق الثاني للجيش الثاني الروسي.
وأكد رئيس جمهورية الشيشان الروسية، أن القوات الروسية تسيطر على كليششيفكا، على عكس الشائعات والتكهنات التي تنشرها أوكرانيا.
وكان قديروف أعلن، الاثنين، عن انتقال وحدة القوات الخاصة "أحمد" إلى محور أرتيوموفسك (باخموت).
وكتب قديروف في قناته على "تلغرام"، أن "القوات الخاصة "أحمد"
بقيادة أبتي علاء الدينوف، تم نقلها من قبل قيادة العملية الخاصة إلى محور أرتيوموفسك".