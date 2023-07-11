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https://sputnikarabic.ae/20230711/ممثل-روسيا-في-فيينا-أوروبا-تدرك-عدم-واقعية-انتصار-كييف-1078937091.html
ممثل روسيا في فيينا: أوروبا تدرك عدم واقعية انتصار كييف
ممثل روسيا في فيينا: أوروبا تدرك عدم واقعية انتصار كييف
أعلن رئيس الوفد الروسي في المحادثات حول الأمن العسكري والحد من التسلح في فيينا، قسطنطين غافريلوف، أن الأوروبيين باتوا يدركون عدم واقعية انتصار نظام كييف في... 11.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-11T06:42+0000
2023-07-11T06:42+0000
روسيا
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وجاءت تصريحات غافريلوف خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك": "لاحظ محاورونا في فيينا أن هناك فهمًا متزايدًا بين الأوروبيين بأن أوكرانيا لن تحقق نصرًا سهلاً وأنه مستحيل من حيث المبدأ، فهم يدركون قوة وتنظيم الجيش الروسي، الذي اكتسب خبرة قتالية هائلة في ساحات القتال.ووفقا له، فإن وضع أعضاء الناتو يتفاقم بسبب حقيقة أن مجمعهم الصناعي العسكري آخذ في التدهور. وأوضح الدبلوماسي الروسي: "لقد سلموا بالفعل إلى أوكرانيا جميع مخزونات منظومات جافلين وستينغر ومنظومات هيمارس والمستودعات باتت فارغة، لكن الأمر سيستغرق سنوات لتجديدها وإنتاج القذائف لا يتماشى مع تضاؤل ​​الجيوش الأوروبية".
https://sputnikarabic.ae/20230711/دبلوماسي-روسي-الاجتماع-الأول-لـمجلس-أوكرانيا---الناتو-مجرد-مجاملة-لكييف-1078936435.html
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روسيا

ممثل روسيا في فيينا: أوروبا تدرك عدم واقعية انتصار كييف

06:42 GMT 11.07.2023
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
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أعلن رئيس الوفد الروسي في المحادثات حول الأمن العسكري والحد من التسلح في فيينا، قسطنطين غافريلوف، أن الأوروبيين باتوا يدركون عدم واقعية انتصار نظام كييف في الصراع.
وجاءت تصريحات غافريلوف خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك": "لاحظ محاورونا في فيينا أن هناك فهمًا متزايدًا بين الأوروبيين بأن أوكرانيا لن تحقق نصرًا سهلاً وأنه مستحيل من حيث المبدأ، فهم يدركون قوة وتنظيم الجيش الروسي، الذي اكتسب خبرة قتالية هائلة في ساحات القتال.
مقر حلف الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2023
دبلوماسي روسي: الاجتماع الأول لـ"مجلس أوكرانيا - الناتو" مجرد مجاملة لكييف
06:04 GMT
ووفقا له، فإن وضع أعضاء الناتو يتفاقم بسبب حقيقة أن مجمعهم الصناعي العسكري آخذ في التدهور.
وأوضح الدبلوماسي الروسي: "لقد سلموا بالفعل إلى أوكرانيا جميع مخزونات منظومات جافلين وستينغر ومنظومات هيمارس والمستودعات باتت فارغة، لكن الأمر سيستغرق سنوات لتجديدها وإنتاج القذائف لا يتماشى مع تضاؤل ​​الجيوش الأوروبية".
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