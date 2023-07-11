https://sputnikarabic.ae/20230711/ممثل-روسيا-في-فيينا-أوروبا-تدرك-عدم-واقعية-انتصار-كييف-1078937091.html
ممثل روسيا في فيينا: أوروبا تدرك عدم واقعية انتصار كييف
ممثل روسيا في فيينا: أوروبا تدرك عدم واقعية انتصار كييف
أعلن رئيس الوفد الروسي في المحادثات حول الأمن العسكري والحد من التسلح في فيينا، قسطنطين غافريلوف، أن الأوروبيين باتوا يدركون عدم واقعية انتصار نظام كييف في... 11.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-11T06:42+0000
2023-07-11T06:42+0000
2023-07-11T06:42+0000
روسيا
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وجاءت تصريحات غافريلوف خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك": "لاحظ محاورونا في فيينا أن هناك فهمًا متزايدًا بين الأوروبيين بأن أوكرانيا لن تحقق نصرًا سهلاً وأنه مستحيل من حيث المبدأ، فهم يدركون قوة وتنظيم الجيش الروسي، الذي اكتسب خبرة قتالية هائلة في ساحات القتال.ووفقا له، فإن وضع أعضاء الناتو يتفاقم بسبب حقيقة أن مجمعهم الصناعي العسكري آخذ في التدهور. وأوضح الدبلوماسي الروسي: "لقد سلموا بالفعل إلى أوكرانيا جميع مخزونات منظومات جافلين وستينغر ومنظومات هيمارس والمستودعات باتت فارغة، لكن الأمر سيستغرق سنوات لتجديدها وإنتاج القذائف لا يتماشى مع تضاؤل الجيوش الأوروبية".
https://sputnikarabic.ae/20230711/دبلوماسي-روسي-الاجتماع-الأول-لـمجلس-أوكرانيا---الناتو-مجرد-مجاملة-لكييف-1078936435.html
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روسيا
ممثل روسيا في فيينا: أوروبا تدرك عدم واقعية انتصار كييف
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أعلن رئيس الوفد الروسي في المحادثات حول الأمن العسكري والحد من التسلح في فيينا، قسطنطين غافريلوف، أن الأوروبيين باتوا يدركون عدم واقعية انتصار نظام كييف في الصراع.
وجاءت تصريحات غافريلوف خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك": "لاحظ محاورونا في فيينا أن هناك فهمًا متزايدًا بين الأوروبيين بأن أوكرانيا لن تحقق نصرًا سهلاً وأنه مستحيل من حيث المبدأ، فهم يدركون قوة وتنظيم الجيش الروسي، الذي اكتسب خبرة قتالية هائلة في ساحات القتال.
ووفقا له، فإن وضع أعضاء الناتو يتفاقم بسبب حقيقة أن مجمعهم الصناعي العسكري آخذ في التدهور.
وأوضح الدبلوماسي الروسي: "لقد سلموا بالفعل إلى أوكرانيا جميع مخزونات منظومات جافلين وستينغر ومنظومات هيمارس والمستودعات باتت فارغة، لكن الأمر سيستغرق سنوات لتجديدها وإنتاج القذائف لا يتماشى مع تضاؤل الجيوش الأوروبية".