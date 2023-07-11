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https://sputnikarabic.ae/20230711/وزيرا-دفاع-أمريكا-وتركيا-يبحثان-دعم-مساعي-تركيا-للتحديث-العسكري-1078935382.html
وزيرا دفاع أمريكا وتركيا يبحثان دعم مساعي أنقرة للتحديث العسكري
وزيرا دفاع أمريكا وتركيا يبحثان دعم مساعي أنقرة للتحديث العسكري
قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الثلاثاء، إن الوزير لويد أوستن بحث مع نظيره التركي يشار غولر في اتصال هاتفي دعم مساعي تركيا للتحديث العسكري. 11.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-11T04:37+0000
2023-07-11T04:53+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع التركي
العالم
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يأتي ذلك بعد أن قالت أنقرة إنها ستدعم انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي (الناتو).وكانت تركيا طلبت في أكتوبر/تشرين الأول 2021، شراء مقاتلات "F-16" ومكونات لتحديث طائراتها الحربية الحالية بما قيمته 20 مليار دولار من شركة لوكهيد مارتن.وقال البنتاغون إن الاتصال الهاتفي بين أوستن وغولر ناقش "المحادثات الإيجابية بين تركيا والسويد والأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، فضلاً عن دعم وزارة الدفاع لجهود تركيا للتحديث العسكري".في سياق متصل، رحّب الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي وصل، الاثنين، إلى فيلنيوس للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي، بموافقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على انضمام السويد إلى "الناتو".وأكد بايدن في بيان: "أنا مستعد للعمل مع الرئيس أردوغان وتركيا لتعزيز الدفاع وقوة الردع في المنطقة الأوروبية-الأطلسية"، مشيرًا إلى أنه "يتطلع" إلى انضمام السويد لتصبح الدولة الثانية والثلاثين في الحلف.
https://sputnikarabic.ae/20230710/ستولتنبرغ-أردوغان-يتعهد-بإحالة-طلب-السويد-بالانضمام-لـالناتو-إلى-البرلمان-التركي-1078932960.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, وزير الدفاع الأمريكي, وزير الدفاع التركي, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, وزير الدفاع الأمريكي, وزير الدفاع التركي, العالم

وزيرا دفاع أمريكا وتركيا يبحثان دعم مساعي أنقرة للتحديث العسكري

04:37 GMT 11.07.2023 (تم التحديث: 04:53 GMT 11.07.2023)
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARDوزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن
وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2023
© AFP 2023 / KENZO TRIBOUILLARD
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قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الثلاثاء، إن الوزير لويد أوستن بحث مع نظيره التركي يشار غولر في اتصال هاتفي دعم مساعي تركيا للتحديث العسكري.
يأتي ذلك بعد أن قالت أنقرة إنها ستدعم انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي (الناتو).
وكانت تركيا طلبت في أكتوبر/تشرين الأول 2021، شراء مقاتلات "F-16" ومكونات لتحديث طائراتها الحربية الحالية بما قيمته 20 مليار دولار من شركة لوكهيد مارتن.
وقال البنتاغون إن الاتصال الهاتفي بين أوستن وغولر ناقش "المحادثات الإيجابية بين تركيا والسويد والأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، فضلاً عن دعم وزارة الدفاع لجهود تركيا للتحديث العسكري".
حلف شمال الأطلسي الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2023
ستولتنبرغ: أردوغان يتعهد بإحالة طلب السويد بالانضمام لـ"الناتو" إلى البرلمان التركي
أمس, 20:23 GMT
في سياق متصل، رحّب الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي وصل، الاثنين، إلى فيلنيوس للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي، بموافقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على انضمام السويد إلى "الناتو".
وأكد بايدن في بيان: "أنا مستعد للعمل مع الرئيس أردوغان وتركيا لتعزيز الدفاع وقوة الردع في المنطقة الأوروبية-الأطلسية"، مشيرًا إلى أنه "يتطلع" إلى انضمام السويد لتصبح الدولة الثانية والثلاثين في الحلف.
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