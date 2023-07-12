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الإمارات تطلق برنامجا لتأهيل المديرين الحكوميين بالتعاون مع 30 دولة حول العالم
الإمارات تطلق برنامجا لتأهيل المديرين الحكوميين بالتعاون مع 30 دولة حول العالم
أعلنت الإمارات، اليوم الأربعاء، إطلاق "البرنامج الدولي لتأهيل المدراء الحكوميين"، بالتعاون مع 30 دولة حول العالم. 12.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-12T14:21+0000
2023-07-12T14:21+0000
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وقال نائب رئيس الإمارات، حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم عبر "تويتر"، إن البرنامج يأتي ضمن التعاون المعرفي والإداري مع مختلف الدول والحكومات.وأضاف: "يهدف البرنامج لتصدير الخبرة الإماراتية في مجال الإدارة الحكومية وبناء جسور معرفية مع مختلف الحكومات، لتطوير كفاءات إدارية حكومية تتميز بالمرونة والابتكار والقدرة على التعامل مع متغيرات المستقبل".ولفت إلى أن "التعاون الدولي يتجاوز الاقتصاد والسياسة ليشمل المعرفة والإدارة، والتي تمثل رأس مال حقيقيًا لجميع الدول التي تسعى لتعزيز تنافسيتها وترسيخ استدامة مسيرتها التنموية".كما أكد أن البرنامج تم إطلاقه بالتعاون مع 30 دولة حول العالم.
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أخبار الإمارات العربية المتحدة, دبي, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار

الإمارات تطلق برنامجا لتأهيل المديرين الحكوميين بالتعاون مع 30 دولة حول العالم

14:21 GMT 12.07.2023
© AFP 2023 / KARIM SAHIBمشروع عجلة "عين دبي" الترفيهية، الإمارات العربية المتحدة
مشروع عجلة عين دبي الترفيهية، الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2023
© AFP 2023 / KARIM SAHIB
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أعلنت الإمارات، اليوم الأربعاء، إطلاق "البرنامج الدولي لتأهيل المدراء الحكوميين"، بالتعاون مع 30 دولة حول العالم.
وقال نائب رئيس الإمارات، حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم عبر "تويتر"، إن البرنامج يأتي ضمن التعاون المعرفي والإداري مع مختلف الدول والحكومات.
وأضاف: "يهدف البرنامج لتصدير الخبرة الإماراتية في مجال الإدارة الحكومية وبناء جسور معرفية مع مختلف الحكومات، لتطوير كفاءات إدارية حكومية تتميز بالمرونة والابتكار والقدرة على التعامل مع متغيرات المستقبل".
ولفت إلى أن "التعاون الدولي يتجاوز الاقتصاد والسياسة ليشمل المعرفة والإدارة، والتي تمثل رأس مال حقيقيًا لجميع الدول التي تسعى لتعزيز تنافسيتها وترسيخ استدامة مسيرتها التنموية".
كما أكد أن البرنامج تم إطلاقه بالتعاون مع 30 دولة حول العالم.
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