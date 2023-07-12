https://sputnikarabic.ae/20230712/البنك-المركزي-اليمني-يحمل-أنصار-الله-مسؤولية-تدهور-الريال-ويطالب-الإمارات-بدعمه-1079008113.html

البنك المركزي اليمني يحمل "أنصار الله" مسؤولية تدهور الريال ويطالب الإمارات بدعمه

البنك المركزي اليمني يحمل "أنصار الله" مسؤولية تدهور الريال ويطالب الإمارات بدعمه

أعلن البنك المركزي اليمني، يوم الأربعاء، أن جماعة "أنصار الله" هي المسؤولة عن تدهور الريال اليمني، متهمًا إياها بشن حرب اقتصادية، وطلب من الإمارات العربية... 12.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-12T21:24+0000

2023-07-12T21:24+0000

2023-07-12T21:24+0000

الحرب على اليمن

أخبار اليمن الأن

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104269/82/1042698218_0:196:1001:759_1920x0_80_0_0_39d816287f5ab88d27fe8c5ea5873174.jpg

القاهرة - سبوتنيك. وأشار البنك، عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن مجلس إدارته عقد اجتماعًا استثنائيًا لمناقشة التطورات الاقتصادية وأسواق صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، واتهم الحوثيين بالتورط في حملة تستهدف الاقتصاد، مؤكدًا ضرورة تشديد الإجراءات ومعاقبة المتلاعبين الذين يؤثرون على الاستقرار الاقتصادي ومعيشة الشعب.كما أقر البنك تنفيذ إجراءات عقابية وتنظيمية إضافية وفقًا للقوانين والتعليمات النافذة، وطالب المجلس القيادي والحكومة بتوفير المناخ المناسب للاستقرار الاقتصادي، بما في ذلك إعادة تعبئة الموارد العامة وتخطيط الإنفاق وتجنب التضخم، ودعا جميع الجهات إلى احترام استقلالية البنك وعدم التدخل في شؤونه.واعتبر أن "أي تدخل، أياً كان نوعه ومهما كان هدفه، غير مقبول، ويمثل إرباكاً لإجراءات البنك في التعامل مع أي تجاوزات من شركات الصرافة أو القطاع البنكي بموجب أحكام القانون والمعايير والتقاليد المصرفية".وثمن البنك المركزي اليمني استجابة المملكة العربية السعودية في دعم الشعب اليمني في هذه الأوقات الصعبة، وأعرب عن أمله في مساهمة الإمارات العربية المتحدة بشكل فعال وسريع كما هو متوقع منها.يشار إلى أن الريال اليمني سجل تدهورًا كبيرًا أمام العملات الأجنبية في العاصمة المؤقتة عدن، حيث تجاوزت قيمة الدولار الواحد 1500 ريال، بزيادة عن الشهر الماضي الذي كانت قيمته 1300 ريال الشهر الماضي.يعزى تدهور سوق العملات في اليمن إلى توقف صادرات النفط الخام للشهر التاسع على التوالي وهي المصدر الرئيسي للعملة الصعبة في البلاد، بسبب هجوم الحوثيين على موانئ التصدير في أكتوبر الماضي. منذ ذلك الحين، شهد الريال اليمني تراجعًا في سعر صرفه، وفي الساعات الأخيرة وصل إلى أدنى مستوى له منذ تشكيل مجلس القيادة اليمني في أبريل الماضي.وتشهد اليمن منذ تسع سنوات صراعًا مستمرًا على السلطة بين الحكومة الشرعية وجماعة "أنصار الله"، وأدى هذا الصراع إلى أزمة إنسانية كارثية تعتبر الأسوأ على مستوى العالم، حيث يحتاج 80% من الشعب اليمني إلى مساعدات إنسانية وفقًا للأمم المتحدة.تسيطر جماعة "أنصار الله" على معظم المحافظات في وسط وشمال اليمن، بما في ذلك العاصمة صنعاء، في حين تقود التحالف العربي بقيادة السعودية عمليات عسكرية لدعم الجيش اليمني في استعادة تلك المناطق من سيطرة الحوثيين.الحرب المستمرة في اليمن حتى نهاية عام 2021 أسفرت عن مقتل 377 ألف شخص وتكبد الاقتصاد اليمني خسائر تقدر بنحو 126 مليار دولار، ويعيش 80% من السكان وضعًا مأساويًا يتطلب مساعدات إنسانية عاجلة.

https://sputnikarabic.ae/20230221/السعودية-تعلن-إيداع-مليار-دولار-لدى-البنك-المركزي-اليمني-1073849460.html

https://sputnikarabic.ae/20230608/خبراء-يوضحون-سبب-انهيار-الريال-اليمني-مجددا-أمام-الدولار-1077917544.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, العالم العربي