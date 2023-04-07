https://sputnikarabic.ae/20230407/مأساة-اليمن-في-طريقها-للنهاية-تفاصيل-التحركات-السعودية-لإنهاء-الصراع-الممتد-منذ-8-سنوات-1075657619.html

مأساة اليمن في طريقها للنهاية... تفاصيل التحركات السعودية لإنهاء الصراع الممتد منذ 8 سنوات

مأساة اليمن في طريقها للنهاية... تفاصيل التحركات السعودية لإنهاء الصراع الممتد منذ 8 سنوات

تذهب العديد من المؤشرات إلى أن الحرب في اليمن قاربت على وضع أوزارها بعد 8 سنين عجاف ذاق خلالها مواطنو البلد العربي الفقير ويلات ربما تضيق مقامات الكتابة... 07.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-07T17:12+0000

2023-04-07T17:12+0000

2023-04-07T17:12+0000

أخبار العالم الآن

أخبار اليمن الأن

الحرب على اليمن

تقارير سبوتنيك

السعودية

إيران

أخبار إيران

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104069/57/1040695773_0:176:3017:1873_1920x0_80_0_0_9605bf8899ad327b61b4b63cf0a8e8dc.jpg

كان الاتفاق بين السعودية وإيران بمثابة حجر كبير ألقي في المياه الراكدة، في وقت تقود الأولى تحالفا عربيا دعما للجيش اليمني، لاستعادة مناطق من قبضة جماعة "أنصار الله"، المتهمة بتلقي دعم عسكري ومادي من طهران.وفي مارس/آذار الماضي، أعلنت السعودية وإيران عقب مباحثات برعاية صينية في بكين استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وإعادة فتح سفارتيهما في غضون شهرين.الهدنة "لحظة أمل"ورغم انتهاء الهدنة في اليمن، إلا أن أطراف النزاع اليمني مستمرون في "تنفيذ الكثير من بنودها"، وفق ما صرح به أخيرا مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن هانس غروندبرغ.وقال غروندبرغ، الأحد الماضي إن الهدنة التي بدأت مطلع أبريل/ نيسان 2022، وتم تمديدها حتى 2 أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه "مثلت لحظة من الأمل كونها انفراجة نادرة في دورة من العنف والتصعيد استمرت تقريبا على مدى 8 سنوات".وأدت الهدنة إلى خفض حدة التصعيد العسكري، وكذلك إعادة تشغيل الرحلات الجوية من مطار صنعاء وفتح ميناء الحديدة الخاضعين لسيطرة "أنصار الله"، فيما تواصل الأمم المتحدة والفاعلون الدوليون والإقليميون جهودا لاستئنافها والبناء عليها لتحقيق تسوية شاملة للنزاع.هدنة جديدة خلال يومينأعلن مسؤول حكومي يمني رفيع، اليوم الجمعة التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة مع "أنصار الله" من ستة أشهر إلى سنة، يعقبها حوار سياسي مباشر لحل شامل لأزمة البلاد.وقال المسؤول لوكالة "الأناضول"، مفضلا عدم نشر اسمه، إن "الحكومة الشرعية وجماعة الحوثيين اتفقتا على تمديد الهدنة من ستة أشهر إلى سنة"، مشيرا إلى أن "إعلان الاتفاق رسميا خلال موعد أقصاه يومان".وأشار إلى أنه: "تم التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة في اليمن حتى نهاية العام الحالي وتوسيعها لتشمل إجراءات إنسانية واقتصادية".وأوضح أن بنود الاتفاق تشمل فتح الرحلات إلى مطار صنعاء الدولي بشكل أكبر، واستئناف تصدير النفط من الموانئ اليمنية، وفتح الطرقات في محافظة تعز (جنوب غرب)، وإطلاق سراح الأسرى (الكل مقابل الكل)، ونقل البضائع إلى ميناء عدن (جنوب) مباشرة".ومضى المصدر بقوله: "اتفق الطرفان أيضا على فتح حوار سياسي مباشر لحل الأزمة في البلاد وإنهاء الحرب".وفي السياق، قال مصدر يمني لوكالة "سبوتنيك" في وقت سابق من اليوم الجمعة، إن وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان، أبلغ جميع الأطراف اليمنية المتواجدة في الرياض بالصيغة النهائية لبنود اتفاق هدنة جديدة من المتوقع الإعلان عنها خلال ساعات.وأضاف المصدر الذي طالب بعدم ذكر اسمه، إن الهدنة الجديدة قد تتضمن عدة نقاط، من بينها استئناف تصدير النفط من جميع حقول النفط في الجنوب ومن مأرب في الشمال، ورفع كافة القيود عن ميناء الحديدة وتوسيع رحلات مطار صنعاء، إضافة إلى فتح كافة الطرق بين المناطق التي تسيطر عليها "أنصار الله" وتلك التي تسيطر عليها حكومة الشرعية.وأكد المصدر أن التحالف العربي بقيادة السعودية قد التزم أيضاً بدفع رواتب جميع الموظفين اليمنيين في مناطق سيطرة "أنصار الله" والمناطق الأخرى دون استثناء، وبدء تشكيل لجان لحصر الأضرار الناجمة عن الحرب ومعالجتها وتعويض المتضررين تحت إشراف الأمم المتحدة وضمانة دولية من دول كبرى.ومن المتوقع أن يتم توقيع الاتفاقية الجديدة بحضور دول كبرى، بما في ذلك روسيا، التي وصلت بارجتها العملاقة الأدميرال جورشكوف إلى ميناء جدة السعودي في وقت قريب من موعد التوقيع، ويحتمل أن يجري التوقيع أيضا بحضور إيراني ومجلس التعاون الخليجي وسفراء ومسئولين من دول كبرى أبرزها روسيا.مسودة سلام شاملةلكن الحديث لا يدور عن مجرد توقيع اتفاقية هدنة جديدة بين "أنصار الله" والجيش اليمني المدعوم بالتحالف العربي بقيادة السعودية، بل عن مسودة سلام شاملة، وفق ما كشفه مصدر يمني مطلع لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية.وقال المصدر إنه يتم حاليا وضع اللمسات الأخيرة على مسودة سلام شاملة للأزمة برعاية أممية.وأوضح أن المسودة تنقسم إلى عدة مراحل وفي مقدمها وقف شامل لإطلاق النار في البلاد، وفتح جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية، ودمج البنك المركزي، واستكمال تبادل الأسرى والمعتقلين (الكل مقابل الكل).مجريات التفاوضشهدت الفترة الأخيرة عقد مفاوضات بين أطراف النزاع اليمني في أكثر من مكان وعلى ملفات مختلفة.في جنيف تم التوصل في 20 مارس/ آذار الماضي إلى اتفاق لتبادل الأسرى بين "أنصار الله" والحكومة الشرعية، يقضي بالإفراج عن 887 أسيرا ومختطفا.ولاحقا أعلن وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك أن الحكومة المعترف بها دوليا "أطلقت 706 أسرى حوثيين، مقابل 181 مواطنا وأسيرا أطلقتهم جماعة الحوثي بينهم مختطفين وصحفيين محكوم عليهم بالإعدام".وجاء ذلك بالتوازي مع المباحثات السعودية الحوثية التي تحتضنها العاصمة العمانية مسقط لكن العقبة التي ظلت تتأرجح على مدى نجاح أو فشل الاتفاقيات والتحرك الدبلوماسي السعودي الإيراني تتمثل في الفجوات العالقة على المشهد السياسي الداخلي لليمن الذي يرتبط بملفات وقضايا شائكة أبرزها قضية الجنوب.وفد سعودي عماني إلى صنعاءوفي إطار السباق المفاجئ لإنهاء الحرب في اليمن كشفت وكالة "رويترز"، اليوم الجمعة، أن وفدا سعوديا عمانيا يعتزم السفر إلى صنعاء للتوصل إلى اتفاق مع "أنصار الله" قبل عيد الفطر القريب.وقالت الوكالة نقلا عن مصدرين مطلعين إن "وفدا سعوديا عمانيا يعتزم السفر إلى العاصمة اليمنية صنعاء الأسبوع المقبل للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار دائم مع مسؤولي جماعة الحوثي (أنصار الله) وإنهاء الصراع المستمر منذ ثماني سنوات في البلاد".وبحسب المصدرين فإنه حال تم التوصل إلى اتفاق، فقد تعلن الأطراف المتحاربة في اليمن عن اتفاق قبل عطلة عيد الفطر التي تبدأ في 20 أبريل/ نيسان الجاري.وأكدا المصدران ما سبق أن نقلته "سبوتنيك" عن المصدر اليمني، من أن المناقشات ستركز على إعادة فتح الموانئ والمطارات اليمنية بالكامل، ودفع أجور الموظفين العموميين، وعملية إعادة البناء، والانتقال السياسي.الرئاسي اليمني في الرياضويأتي الحديث عن احتمالية حلحلة الأزمة اليمنية التي دخلت عامها التاسع وسط لقاءات تستضيفها العاصمة السعودية الرياض لأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني لمناقشة عدد من الملفات.وتشكل المجلس الرئاسي في 7 أبريل/نيسان 2022، بقرار جمهوري من الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي الذي تنازل عن كامل صلاحياته الرئاسية لصالح المجلس الجديد برئاسة رشاد محمد العليمي وعضوية 7 أعضاء بدرجة نائب رئيس، بهدف "إدارة اليمن سياسيًا وعسكريًا وأمنيًا طوال المرحلة الانتقالية".لكن الدكتور عبد الستار الشميري، مدير مركز "جهود للدراسات" باليمن، قال مؤخرا في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك" إن المجلس الرئاسي اليمني مر بعثرات كثيرة منذ تأسيسه قبل عام من الآن، ولم يستطيع تحقيق الأهداف التي أعلنت على الأقل، ولم يكن بحجم التفاؤل الشعبي والرسمي الذي كان في البداية.وأشار الشميري إلى أن مشاورات الرياض بين اليمنيين على ما يبدو تأتي كنوع من التقييم لما جرى خلال عام من تولي المجلس المسؤولية، مضيفا "ربما هناك مستجدات أخرى دعت إلى الاجتماع من ضمنها مستجدات الوضع والاتفاق الإيراني -السعودي وانعكاسه على القضية اليمنية".دلالات التوقيتيقول مراقبون إن توقيت الحديث عن قرب إعلان اتفاق سلام شامل في اليمن، والحديث المتسارع عن لقاءات واجتماعات لأطراف الأزمة مع جهات إقليمية فاعلة، يأتي مدفوعا بالاتفاق الإيراني السعودي على استئناف العلاقات.ويؤكدون أن التقارب بين القوتين الإقليميتين سيؤدي إلى تأثير مباشر على مجريات النزاع الذي أسفر حتى الآن عن مقتل 377 ألف شخص وقاد البلاد إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم بحسب الأمم المتحدة.ويعد إنهاء الحرب في اليمن أول اختبار لجدية إيران في التقارب مع السعودية تعرضت منشآتها البترولية في السنوات الأخيرة لهجمات عبر طائرات مسيرة، كما كانت هدفا لصواريخ تبنت "أنصار الله" إطلاقها.في هذا السياق يقول سيمون مابون أستاذ العلاقات الدولية والمختص في قضايا الشرق الأوسط بجامعة لانكستر في المملكة المتحدة، إن تهدئة التوترات في اليمن كان شرطا مسبقا من طرف الرياض للتقارب مع خصمها الإقليمي.ويوضح في حديث مع موقع "فرنسا 24": "نقطة الخلاف الرئيسية التي واجهت المحاولات الدبلوماسية في السنوات الأخيرة، هي غياب حل ملموس للأزمة اليمنية التي كان بإمكانها تهدئة مخاوف السعوديين بشأن هجمات الحوثيين ضد المملكة".ومضى بقوله: "يبدو لي أنه إن كانت الرياض قد توصلت إلى اتفاق مع طهران، فهذا يعني أن السعوديين وجدوا وسيلة للخروج من اليمن أو أداة لضمان أمنهم".وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة نحو 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20230311/الخارجية-اليمنية-تأمل-أن-يؤدي-اتفاق-السعودية-وإيران-إلى-كف-طهران-عن-التدخل-في-شؤون-اليمن-1074611119.html

https://sputnikarabic.ae/20230407/مصدر-يمني-خالد-بن-سلمان-يبلغ-الأطراف-اليمنية-المتواجدة-بالرياض-بصيغة-نهائية-لبنود-اتفاق-هدنة-جديدة-1075625652.html

https://sputnikarabic.ae/20230407/مصدر-يمني-لـسبوتنيك-توافق-قريب-بين-أنصار-الله-والشرعية-لإنهاء-الأزمة-في-اليمن-1075625355.html

https://sputnikarabic.ae/20230406/الأمم-المتحدة-اليمنيون-بحاجة-إلى-سلام-دائم-لإنهاء-معاناتهم-ومنحهم-فرصة-لاستعادة-حياتهم-1075620843.html

https://sputnikarabic.ae/20220219/إيران-تصرح-أن-الأزمة-في-اليمن-وصلت-إلى-مرحلة-حرجة-وتدعو-إلى-إنهاء-الحرب-1058859520.html

https://sputnikarabic.ae/20230327/أنصار-الله-الصليب-الأحمر-سيتولى-تنفيذ-اتفاق-تبادل-الأسرى-على-3-مراحل-1075209977.html

https://sputnikarabic.ae/20230311/ما-علاقة-العراق-وسلطنة-عمان-بالتوافق-السعودي-الإيراني؟-1074615427.html

https://sputnikarabic.ae/20230405/أكاديمي-يمني-يكشف-لـسبوتنيك-الملفات-المطروحة-على-طاولة-المجلس-الرئاسي-بالرياض-1075568724.html

https://sputnikarabic.ae/20230402/موسكو-تدعو-أطراف-الصراع-في-اليمن-لتجنب-العودة-للعنف-وتشدد-على-ضرورة-إطلاق-عملية-سياسية-1075445078.html

السعودية

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار العالم الآن, أخبار اليمن الأن, الحرب على اليمن, تقارير سبوتنيك, السعودية, إيران, أخبار إيران