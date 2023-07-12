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الكرملين: تقديم ضمانات أمنية إلى أوكرانيا اعتداء على أمن روسيا
Подготовка специалистов инженерных войск для работы в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230712/الكرملين-تقديم-ضمانات-أمنية-إلى-أوكرانيا-اعتداء-على-أمن-روسيا--1078980306.html
الكرملين: تقديم ضمانات أمنية إلى أوكرانيا اعتداء على أمن روسيا
الكرملين: تقديم ضمانات أمنية إلى أوكرانيا اعتداء على أمن روسيا
شدد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، على أن تقديم أي ضمانات أمنية لأوكرانيا أمر خاطئ للغاية وخطير جدا، فهي تتعدى على أمن روسيا. 12.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-12T09:37+0000
2023-07-12T10:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الكرملين
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وقال: "نحن نعتبر هذا خاطئًا للغاية وخطيرًا للغاية. لأنه من خلال تقديم أي نوع من الضمانات الأمنية لأوكرانيا، تتجاهل هذه البلدان في الواقع المبدأ الدولي المتمثل في عدم قابلية الأمن للتجزئة".ووفقا له، فإن توفير الذخائر العنقودية لأوكرانيا يغير الوضع ويجبر روسيا على اتخاذ إجراءات مضادة. ما هي الإجراءات المضادة؟ هذا هو اختصاص وزارة الدفاع الروسية.وصرح بيسكوف: "الناتو ليس تحالفًا تم إنشاؤه وتصميمه من أجل ضمان الاستقرار والأمن. إنه تحالف هجومي. إنه تحالف يجلب عدم الاستقرار، ما يؤدي إلى العدوان. ولكن مع ذلك، لم تكن العلاقات الروسية - الصينية موجهة ضد أحد".وقالت أماندا سلوت، مديرة شؤون أوروبا في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إن البيت الأبيض سيجري سلسلة من المحادثات الثنائية بين زعماء مجموعة السبع وأوكرانيا للتوصل إلى ضمانات أمنية ثنائية. وقال وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف إنه قلق بشأن الضمانات الأمنية التي ستقدمها مجموعة السبع وأراد معرفة ثمن هذه الوعود.
https://sputnikarabic.ae/20230712/الصين-تدعو-الناتو-إلى-وقف-الاتهامات-التي-لا-أساس-لها-ضد-بكين---عاجل--1078976462.html
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روسيا, الكرملين
روسيا, الكرملين

الكرملين: تقديم ضمانات أمنية إلى أوكرانيا اعتداء على أمن روسيا

09:37 GMT 12.07.2023 (تم التحديث: 10:12 GMT 12.07.2023)
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2023
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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شدد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، على أن تقديم أي ضمانات أمنية لأوكرانيا أمر خاطئ للغاية وخطير جدا، فهي تتعدى على أمن روسيا.
وقال: "نحن نعتبر هذا خاطئًا للغاية وخطيرًا للغاية. لأنه من خلال تقديم أي نوع من الضمانات الأمنية لأوكرانيا، تتجاهل هذه البلدان في الواقع المبدأ الدولي المتمثل في عدم قابلية الأمن للتجزئة".

وأضاف: "هذا يعني، من خلال توفير ضمانات أمنية لأوكرانيا، أنها تتعدى على الأمن الروسي. هذا مستحيل وهذا محفوف بعواقب سلبية للغاية على المدى المتوسط ​​والطويل وحتى على المدى القصير".

ووفقا له، فإن توفير الذخائر العنقودية لأوكرانيا يغير الوضع ويجبر روسيا على اتخاذ إجراءات مضادة. ما هي الإجراءات المضادة؟ هذا هو اختصاص وزارة الدفاع الروسية.
مبنى وزارة الخارجية الصينية، بكين - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2023
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07:58 GMT
وصرح بيسكوف: "الناتو ليس تحالفًا تم إنشاؤه وتصميمه من أجل ضمان الاستقرار والأمن. إنه تحالف هجومي. إنه تحالف يجلب عدم الاستقرار، ما يؤدي إلى العدوان. ولكن مع ذلك، لم تكن العلاقات الروسية - الصينية موجهة ضد أحد".

وقال بيسكوف للصحفين إن "علاقاتنا مع الصين ليست موجهة بأي حال من الأحوال ولم توجه أبدًا ضد دول ثالثة أو ضد أي تحالفات... هذه العلاقات تجلب السلام حقًا، وهي تحقق الاستقرار في المنطقة، وتخلق الازدهار لشعبي البلدين والبلدان وكذلك لشعوب العديد من المناطق، لأنه يحقق تآزرًا شاملاً من أجل الانتعاش الاقتصادي".

وقالت أماندا سلوت، مديرة شؤون أوروبا في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إن البيت الأبيض سيجري سلسلة من المحادثات الثنائية بين زعماء مجموعة السبع وأوكرانيا للتوصل إلى ضمانات أمنية ثنائية.
وقال وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف إنه قلق بشأن الضمانات الأمنية التي ستقدمها مجموعة السبع وأراد معرفة ثمن هذه الوعود.
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