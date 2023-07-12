https://sputnikarabic.ae/20230712/الصين-تدعو-الناتو-إلى-وقف-الاتهامات-التي-لا-أساس-لها-ضد-بكين---عاجل--1078976462.html

الصين تدعو "الناتو" إلى وقف الاتهامات ضد بكين

الصين تدعو "الناتو" إلى وقف الاتهامات ضد بكين

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، في إفادة صحفية اليوم الأربعاء، إن الصين تدعو الناتو إلى وقف الاتهامات التي لا أساس لها ضد بكين. 12.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-12T07:58+0000

2023-07-12T07:58+0000

2023-07-12T08:42+0000

العالم

الصين

روسيا

الناتو

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/06/1073186864_0:352:3013:2047_1920x0_80_0_0_461fd0ccf8cfe55bde2bbe8ef6770fc5.jpg

وطالبت الصين على لسان المتحدث باسم خارجيتها، دول حلف "الناتو" بوقف الاتهامات التي لا أساس لها ضد بكين، والتخلي عن المفهوم الخاطئ لعقلية الحرب الباردة.وأضاف أن "العلاقات بين روسيا والصين تتجاوز مستوى التحالفات العسكرية والسياسية للحرب الباردة، وشكلت نموذجًا قويًا للعلاقات بين القوى الكبرى".وأشار إلى أن العلاقات بين موسكو وبكين، تختلف اختلافًا جوهريًا عن العلاقات بين دول الناتو المنخرطة في إنشاء مجموعات محدودة وتكتلات موجهة. وقال:وفي وقت سابق، أعلن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، في تعليقه على نتائج اليوم الأول لقمة الحلف، أن دول الناتو اتفقت على التصدي المشترك لنفوذ وقدرات الصين العسكرية.وجاء في بيان القمة التي تعقد في فيلنيوس في الفترة من 11 إلى 12 يوليو/حزيران، أن سياسة الصين تشكل تحديًا لمصالح وأمان وقيم الحلف، لكنه يظل منفتحا للتفاعل مع الصين.أعلنت الصين، يوم الثلاثاء، أنها مصممة على حماية سيادتها وأمنها، وستقاوم بحزم أي إجراءات يقوم بها الناتو تسبب ضررًا للحقوق والمصالح الشرعية للصين، وأنها ستحمي بالقوة مصالحها.وجاء في بيان صادر عن البعثة الدبلوماسية الصينية في الاتحاد الأوروبي، على موقعها الإلكتروني: "حلف الناتو، كمنتج للحرب الباردة، مشهور بأفعاله الشريرة".

https://sputnikarabic.ae/20230711/أمين-عام-الناتو-يشترط-فوز-أوكرانيا-لانضمامها-إلى-الحلف--عاجل-1078964143.html

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, الصين, روسيا, الناتو