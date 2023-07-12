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https://sputnikarabic.ae/20230712/سفينة-البحرية-الروسية-بيريكوب-تصل-إلى-كوبا-1078974522.html
سفينة البحرية الروسية "بيريكوب" تصل إلى كوبا
سفينة البحرية الروسية "بيريكوب" تصل إلى كوبا
قالت البعثة الدبلوماسية الروسية في هافانا، اليوم الثلاثاء، إن سفينة التدريب البحرية الروسية "بيريكوب" وعلى متنها طلاب عسكريون، والتي تقوم برحلة طويلة، وصلت إلى... 12.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-12T08:11+0000
2023-07-12T08:11+0000
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وبدأت سفينة التدريب التابعة للبحرية الروسية "بيريكوب" رحلة لمسافات طويلة، في 20 يونيو/ حزيران الماضي، استغرق عبورها المحيط الأطلسي والبحر الكاريبي بعد اجتيازها القناة الإنجليزية 14 يوما.ومن أجل تزويد طلاب الجامعات البحرية بالخبرة البحرية، ستبحر السفينة إلى عدد من البلدان في منطقة البحر الكاريبي، وكذلك أمريكا الجنوبية وأفريقيا، ومن المقرر أن تعود إلى نقطة الأساس الرئيسية في سبتمبر/ أيلول المقبل.للمزيد من التفاصيل - سفينة التدريب الروسية "بيريكوب" تصل إلى هافانا... فيديووكانت قد أعلنت الحكومة الكوبية، اليوم الثلاثاء، أنها "ترفض بشدة" وجود غواصة أمريكية تعمل بالطاقة النووية، الأسبوع الماضي، في القاعدة البحرية الأمريكية في خليج غوانتانامو على الساحل الشرقي للجزيرة. بينما أعلن مسؤولون أمريكيون أنها "كانت محطة لوجستية للسفينة في قاعدة أمريكية في طريقها إلى التدريبات البحرية".
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фото, العالم, صور, روسيا, أخبار روسيا اليوم, كوبا
фото, العالم, صور, روسيا, أخبار روسيا اليوم, كوبا

سفينة البحرية الروسية "بيريكوب" تصل إلى كوبا

08:11 GMT 12.07.2023
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قالت البعثة الدبلوماسية الروسية في هافانا، اليوم الثلاثاء، إن سفينة التدريب البحرية الروسية "بيريكوب" وعلى متنها طلاب عسكريون، والتي تقوم برحلة طويلة، وصلت إلى خليج هافانا.
وبدأت سفينة التدريب التابعة للبحرية الروسية "بيريكوب" رحلة لمسافات طويلة، في 20 يونيو/ حزيران الماضي، استغرق عبورها المحيط الأطلسي والبحر الكاريبي بعد اجتيازها القناة الإنجليزية 14 يوما.
ومن أجل تزويد طلاب الجامعات البحرية بالخبرة البحرية، ستبحر السفينة إلى عدد من البلدان في منطقة البحر الكاريبي، وكذلك أمريكا الجنوبية وأفريقيا، ومن المقرر أن تعود إلى نقطة الأساس الرئيسية في سبتمبر/ أيلول المقبل.
للمزيد من التفاصيل - سفينة التدريب الروسية "بيريكوب" تصل إلى هافانا... فيديو
وكانت قد أعلنت الحكومة الكوبية، اليوم الثلاثاء، أنها "ترفض بشدة" وجود غواصة أمريكية تعمل بالطاقة النووية، الأسبوع الماضي، في القاعدة البحرية الأمريكية في خليج غوانتانامو على الساحل الشرقي للجزيرة. بينما أعلن مسؤولون أمريكيون أنها "كانت محطة لوجستية للسفينة في قاعدة أمريكية في طريقها إلى التدريبات البحرية".
© AP Photo / Ramon Espinosaسائح يخرج من سيارة أمريكية كلاسيكية أمام سفينة التدريب التابعة للبحرية الروسية "بيريكوب" في خليج هافانا، كوبا 11 يوليو 2023.
سائح يخرج من سيارة أمريكية كلاسيكية أمام سفينة التدريب التابعة للبحرية الروسية بيريكوب في خليج هافانا، كوبا 11 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي
1/8
© AP Photo / Ramon Espinosa
سائح يخرج من سيارة أمريكية كلاسيكية أمام سفينة التدريب التابعة للبحرية الروسية "بيريكوب" في خليج هافانا، كوبا 11 يوليو 2023.
© AP Photo / Ramon Espinosa

سفينة التدريب البحرية الروسية "بيريكوب" وعلى متنها طلاب عسكريون، والتي تقوم برحلة طويلة، وصلت إلى خليج هافانا، كوبا 11 يوليو 2023.

سفينة التدريب البحرية الروسية &quot;بيريكوب&quot; وعلى متنها طلاب عسكريون، والتي تقوم برحلة طويلة، وصلت إلى خليج هافانا، كوبا 11 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي
2/8
© AP Photo / Ramon Espinosa

سفينة التدريب البحرية الروسية "بيريكوب" وعلى متنها طلاب عسكريون، والتي تقوم برحلة طويلة، وصلت إلى خليج هافانا، كوبا 11 يوليو 2023.

© AFP 2023 / Adalberto Roqueأفراد من البحرية الروسية يقفون على خلفية سفينة التدريب العسكرية الروسية "بيريكوب" في خليج هافانا، كوبا 11 يوليو 2023.
أفراد من البحرية الروسية يقفون على خلفية سفينة التدريب العسكرية الروسية بيريكوب في خليج هافانا، كوبا 11 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي
3/8
© AFP 2023 / Adalberto Roque
أفراد من البحرية الروسية يقفون على خلفية سفينة التدريب العسكرية الروسية "بيريكوب" في خليج هافانا، كوبا 11 يوليو 2023.
© AFP 2023 / Adalberto Roque

سفينة التدريب البحرية الروسية "بيريكوب" وعلى متنها طلاب عسكريون، والتي تقوم برحلة طويلة، وصلت إلى خليج هافانا، 11 يوليو 2023.

سفينة التدريب البحرية الروسية &quot;بيريكوب&quot; وعلى متنها طلاب عسكريون، والتي تقوم برحلة طويلة، وصلت إلى خليج هافانا، 11 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي
4/8
© AFP 2023 / Adalberto Roque

سفينة التدريب البحرية الروسية "بيريكوب" وعلى متنها طلاب عسكريون، والتي تقوم برحلة طويلة، وصلت إلى خليج هافانا، 11 يوليو 2023.

© AP Photo / Ramon Espinosa

سفينة التدريب البحرية الروسية "بيريكوب" وعلى متنها طلاب عسكريون، والتي تقوم برحلة طويلة، وصلت إلى خليج هافانا، كوبا 11 يوليو 2023.

سفينة التدريب البحرية الروسية &quot;بيريكوب&quot; وعلى متنها طلاب عسكريون، والتي تقوم برحلة طويلة، وصلت إلى خليج هافانا، كوبا 11 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي
5/8
© AP Photo / Ramon Espinosa

سفينة التدريب البحرية الروسية "بيريكوب" وعلى متنها طلاب عسكريون، والتي تقوم برحلة طويلة، وصلت إلى خليج هافانا، كوبا 11 يوليو 2023.

© AFP 2023 / Adalberto Roque أفراد من البحرية الروسية يقفون لالتقاط صورة جماعية أمام سفينة التدريب العسكرية الروسية "بيريكوب" في خليج هافانا، كوبا 11 يوليو 2023.
أفراد من البحرية الروسية يقفون لالتقاط صورة جماعية أمام سفينة التدريب العسكرية الروسية بيريكوب في خليج هافانا، كوبا 11 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي
6/8
© AFP 2023 / Adalberto Roque
أفراد من البحرية الروسية يقفون لالتقاط صورة جماعية أمام سفينة التدريب العسكرية الروسية "بيريكوب" في خليج هافانا، كوبا 11 يوليو 2023.
© AFP 2023 / Adalberto Roque

سفينة التدريب البحرية الروسية "بيريكوب" وعلى متنها طلاب عسكريون، والتي تقوم برحلة طويلة، وصلت إلى خليج هافانا، كوبا 11 يوليو 2023.

سفينة التدريب البحرية الروسية &quot;بيريكوب&quot; وعلى متنها طلاب عسكريون، والتي تقوم برحلة طويلة، وصلت إلى خليج هافانا، كوبا 11 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي
7/8
© AFP 2023 / Adalberto Roque

سفينة التدريب البحرية الروسية "بيريكوب" وعلى متنها طلاب عسكريون، والتي تقوم برحلة طويلة، وصلت إلى خليج هافانا، كوبا 11 يوليو 2023.

© AP Photo / Ramon Espinosa

سفينة التدريب البحرية الروسية "بيريكوب" وعلى متنها طلاب عسكريون، والتي تقوم برحلة طويلة، وصلت إلى خليج هافانا، كوبا 11 يوليو 2023.

سفينة التدريب البحرية الروسية &quot;بيريكوب&quot; وعلى متنها طلاب عسكريون، والتي تقوم برحلة طويلة، وصلت إلى خليج هافانا، كوبا 11 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي
8/8
© AP Photo / Ramon Espinosa

سفينة التدريب البحرية الروسية "بيريكوب" وعلى متنها طلاب عسكريون، والتي تقوم برحلة طويلة، وصلت إلى خليج هافانا، كوبا 11 يوليو 2023.

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