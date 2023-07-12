https://sputnikarabic.ae/20230712/سفينة-البحرية-الروسية-بيريكوب-تصل-إلى-كوبا-1078974522.html

سفينة البحرية الروسية "بيريكوب" تصل إلى كوبا

سفينة البحرية الروسية "بيريكوب" تصل إلى كوبا

قالت البعثة الدبلوماسية الروسية في هافانا، اليوم الثلاثاء، إن سفينة التدريب البحرية الروسية "بيريكوب" وعلى متنها طلاب عسكريون، والتي تقوم برحلة طويلة، وصلت إلى... 12.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-12T08:11+0000

2023-07-12T08:11+0000

2023-07-12T08:11+0000

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وبدأت سفينة التدريب التابعة للبحرية الروسية "بيريكوب" رحلة لمسافات طويلة، في 20 يونيو/ حزيران الماضي، استغرق عبورها المحيط الأطلسي والبحر الكاريبي بعد اجتيازها القناة الإنجليزية 14 يوما.ومن أجل تزويد طلاب الجامعات البحرية بالخبرة البحرية، ستبحر السفينة إلى عدد من البلدان في منطقة البحر الكاريبي، وكذلك أمريكا الجنوبية وأفريقيا، ومن المقرر أن تعود إلى نقطة الأساس الرئيسية في سبتمبر/ أيلول المقبل.للمزيد من التفاصيل - سفينة التدريب الروسية "بيريكوب" تصل إلى هافانا... فيديووكانت قد أعلنت الحكومة الكوبية، اليوم الثلاثاء، أنها "ترفض بشدة" وجود غواصة أمريكية تعمل بالطاقة النووية، الأسبوع الماضي، في القاعدة البحرية الأمريكية في خليج غوانتانامو على الساحل الشرقي للجزيرة. بينما أعلن مسؤولون أمريكيون أنها "كانت محطة لوجستية للسفينة في قاعدة أمريكية في طريقها إلى التدريبات البحرية".

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