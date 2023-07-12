https://sputnikarabic.ae/20230712/عباس-يطلع-على-آثار-العملية-الإسرائيلية-في-جنين-ويؤكد-تمسك-الشعب-الفلسطيني-بحقوقه-1078996311.html

عباس يطلع على آثار العملية الإسرائيلية في جنين ويؤكد تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه

عباس يطلع على آثار العملية الإسرائيلية في جنين ويؤكد تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه

اطلع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال جولة قام بها، اليوم الأربعاء، على آثار وتداعيات العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية، الأسبوع... 12.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-12T13:25+0000

2023-07-12T13:25+0000

2023-07-12T13:25+0000

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رام الله - سبوتنيك. قال الرئيس عباس، في كلمة ألقاها أمام الجماهير التي احتشدت لاستقباله في مخيم جنين، إن "مخيم جنين البطل أيقونة للنضال والصمود والتحدي، الذي صمد في وجه العدوان وقدم التضحيات والشهداء والأسرى والجرحى في سبيل الوطن".وأضاف:وتابع الرئيس عباس: "لم ولن ننسى مخيمات نابلس جبل النار وكل مخيمات الوطن، ولن ننسى القدس عاصمة دولة فلسطين الأبدية"، مشددًا على أن الشعب الفلسطيني "سيبقى صامدا في أرضه ولن يرحل".وأردف قائلًا: "الكل يعمل من أجل الوحدة وتعزيز صمود شعبنا فوق أرضه، حتى نحرر وطننا كاملًا، ونبني دولتنا المستقلة بعاصمتها القدس، ليكون هذا الوطن مفتوحا للجميع ويعود إليه 14 مليون فلسطيني".في وقت سابق من اليوم، غادر الرئيس عباس مدينة رام الله على متن مروحية أردنية حطت بمقر الرئاسة ثم نقلته إلى جنين، في أول زيارة يقوم بها بعد غياب دام 18 عاما.وانطلقت العملية العسكرية للقوات الإسرائيلية، على مدينة جنين ومخيمها، بقصف جوي أعقبه اقتحام قوات كبيرة من الجيش تقدر بـ150 آلية عسكرية ترافقها جرافات مدرعة، مدينة جنين من عدة محاور كما حاصرت مخيم جنين.كما قررت التوجه الفوري لمجلس الأمن الدولي لتنفيذ القرار 2334 وقرار الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ودعوة المحكمة الجنائية الدولية للتعجيل في البت بالقضايا المحالة إليها، والمطالبة بوقف عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة بسبب عدم التزامها بتنفيذ القرارات 181، 194.كما قررت السلطة الفلسطينية أيضا تقنين العلاقة مع الإدارة الأميركية، والتحرك على المستويات العربية والإسلامية والدولية من أجل دعم الموقف الفلسطيني.كما تقوم القوات الإسرائيلية، بشكل متكرر، بعمليات دهم للمخيمات والمناطق لتوقيف فلسطينيين يشتبه في قيامهم بتنفيذ عمليات طعن أو دهس، وتقع اشتباكات تسفر عن قتلى ومصابين.

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