https://sputnikarabic.ae/20230712/عباس-يطلع-على-آثار-العملية-الإسرائيلية-في-جنين-ويؤكد-تمسك-الشعب-الفلسطيني-بحقوقه-1078996311.html
عباس يطلع على آثار العملية الإسرائيلية في جنين ويؤكد تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه
عباس يطلع على آثار العملية الإسرائيلية في جنين ويؤكد تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه
اطلع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال جولة قام بها، اليوم الأربعاء، على آثار وتداعيات العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية، الأسبوع... 12.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-12T13:25+0000
2023-07-12T13:25+0000
2023-07-12T13:25+0000
أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0b/17/1052427689_0:0:3221:1813_1920x0_80_0_0_dc45ed3d139415204f95d5ff95509da6.jpg
رام الله - سبوتنيك. قال الرئيس عباس، في كلمة ألقاها أمام الجماهير التي احتشدت لاستقباله في مخيم جنين، إن "مخيم جنين البطل أيقونة للنضال والصمود والتحدي، الذي صمد في وجه العدوان وقدم التضحيات والشهداء والأسرى والجرحى في سبيل الوطن".وأضاف:وتابع الرئيس عباس: "لم ولن ننسى مخيمات نابلس جبل النار وكل مخيمات الوطن، ولن ننسى القدس عاصمة دولة فلسطين الأبدية"، مشددًا على أن الشعب الفلسطيني "سيبقى صامدا في أرضه ولن يرحل".وأردف قائلًا: "الكل يعمل من أجل الوحدة وتعزيز صمود شعبنا فوق أرضه، حتى نحرر وطننا كاملًا، ونبني دولتنا المستقلة بعاصمتها القدس، ليكون هذا الوطن مفتوحا للجميع ويعود إليه 14 مليون فلسطيني".في وقت سابق من اليوم، غادر الرئيس عباس مدينة رام الله على متن مروحية أردنية حطت بمقر الرئاسة ثم نقلته إلى جنين، في أول زيارة يقوم بها بعد غياب دام 18 عاما.وانطلقت العملية العسكرية للقوات الإسرائيلية، على مدينة جنين ومخيمها، بقصف جوي أعقبه اقتحام قوات كبيرة من الجيش تقدر بـ150 آلية عسكرية ترافقها جرافات مدرعة، مدينة جنين من عدة محاور كما حاصرت مخيم جنين.كما قررت التوجه الفوري لمجلس الأمن الدولي لتنفيذ القرار 2334 وقرار الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ودعوة المحكمة الجنائية الدولية للتعجيل في البت بالقضايا المحالة إليها، والمطالبة بوقف عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة بسبب عدم التزامها بتنفيذ القرارات 181، 194.كما قررت السلطة الفلسطينية أيضا تقنين العلاقة مع الإدارة الأميركية، والتحرك على المستويات العربية والإسلامية والدولية من أجل دعم الموقف الفلسطيني.كما تقوم القوات الإسرائيلية، بشكل متكرر، بعمليات دهم للمخيمات والمناطق لتوقيف فلسطينيين يشتبه في قيامهم بتنفيذ عمليات طعن أو دهس، وتقع اشتباكات تسفر عن قتلى ومصابين.
https://sputnikarabic.ae/20230708/ممثل-الاتحاد-الأوروبي-العملية-الإسرائيلية-في-جنين-انتهاك-للقانون-الدولي-1078858500.html
https://sputnikarabic.ae/20230704/فلسطين-توجه-رسائل-إلى-مجلس-الأمن-والأمم-المتحدة-بشأن-العدوان-الإسرائيلي-على-جنين-1078705164.html
https://sputnikarabic.ae/20230626/فلسطين-تعتبر-تصريحات-نتنياهو-بشأن-رفض-إقامة-دولة-فلسطينية-اعترافا-بسياسة-حكومته-المعادية-للسلام-1078511511.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0b/17/1052427689_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_637bf5213701f63aed66eba43e13db99.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
عباس يطلع على آثار العملية الإسرائيلية في جنين ويؤكد تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه
تابعنا عبر
اطلع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال جولة قام بها، اليوم الأربعاء، على آثار وتداعيات العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية، الأسبوع الماضي، والتي أوقعت قتلى ومصابين وخلفت دمارا واسعا.
رام الله - سبوتنيك. قال الرئيس عباس، في كلمة ألقاها أمام الجماهير التي احتشدت لاستقباله في مخيم جنين، إن "مخيم جنين البطل أيقونة للنضال والصمود والتحدي، الذي صمد في وجه العدوان وقدم التضحيات والشهداء والأسرى والجرحى في سبيل الوطن".
جئنا اليوم لنتابع إعادة بناء المخيم والمدينة، ليكونا كما كانا وأفضل.
وتابع الرئيس عباس: "لم ولن ننسى مخيمات نابلس جبل النار وكل مخيمات الوطن، ولن ننسى القدس عاصمة دولة فلسطين الأبدية"، مشددًا على أن الشعب الفلسطيني "سيبقى صامدا في أرضه ولن يرحل".
وأضاف: "جئنا لنقول إننا سلطة واحدة، دولة واحدة، قانون واحد، وأمن واستقرار واحد، وسنقطع اليد التي ستعبث بوحدة شعبنا وأمنه".
وأردف قائلًا: "الكل يعمل من أجل الوحدة وتعزيز صمود شعبنا فوق أرضه، حتى نحرر وطننا كاملًا، ونبني دولتنا المستقلة بعاصمتها القدس، ليكون هذا الوطن مفتوحا للجميع ويعود إليه 14 مليون فلسطيني".
ووجه التحية إلى أرواح الضحايا وإلى مصابي وأسرى العملية الإسرائيلية، والشكر لكل من قدم الدعم لجنين ومخيمها، خاصة الجزائر، والإمارات العربية المتحدة، معربا عن أمله في أن يقدم الجميع الدعم لاستكمال الإعمار.
في وقت سابق من اليوم، غادر الرئيس عباس مدينة رام الله على متن مروحية أردنية حطت بمقر الرئاسة ثم نقلته إلى جنين، في أول زيارة يقوم بها بعد غياب دام 18 عاما.
كان الجيش الإسرائيلي أعلن، الأربعاء الماضي، انتهاء عملية عسكرية استمرت يومين في جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية المحتلة، والتي استهدفت الفصائل الفلسطينية المسلحة في المخيم، وأسفرت عن مقتل 12 فلسطينا و117 مصابا، إضافة إلى مقتل جندي إسرائيلي.
وانطلقت العملية العسكرية للقوات الإسرائيلية، على مدينة جنين ومخيمها، بقصف جوي أعقبه اقتحام قوات كبيرة من الجيش تقدر بـ150 آلية عسكرية ترافقها جرافات مدرعة، مدينة جنين من عدة محاور كما حاصرت مخيم جنين.
وردا على ذلك، قررت القيادة الفلسطينية وقف كل الاتصالات واللقاءات مع الجانب الإسرائيلي والاستمرار في وقف التنسيق الأمني معها، بعد العمليات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة في جنين شمالي الضفة الغربية.
كما قررت التوجه الفوري لمجلس الأمن الدولي لتنفيذ القرار 2334 وقرار الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ودعوة المحكمة الجنائية الدولية للتعجيل في البت بالقضايا المحالة إليها، والمطالبة بوقف عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة بسبب عدم التزامها بتنفيذ القرارات 181، 194.
كما قررت السلطة الفلسطينية أيضا تقنين العلاقة مع الإدارة الأميركية، والتحرك على المستويات العربية والإسلامية والدولية من أجل دعم الموقف الفلسطيني.
وتشهد مناطق متفرقة من الضفة الغربية أعمال عنف بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، راح ضحيتها قتلى ومصابين.
كما تقوم القوات الإسرائيلية، بشكل متكرر، بعمليات دهم للمخيمات والمناطق لتوقيف فلسطينيين يشتبه في قيامهم بتنفيذ عمليات طعن أو دهس، وتقع اشتباكات تسفر عن قتلى ومصابين.