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https://sputnikarabic.ae/20230712/لوكاشينكو-يوقع-قانونا-حول-انضمام-مينسك-إلى-المعاهدات-الدولية-في-إطار-منظمة-شنغهاي-للتعاون-1079010578.html
لوكاشينكو يوقع قانونا حول انضمام مينسك إلى المعاهدات الدولية في إطار منظمة شنغهاي للتعاون
لوكاشينكو يوقع قانونا حول انضمام مينسك إلى المعاهدات الدولية في إطار منظمة شنغهاي للتعاون
وقع رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، قانونًا يتعلق بانضمام مينسك إلى المعاهدات الدولية في إطار منظمة شنغهاي للتعاون، وتم نشر الوثيقة على البوابة القانونية... 12.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-12T22:33+0000
2023-07-12T22:33+0000
ألكسندر لوكاشينكو
منظمة شنغهاي للتعاون
العالم العربي
بيلاروس
أخبار بيلاروسيا اليوم
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مينسك - سبوتنيك. وتم اعتماد الوثيقة في 30 يونيو/حزيران الماضي من قبل المجلسين التشريعيين في بيلاروس.ينص القانون، على وجه الخصوص، على أنه "في إطار جهود جمهورية بيلاروس للحصول على وضع عضو في منظمة شنغهاي للتعاون، فإنها تنضم "إلى عدد من الاتفاقيات التي تم توقيعها من قبل الدول الأعضاء في المنظمة".يشار إلى أن منظمة "شنغهاي للتعاون" منظمة دولية، أسسها قادة كازاخستان والصين وقرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان، وفي 9 يونيو/ حزيران 2017، وقعت الدول الأعضاء قرارا بقبول انضمام الهند وباكستان إلى المنظمة، وفي سبتمبر/ أيلول 2022، بدأت إجراءات انضمام إيران إليها، وفي الوقت نفسه، تم التوقيع على وثيقة بشأن عضوية بيلاروس، التي تعتبر حاليا مراقبا في المنظمة.
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ألكسندر لوكاشينكو, منظمة شنغهاي للتعاون, العالم العربي, بيلاروس, أخبار بيلاروسيا اليوم
ألكسندر لوكاشينكو, منظمة شنغهاي للتعاون, العالم العربي, بيلاروس, أخبار بيلاروسيا اليوم

لوكاشينكو يوقع قانونا حول انضمام مينسك إلى المعاهدات الدولية في إطار منظمة شنغهاي للتعاون

22:33 GMT 12.07.2023
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لرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2023
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وقع رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، قانونًا يتعلق بانضمام مينسك إلى المعاهدات الدولية في إطار منظمة شنغهاي للتعاون، وتم نشر الوثيقة على البوابة القانونية الوطنية للبلاد.
مينسك - سبوتنيك. وتم اعتماد الوثيقة في 30 يونيو/حزيران الماضي من قبل المجلسين التشريعيين في بيلاروس.
علم بيلاروسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2015
بيلاروس تحصل على صفة مراقب في منظمة شنغهاي للتعاون
8 يوليو 2015, 19:11 GMT
ينص القانون، على وجه الخصوص، على أنه "في إطار جهود جمهورية بيلاروس للحصول على وضع عضو في منظمة شنغهاي للتعاون، فإنها تنضم "إلى عدد من الاتفاقيات التي تم توقيعها من قبل الدول الأعضاء في المنظمة".
يشار إلى أن منظمة "شنغهاي للتعاون" منظمة دولية، أسسها قادة كازاخستان والصين وقرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان، وفي 9 يونيو/ حزيران 2017، وقعت الدول الأعضاء قرارا بقبول انضمام الهند وباكستان إلى المنظمة،
وفي سبتمبر/ أيلول 2022، بدأت إجراءات انضمام إيران إليها، وفي الوقت نفسه، تم التوقيع على وثيقة بشأن عضوية بيلاروس، التي تعتبر حاليا مراقبا في المنظمة.
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