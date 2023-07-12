عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sputnikarabic.ae/20230712/معركة-بروخوروفكا-الذكرى-الـ80-لانتصار-الجيش-الأحمر-بأكبر-صراع-دبابات-في-العالم-1079006734.html
معركة بروخوروفكا... الذكرى الـ80 لانتصار الجيش الأحمر بأكبر صراع دبابات في العالم
معركة بروخوروفكا... الذكرى الـ80 لانتصار الجيش الأحمر بأكبر صراع دبابات في العالم
معركة بروخوروفكا... الذكرى الـ80 لانتصار الجيش الأحمر في أكبر صراع دبابات في العالم
2023-07-12T19:52+0000
2023-07-12T19:52+0000
وسائط متعددة
الحرب الوطنية العظمى 1941-1945
انفوجرافيك
الجيش الروسي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/0c/1079006579_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9a90a92269c5a8dd9a03e852bc368b42.png
كانت معركة بروخوروفكا جزءًا من اشتباك كبير عُرف باسم "معركة كورسك" - أكبر معركة دبابات في التاريخ - حاول خلالها النازيون اختراق وتدمير قوات الجيش الأحمر المنتشرة في كورسك، لكن تم إحباطها من خلال المدافعين السوفييت.شاهد أيضا - معركة كورسك... المعركة التي حددت مسار ونتائج الحرب العالمية الثانيةوقعت المعركة بالقرب من بروخوروفكا حيث التقت تشكيلات من فيلق دبابات "إس إس" الثاني، التي كانت تحاول اختراق الدفاعات السوفيتية جنوب كورسك بهجوم مضاد شنته وحدات من لواء دبابات الحرس الخامس التابع للجيش الأحمر.تلا ذلك قتال عنيف، تكبدت خلاله القوات السوفيتية خسائر فادحة لكنها رفضت تسليم الأراضي، ما أدى في النهاية إلى حرمان النازيين من هدفهم، وشاركت نحو 1200 دبابة ومدافع ذاتية الدفع في معركة بروخوروفكا من كلا الجانبين.وكونها غير قادرة على تحقيق اختراق، كان على القوات النازية أن تنسحب، وخسرت معركة بروخوروفكا، التي أدت دورًا مهمًا في هزيمة النازيين في معركة كورسك - اللحظة الحاسمة في تاريخ الحرب العالمية الثانية التي ساعدت في حسم مصير ألمانيا النازية.وبهذه المناسبة، أعد فريق "سبوتنيك" رسما بيانيا يوضح توازن القوى لكلا الطرفين في أكبر صراع دبابات في العالم "معركة بروخوروفكا".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/0c/1079006579_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_e8cb3d203341b1c79da9fc60f45189c9.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
معركة بروخوروفكا، انتصار الجيش الأحمر، أكبر صراع دبابات في العالم
معركة بروخوروفكا، انتصار الجيش الأحمر، أكبر صراع دبابات في العالم

معركة بروخوروفكا... الذكرى الـ80 لانتصار الجيش الأحمر بأكبر صراع دبابات في العالم

19:52 GMT 12.07.2023
تابعنا عبرTelegramNabd
في 12 يوليو/ تموز 1943، ظهرت إحدى اللحظات المحورية في الحرب العالمية الثانية بالقرب من قرية بروخوروفكا الروسية، حيث تعرضت الوحدات المدرعة للغزاة الألمان النازيين لهزيمة لاذعة على يد قوات الجيش الأحمر.
كانت معركة بروخوروفكا جزءًا من اشتباك كبير عُرف باسم "معركة كورسك" - أكبر معركة دبابات في التاريخ - حاول خلالها النازيون اختراق وتدمير قوات الجيش الأحمر المنتشرة في كورسك، لكن تم إحباطها من خلال المدافعين السوفييت.
شاهد أيضا - معركة كورسك... المعركة التي حددت مسار ونتائج الحرب العالمية الثانية
وقعت المعركة بالقرب من بروخوروفكا حيث التقت تشكيلات من فيلق دبابات "إس إس" الثاني، التي كانت تحاول اختراق الدفاعات السوفيتية جنوب كورسك بهجوم مضاد شنته وحدات من لواء دبابات الحرس الخامس التابع للجيش الأحمر.
تلا ذلك قتال عنيف، تكبدت خلاله القوات السوفيتية خسائر فادحة لكنها رفضت تسليم الأراضي، ما أدى في النهاية إلى حرمان النازيين من هدفهم، وشاركت نحو 1200 دبابة ومدافع ذاتية الدفع في معركة بروخوروفكا من كلا الجانبين.
وكونها غير قادرة على تحقيق اختراق، كان على القوات النازية أن تنسحب، وخسرت معركة بروخوروفكا، التي أدت دورًا مهمًا في هزيمة النازيين في معركة كورسك - اللحظة الحاسمة في تاريخ الحرب العالمية الثانية التي ساعدت في حسم مصير ألمانيا النازية.
وبهذه المناسبة، أعد فريق "سبوتنيك" رسما بيانيا يوضح توازن القوى لكلا الطرفين في أكبر صراع دبابات في العالم "معركة بروخوروفكا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:20 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع10:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала