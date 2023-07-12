https://sputnikarabic.ae/20230712/معركة-بروخوروفكا-الذكرى-الـ80-لانتصار-الجيش-الأحمر-بأكبر-صراع-دبابات-في-العالم-1079006734.html
معركة بروخوروفكا... الذكرى الـ80 لانتصار الجيش الأحمر بأكبر صراع دبابات في العالم
معركة بروخوروفكا... الذكرى الـ80 لانتصار الجيش الأحمر بأكبر صراع دبابات في العالم
معركة بروخوروفكا... الذكرى الـ80 لانتصار الجيش الأحمر في أكبر صراع دبابات في العالم
2023-07-12T19:52+0000
2023-07-12T19:52+0000
2023-07-12T19:52+0000
وسائط متعددة
الحرب الوطنية العظمى 1941-1945
انفوجرافيك
الجيش الروسي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/0c/1079006579_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9a90a92269c5a8dd9a03e852bc368b42.png
كانت معركة بروخوروفكا جزءًا من اشتباك كبير عُرف باسم "معركة كورسك" - أكبر معركة دبابات في التاريخ - حاول خلالها النازيون اختراق وتدمير قوات الجيش الأحمر المنتشرة في كورسك، لكن تم إحباطها من خلال المدافعين السوفييت.شاهد أيضا - معركة كورسك... المعركة التي حددت مسار ونتائج الحرب العالمية الثانيةوقعت المعركة بالقرب من بروخوروفكا حيث التقت تشكيلات من فيلق دبابات "إس إس" الثاني، التي كانت تحاول اختراق الدفاعات السوفيتية جنوب كورسك بهجوم مضاد شنته وحدات من لواء دبابات الحرس الخامس التابع للجيش الأحمر.تلا ذلك قتال عنيف، تكبدت خلاله القوات السوفيتية خسائر فادحة لكنها رفضت تسليم الأراضي، ما أدى في النهاية إلى حرمان النازيين من هدفهم، وشاركت نحو 1200 دبابة ومدافع ذاتية الدفع في معركة بروخوروفكا من كلا الجانبين.وكونها غير قادرة على تحقيق اختراق، كان على القوات النازية أن تنسحب، وخسرت معركة بروخوروفكا، التي أدت دورًا مهمًا في هزيمة النازيين في معركة كورسك - اللحظة الحاسمة في تاريخ الحرب العالمية الثانية التي ساعدت في حسم مصير ألمانيا النازية.وبهذه المناسبة، أعد فريق "سبوتنيك" رسما بيانيا يوضح توازن القوى لكلا الطرفين في أكبر صراع دبابات في العالم "معركة بروخوروفكا".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/0c/1079006579_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_e8cb3d203341b1c79da9fc60f45189c9.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
معركة بروخوروفكا، انتصار الجيش الأحمر، أكبر صراع دبابات في العالم
معركة بروخوروفكا، انتصار الجيش الأحمر، أكبر صراع دبابات في العالم
معركة بروخوروفكا... الذكرى الـ80 لانتصار الجيش الأحمر بأكبر صراع دبابات في العالم
تابعنا عبر
في 12 يوليو/ تموز 1943، ظهرت إحدى اللحظات المحورية في الحرب العالمية الثانية بالقرب من قرية بروخوروفكا الروسية، حيث تعرضت الوحدات المدرعة للغزاة الألمان النازيين لهزيمة لاذعة على يد قوات الجيش الأحمر.
كانت معركة بروخوروفكا جزءًا من اشتباك كبير عُرف باسم "معركة كورسك" - أكبر معركة دبابات في التاريخ - حاول خلالها النازيون اختراق وتدمير قوات الجيش الأحمر المنتشرة في كورسك، لكن تم إحباطها من خلال المدافعين السوفييت.
وقعت المعركة بالقرب من بروخوروفكا حيث التقت تشكيلات من فيلق دبابات "إس إس" الثاني، التي كانت تحاول اختراق الدفاعات السوفيتية جنوب كورسك بهجوم مضاد شنته وحدات من لواء دبابات الحرس الخامس التابع للجيش الأحمر.
تلا ذلك قتال عنيف، تكبدت خلاله القوات السوفيتية خسائر فادحة لكنها رفضت تسليم الأراضي، ما أدى في النهاية إلى حرمان النازيين من هدفهم، وشاركت نحو 1200 دبابة ومدافع ذاتية الدفع في معركة بروخوروفكا من كلا الجانبين.
وكونها غير قادرة على تحقيق اختراق، كان على القوات النازية أن تنسحب، وخسرت معركة بروخوروفكا
، التي أدت دورًا مهمًا في هزيمة النازيين في معركة كورسك
- اللحظة الحاسمة في تاريخ الحرب العالمية الثانية التي ساعدت في حسم مصير ألمانيا النازية.
وبهذه المناسبة، أعد فريق "سبوتنيك" رسما بيانيا يوضح توازن القوى لكلا الطرفين في أكبر صراع دبابات في العالم "معركة بروخوروفكا".