https://sputnikarabic.ae/20230712/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يقول-إن-المتورطين-في-الحادث-على-الحدود-اللبنانية-ينتمون-لـحزب-الله-1079004685.html

وزير الدفاع الإسرائيلي يقول إن "المتورطين" في الحادث على الحدود اللبنانية ينتمون لـ"حزب الله"

وزير الدفاع الإسرائيلي يقول إن "المتورطين" في الحادث على الحدود اللبنانية ينتمون لـ"حزب الله"

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، مساء اليوم الأربعاء، إن المتورطين في الحادث الذي وقع على حدود لبنان ينتمون إلى "حزب الله". 12.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-12T17:25+0000

2023-07-12T17:25+0000

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جاء ذلك لدى تعليقه على واقعة تفجير الجيش الإسرائيلي قنبلة لدى اقتراب عدد من الأشخاص من السياج الحدودي.وقال غالانت، الذي غادر مساء اليوم لزيارة أذربيجان، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية: "المتورطون في الحادث ينتمون إلى حزب الله (..) لقد ردعنا العناصر بوسائل غير فتاكة وسنواصل حراسة أمن دولة إسرائيل".وتابع: "كل من يحاول تجربتنا سيحصل على رد، لدينا الكثير لنفعله وسنعرف كيف نفعل ما هو مطلوب في الوقت المناسب".وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قال الجيش الإسرائيلي في بيان: "اقترب عدد من المشتبه فيهم، إلى السياج الأمني على الحدود مع لبنان وحاولوا المساس بمنطقة العائق الأمني، حيث رصدتهم قوات الجيش مباشرة واستخدمت وسائل لإبعادهم. هوية المشتبه فيهم غير معروفة".ونشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو يظهر عددا من الأشخاص وهم يقتربون من السياج الحدودي، قبل أن تنفجر ما بدا أنها قنبلة.ويظهر في الفيديو 4 أشخاص على الأقل وهم يركضون بعد الانفجار إلى الجانب اللبناني.في سياق متصل، أفادت مصادر أمنية لإذاعة "صوت لبنان" عن سقوط ثلاثة جرحى مقابل موقع بركة ريشة في البستان، إثر تعرضهم لشظايا قنبلة رماها الجيش الإسرائيلي في الموقع.وأضافت الإذاعة أن جراح المصابين وصفت بالطفيفة، وتم نقلهم إلى مستشفى حيرام في صور للمعالجة. وترددت معلومات أولية بأن الجرحى الثلاثة هم من عناصر "حزب الله" من دون أن يصدر بيان رسمي عن الحزب بهذا الخصوص حتى الساعة.

https://sputnikarabic.ae/20230712/الجيش-الإسرائيلي-يفجر-قنبلة-تجاه-لبنانيين-يقول-إنهم-حاولوا-المساس-بالسياج-الحدودي-فيديو-1079001847.html

https://sputnikarabic.ae/20230711/إعلام-نتنياهو-يلتقي-بمبعوث-بايدن-سرا-لمناقشة-التوتر-مع-حزب-الله-1078964973.html

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