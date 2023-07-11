https://sputnikarabic.ae/20230711/إعلام-نتنياهو-يلتقي-بمبعوث-بايدن-سرا-لمناقشة-التوتر-مع-حزب-الله-1078964973.html

إعلام: نتنياهو يلتقي بمبعوث بايدن سرا لمناقشة التوتر مع "حزب الله"

إعلام: نتنياهو يلتقي بمبعوث بايدن سرا لمناقشة التوتر مع "حزب الله"

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، عاموس هوكشتاين، بالمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي جو بادين، في زيارة وصفت بـ"السرية". 11.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-11T18:01+0000

2023-07-11T18:01+0000

2023-07-11T18:01+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار حزب الله

لبنان

ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل

أخبار لبنان

العالم العربي

الأخبار

الجولان

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/12/1074876212_0:0:1313:739_1920x0_80_0_0_5adc4928206c32e0e55329814efa56ee.jpg

وأفادت القناة الإسرائيلية الـ 12، مساء اليوم الثلاثاء، بأن نتنياهو استقبل، سرا، عاموس هوكشتاين، وأطلعه على تطورات الأوضاع أمام حزب الله اللبناني، وكذلك حول ما يطلق عليه الاتصالات الخاصة بالتطبيع بين إسرائيل والسعودية.وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن زيارة المبعوث الخاص للرئيس بايدن إلى تل أبيب تأتي في ظل توتر العلاقات بين الإدارة الأمريكية ونتنياهو، خاصة فيما يتعلق بملف الإصلاحات القضائية التي يحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو تمريرها، والتي ستعمل على تقويض أركان القضاء في إسرائيل.ويشار إلى أن إسرائيل قد وجهت، قبل يومين، رسالة تهديد إلى "حزب الله" اللبناني، بشأن الخيام المقامة على الحدود مع إسرائيل، حيث بعثت برسالة قوية عبر الأمم المتحدة إلى الحزب بأنها ستزيل الخيام التي أقامتها على حدود إسرائيل، حتى لو استدعى ذلك اندلاع جولة قتال تستمر لأيام".وقبل أيام، وجّه "حزب الله" تحذيرا إلى إسرائيل، من أي خطأ يمكن أن يحصل نتيجة حسابات خاطئة، بينما قال موقع إسرائيلي، إن "لواء النخبة الإسرائيلي "غولاني" أجرى في الآونة الأخيرة تدريبات على سيناريو مواجهة الحزب لدى توغله داخل الأراضي الإسرائيلية".وكانت إسرائيل قد وجهت شكوى إلى الأمم المتحدة، الشهر الماضي، محذرةً من أنها ستستخدم القوة العسكرية لإخلاء موقعين، قالت إن "حزب الله" اللبناني أقامهما داخل الأراضي الإسرائيلية.وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن "إسرائيل أشارت في رسالتها إلى الموقعين اللذين أقامهما "حزب الله" اللبناني في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا"، وهي المنطقة التي تعتبرها إسرائيل جزءًا من الجولان السوري المحتل، ربطًا بقرار ضم الجولان المحتل إلى إسرائيل".وحسب الرسالة، فإنه "ما لم يخلِ حزب الله الموقعين فإن الجيش الإسرائيلي سيبادر بنفسه إلى إخلائهما بالقوة، وذلك بعد أسبوعين من وساطات قامت بها عواصم أوروبية على تواصل مع حزب الله في لبنان".وزاد التوتر الحدودي بين لبنان وإسرائيل، والذي تركز في الآونة الأخيرة في مزارع شبعا، ليشمل قرية الغجر.وندد لبنان بمنع إسرائيل دخول مواطنيه إلى قرية الغجر، واتهمها بأنها محاولة ضم وقضم للحقوق، ووصفت الخارجية اللبنانية هذه الخطوات بأنها "خرق واضح لقرار مجلس الأمن رقم 1701".وقال بيان للخارجية اللبنانية إن هذا الأمر يخلق واقعًا جديدا على الأرض، ودعا جميع الأطراف الدولية للتدخل من أجل الحفاظ على السلم والأمن الدوليين واستقرار الجنوب، مطالبًا بالضغط على تل أبيب لوقف هذه الخطوات.وطرح البعض تساؤلات عن الأسباب التي دفعت إسرائيل لإثارة هذا الملف وسر التوقيت، ومدى إمكانية أن يشكل نقطة صدام عسكرية جديدة مع لبنان.

https://sputnikarabic.ae/20230709/صحفية-لبنانية-تكشف-عن-خطة-عسكرية-إسرائيلية-للجم-الخرق-اللبناني-على-حدودها-1078878582.html

https://sputnikarabic.ae/20230709/إعلام-عشرات-الجنود-اللبنانيين-وعناصر-حزب-الله-يتخطون-الحدود-الإسرائيلية-لبعض-الوقت-1078877656.html

إسرائيل

لبنان

أخبار لبنان

الجولان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, أخبار لبنان, العالم العربي, الأخبار, الجولان