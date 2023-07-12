https://sputnikarabic.ae/20230712/-إعلام-انفجارات-تهز-العاصمة-الأوكرانية-ومنطقة-خميلنيتسكي-غربي-أوكرانيا--1079011277.html
إعلام: انفجارات تهز العاصمة الأوكرانية ومنطقة خميلنيتسكي غربي أوكرانيا
إعلام: انفجارات تهز العاصمة الأوكرانية ومنطقة خميلنيتسكي غربي أوكرانيا
ذكرت وسائل الإعلام الأوكرانية، صباح اليوم الخميس، أن أصوات الانفجارات ترددت في مدينتي خميلنيتسكي وكييف. 12.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-12T22:47+0000
2023-07-12T22:47+0000
2023-07-12T22:54+0000
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وجاء في تقرير لصحيفة "سوسبيلني" الأوكرانية: "يمكن سماع صوت الانفجار في خميلنيتسكي... وترددت أصوات الانفجارات في كييف".من جانبها، أعلنت الإدارة العسكرية في مقاطعة خميلنيتسكي أن أصوات الانفجارات سمعت أيضًا في المنطقة.وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلنت السلطات الأوكرانية حالة الإنذار الجوي في كييف والمنطقة المحيطة بها، بالإضافة إلى مناطق خميلنيتسكي، وسومي، وبولتافا، وتشيرنيهيف، وكيروفوهراد، ودنيبروبيتروفسك، ونيكولايف في أوكرانيا.يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر/تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230712/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-كييف-وعدد-من-المناطق-الأوكرانية-1079009933.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
إعلام: انفجارات تهز العاصمة الأوكرانية ومنطقة خميلنيتسكي غربي أوكرانيا
22:47 GMT 12.07.2023 (تم التحديث: 22:54 GMT 12.07.2023) تابعنا عبر
ذكرت وسائل الإعلام الأوكرانية، صباح اليوم الخميس، أن أصوات الانفجارات ترددت في مدينتي خميلنيتسكي وكييف.
وجاء في تقرير لصحيفة "سوسبيلني" الأوكرانية: "يمكن سماع صوت الانفجار في خميلنيتسكي... وترددت أصوات الانفجارات في كييف".
من جانبها، أعلنت الإدارة العسكرية في مقاطعة خميلنيتسكي أن أصوات الانفجارات سمعت أيضًا في المنطقة.
وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلنت السلطات الأوكرانية حالة الإنذار الجوي في كييف والمنطقة المحيطة بها
، بالإضافة إلى مناطق خميلنيتسكي، وسومي، وبولتافا، وتشيرنيهيف، وكيروفوهراد، ودنيبروبيتروفسك، ونيكولايف في أوكرانيا.
يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر/تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.
وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.