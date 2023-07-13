https://sputnikarabic.ae/20230713/إعلان-حالة-تأهب-جوي-في-عدة-مناطق-من-أوكرانيا-1079054831.html
إعلان حالة تأهب جوي في عدة مناطق من أوكرانيا
إعلان حالة تأهب جوي في عدة مناطق من أوكرانيا
أعلنت السلطات الأوكرانية، صباح اليوم الجمعة، عن حالة التأهب الجوي في عدة مقاطعات أوكرانية محذرة من ضربات جوية روسية. 13.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-13T23:51+0000
2023-07-13T23:51+0000
2023-07-14T00:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأظهرت خرائط الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية إطلاق صفارات الإنذار في مقاطعات كيروفوغراد ودنيبروبيتروفسك، ونيكولايف وأوديسا.يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230712/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-كييف-وعدد-من-المناطق-الأوكرانية-1079009933.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
إعلان حالة تأهب جوي في عدة مناطق من أوكرانيا
23:51 GMT 13.07.2023 (تم التحديث: 00:24 GMT 14.07.2023) تابعنا عبر
أعلنت السلطات الأوكرانية، صباح اليوم الجمعة، عن حالة التأهب الجوي في عدة مقاطعات أوكرانية محذرة من ضربات جوية روسية.
وأظهرت خرائط الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية إطلاق صفارات الإنذار في مقاطعات كيروفوغراد ودنيبروبيتروفسك، ونيكولايف وأوديسا.
يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي تقف خلفه الاستخبارات الخاصة الأوكرانية.
وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.