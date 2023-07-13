https://sputnikarabic.ae/20230713/البنتاغون-ذخائرنا-العنقودية-وصلت-لأوكرانيا-1079050599.html

البنتاغون: ذخائرنا العنقودية وصلت لأوكرانيا

البنتاغون: ذخائرنا العنقودية وصلت لأوكرانيا

صرح دوغلاس سيمز، مدير العمليات في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أن "الذخائر العنقودية التي نقلتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا وصلت بالفعل إلى هناك". 13.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-13T19:12+0000

2023-07-13T19:12+0000

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رصد عسكري

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار أوكرانيا

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وقال سيمز للصحفيين ردا على سؤال ذي صلة اليوم الخميس: "ذخائرنا العنقودية أصبحت موجودة بالفعل هناك".وردا على سؤال حول تسليم كييف طائرات "إف-16" أجاب سيمز بأن "توفير هذه المقاتلات إلى أوكرانيا الآن سيكون غير مناسب".وصرح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، يوم الثلاثاء الماضي، بأنه في حال سلمت الولايات المتحدة الأمريكية ذخائر عنقودية إلى كييف، فستضطر القوات المسلحة الروسية إلى استخدام وسائل مماثلة ضد الجيش الأوكراني ردًا على ذلك.وقال شويغو للصحفيين: "إذا زودت الولايات المتحدة أوكرانيا بذخائر عنقودية، فستضطر القوات المسلحة الروسية إلى استخدام أسلحة مماثلة ضد القوات المسلحة الأوكرانية، كرد فعل".ولفت شويغو إلى تفوق الذخائر العنقودية الروسية على نظيراتها الأمريكية.

https://sputnikarabic.ae/20230712/عقيد-أمريكي-إرسال-ذخائر-عنقودية-إلى-أوكرانيا-لن-يحقق-أي-فوائد-لها-1078972171.html

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