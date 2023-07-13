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https://sputnikarabic.ae/20230713/البنتاغون-ذخائرنا-العنقودية-وصلت-لأوكرانيا-1079050599.html
البنتاغون: ذخائرنا العنقودية وصلت لأوكرانيا
البنتاغون: ذخائرنا العنقودية وصلت لأوكرانيا
صرح دوغلاس سيمز، مدير العمليات في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أن "الذخائر العنقودية التي نقلتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا وصلت بالفعل إلى هناك". 13.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-13T19:12+0000
2023-07-13T19:12+0000
رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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وقال سيمز للصحفيين ردا على سؤال ذي صلة اليوم الخميس: "ذخائرنا العنقودية أصبحت موجودة بالفعل هناك".وردا على سؤال حول تسليم كييف طائرات "إف-16" أجاب سيمز بأن "توفير هذه المقاتلات إلى أوكرانيا الآن سيكون غير مناسب".وصرح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، يوم الثلاثاء الماضي، بأنه في حال سلمت الولايات المتحدة الأمريكية ذخائر عنقودية إلى كييف، فستضطر القوات المسلحة الروسية إلى استخدام وسائل مماثلة ضد الجيش الأوكراني ردًا على ذلك.وقال شويغو للصحفيين: "إذا زودت الولايات المتحدة أوكرانيا بذخائر عنقودية، فستضطر القوات المسلحة الروسية إلى استخدام أسلحة مماثلة ضد القوات المسلحة الأوكرانية، كرد فعل".ولفت شويغو إلى تفوق الذخائر العنقودية الروسية على نظيراتها الأمريكية.
https://sputnikarabic.ae/20230712/عقيد-أمريكي-إرسال-ذخائر-عنقودية-إلى-أوكرانيا-لن-يحقق-أي-فوائد-لها-1078972171.html
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رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا

البنتاغون: ذخائرنا العنقودية وصلت لأوكرانيا

19:12 GMT 13.07.2023
© AFP 2023 / EVA HAMBACHوزارة الدفاع الأمريكية - البنتاغون
وزارة الدفاع الأمريكية - البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2023
© AFP 2023 / EVA HAMBACH
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صرح دوغلاس سيمز، مدير العمليات في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أن "الذخائر العنقودية التي نقلتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا وصلت بالفعل إلى هناك".
وقال سيمز للصحفيين ردا على سؤال ذي صلة اليوم الخميس: "ذخائرنا العنقودية أصبحت موجودة بالفعل هناك".
كما أشار سيمز إلى أن "أوكرانيا لم تتلق الذخائر العنقودية الأمريكية فقط، ولكن أيضًا من دول أخرى".
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وردا على سؤال حول تسليم كييف طائرات "إف-16" أجاب سيمز بأن "توفير هذه المقاتلات إلى أوكرانيا الآن سيكون غير مناسب".
وصرح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، يوم الثلاثاء الماضي، بأنه في حال سلمت الولايات المتحدة الأمريكية ذخائر عنقودية إلى كييف، فستضطر القوات المسلحة الروسية إلى استخدام وسائل مماثلة ضد الجيش الأوكراني ردًا على ذلك.
وقال شويغو للصحفيين: "إذا زودت الولايات المتحدة أوكرانيا بذخائر عنقودية، فستضطر القوات المسلحة الروسية إلى استخدام أسلحة مماثلة ضد القوات المسلحة الأوكرانية، كرد فعل".
ولفت شويغو إلى تفوق الذخائر العنقودية الروسية على نظيراتها الأمريكية.
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