https://sputnikarabic.ae/20230713/الخارجية-الروسية-موسكو-لن-تغير-خططها-عقب-نتائج-قمة-الناتو-في-فيلنيوس-1079054704.html
الخارجية الروسية: موسكو لن تغير خططها عقب نتائج قمة "الناتو" في فيلنيوس
الخارجية الروسية: موسكو لن تغير خططها عقب نتائج قمة "الناتو" في فيلنيوس
أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، أمس الخميس، أن مهام روسيا بعد قمة حلف الناتو في فيلنيوس ستستمر كما هي، وتشمل تنفيذ عملياتها العسكرية الخاصة،... 13.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-13T23:49+0000
2023-07-13T23:49+0000
2023-07-13T23:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الخارجية الروسية
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وأوضح غروشكو خلال مقابلته على القناة الروسية الأولى: "سنواصل تنفيذ كافة المهام العسكرية الخاصة، وسنقوم بتعزيز الجيش والبحرية والقوات الجوية الفضائية الروسية، وتعزيز التكامل مع الجمعيات والمنظمات الحليفة التي نشارك فيها".وأضاف: "سنعزز العلاقات مع الشركاء العالميين ومع كل من لا يستجيب للضغوط ومستعد للتعاون معنا بناءً على المصالح الوطنية".وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230713/الخارجية-الروسية-روسيا-لديها-كل-الأسلحة-اللازمة-لضمان-أمنها-1079054398.html
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الخارجية الروسية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
الخارجية الروسية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
الخارجية الروسية: موسكو لن تغير خططها عقب نتائج قمة "الناتو" في فيلنيوس
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أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، أمس الخميس، أن مهام روسيا بعد قمة حلف الناتو في فيلنيوس ستستمر كما هي، وتشمل تنفيذ عملياتها العسكرية الخاصة، وتعزيز قدرات الجيش، ومواصلة بناء العلاقات مع الحلفاء.
موسكو - سبوتنيك
. وأوضح غروشكو خلال مقابلته على القناة الروسية الأولى: "سنواصل تنفيذ كافة المهام العسكرية الخاصة، وسنقوم بتعزيز الجيش والبحرية والقوات الجوية الفضائية الروسية، وتعزيز التكامل مع الجمعيات والمنظمات الحليفة التي نشارك فيها".
وأضاف: "سنعزز العلاقات مع الشركاء العالميين ومع كل من لا يستجيب للضغوط ومستعد للتعاون معنا بناءً على المصالح الوطنية".
وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن
"العالم يشهد تعدد قوى، وسيفشل جميع محاولات الغرب وحلف الناتو لتغيير ذلك".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.