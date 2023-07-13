https://sputnikarabic.ae/20230713/الخارجية-الروسية-روسيا-لديها-كل-الأسلحة-اللازمة-لضمان-أمنها-1079054398.html
موسكو: روسيا لديها كل الأسلحة اللازمة لضمان أمنها
موسكو: روسيا لديها كل الأسلحة اللازمة لضمان أمنها
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، يوم الخميس، أن روسيا تمتلك مجموعة شاملة من الأسلحة لضمان أمنها، ردا على قرار حلف شمال الأطلسي نشر قوات إضافية في... 13.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-13T22:47+0000
2023-07-13T22:47+0000
2023-07-13T22:47+0000
الخارجية الروسية
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال غروشكو في برنامج "اللعبة الكبرى" على القناة الأولى الروسية: "نمتلك مجموعة شاملة من الأسلحة التي ستضمن أمننا - هذا سيكون ردًا غير متناسب. ولكن القوات العسكرية ستقرر كيفية توزيع مواردها بشكل صحيح".وأضاف أن قرار نشر قوات إضافية في شرق أوروبا وزيادة قواتها إلى حجم اللواء سيكون "تغييرًا جذريًا في الموقف العام في هذه المنطقة"، وسيتطلب من موسكو اتخاذ "الإجراءات العسكرية والتقنية المناسبة".والثلاثاء الماضي، أعلنت دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) المشاركة في قمة فيلنيوس أن دول الحلف ستنشر قوات إضافية في شرق أوروبا وتزيد قواتها إلى حجم اللواء إذا دعت الحاجة.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230713/بوتين-توريد-أسلحة-جديدة-إلى-كييف-يزيد-الوضع-سوءا-بالنسبة-لأوكرانيا--عاجل-1079047933.html
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الخارجية الروسية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
الخارجية الروسية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
موسكو: روسيا لديها كل الأسلحة اللازمة لضمان أمنها
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صرح نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، يوم الخميس، أن روسيا تمتلك مجموعة شاملة من الأسلحة لضمان أمنها، ردا على قرار حلف شمال الأطلسي نشر قوات إضافية في شرق أوروبا.
وقال غروشكو في برنامج "اللعبة الكبرى" على القناة الأولى الروسية: "نمتلك مجموعة شاملة من الأسلحة التي ستضمن أمننا - هذا سيكون ردًا غير متناسب. ولكن القوات العسكرية ستقرر كيفية توزيع مواردها بشكل صحيح".
وأضاف أن قرار نشر قوات إضافية في شرق أوروبا وزيادة قواتها إلى حجم اللواء سيكون "تغييرًا جذريًا في الموقف العام في هذه المنطقة"، وسيتطلب من موسكو اتخاذ "الإجراءات العسكرية والتقنية المناسبة".
والثلاثاء الماضي، أعلنت دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) المشاركة في قمة فيلنيوس أن دول الحلف ستنشر قوات إضافية في شرق أوروبا
وتزيد قواتها إلى حجم اللواء إذا دعت الحاجة.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.