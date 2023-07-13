https://sputnikarabic.ae/20230713/الرئيس-الجزائري-يتوجه-إلى-الصين-في-زيارة-رسمية-لتعزيز-التعاون-الاقتصادي-1079053815.html
الرئيس الجزائري يتوجه إلى الصين في زيارة رسمية لتعزيز التعاون الاقتصادي
الرئيس الجزائري يتوجه إلى الصين في زيارة رسمية لتعزيز التعاون الاقتصادي
قال مكتب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يوم الخميس، إن الرئيس سيتوجه إلى الصين في 17 يوليو/تموز في زيارة رسمية بدعوة من نظيره الصيني شي جين بينغ. 13.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-13T21:53+0000
2023-07-13T21:53+0000
2023-07-13T21:53+0000
الرئيس الجزائري
الصين
الجزائر
عبد المجيد تبون
العالم العربي
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وجاء في بيان المكتب "بناءً على دعوة الرئيس الصيني شي جين بينغ، سيبدأ عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية زيارته الرسمية إلى الجمهورية الشعبية الصينية الصديقة في 17 يوليو/تموز".وستركز الزيارة على تعزيز العلاقات الوطيدة والعميقة الموجودة بالفعل وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الشعبين الجزائري والصيني، بحسب البيان.كان تبون قد توجه إلى روسيا في يونيو/حزيران في زيارة رسمية وشارك في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي.وفي خطابه في المنتدى، أعرب الرئيس عن رغبة الجزائر في الانضمام إلى مجموعة بريكس للدول الناشئة الكبرى "لتحرير اقتصادنا من بعض الضغوط التي نتعرض لها".
https://sputnikarabic.ae/20230616/تبون-يلقي-كلمة-في-منتدى-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي---عاجل-1078186619.html
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الرئيس الجزائري, الصين, الجزائر, عبد المجيد تبون, العالم العربي
الرئيس الجزائري, الصين, الجزائر, عبد المجيد تبون, العالم العربي
الرئيس الجزائري يتوجه إلى الصين في زيارة رسمية لتعزيز التعاون الاقتصادي
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قال مكتب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يوم الخميس، إن الرئيس سيتوجه إلى الصين في 17 يوليو/تموز في زيارة رسمية بدعوة من نظيره الصيني شي جين بينغ.
وجاء في بيان المكتب "بناءً على دعوة الرئيس الصيني شي جين بينغ، سيبدأ عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية زيارته الرسمية إلى الجمهورية الشعبية الصينية الصديقة في 17 يوليو/تموز".
وستركز الزيارة على تعزيز العلاقات الوطيدة والعميقة الموجودة بالفعل وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الشعبين الجزائري والصيني، بحسب البيان.
كان تبون قد توجه إلى روسيا في يونيو/حزيران في زيارة رسمية وشارك في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي
الدولي.
وفي خطابه في المنتدى، أعرب الرئيس عن رغبة الجزائر في الانضمام إلى مجموعة بريكس للدول الناشئة الكبرى "لتحرير اقتصادنا من بعض الضغوط التي نتعرض لها".