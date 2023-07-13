https://sputnikarabic.ae/20230713/الصين-تدين-بشدة-حرق-القرآن--1079021942.html
الصين تدين بشدة حرق القرآن
الصين تدين بشدة حرق القرآن
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وين بين، في إفادة صحفية، اليوم الخميس، أن الصين تدين بشدة حرق القرآن وتعارض أي شكل من أشكال كراهية الإسلام. 13.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-13T08:40+0000
2023-07-13T08:40+0000
2023-07-13T08:40+0000
العالم
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وقال المتحدث إن "الصين تدين بشدة تكرار حرق القرآن في هذا البلد المعني".وأكد المتحدث على ضرورة أن تحترم الحضارات المختلفة الحضارات الأخرى، وتتسامح مع بعضها وتتعلم من بعضها.وتبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس الأربعاء، قرارًا يدين حرق المصحف والكتب المقدسة الأخرى، ويدعو الدول إلى اتخاذ خطوات قانونية لمحاكمة مرتكبي مثل هذه الأعمال.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أكد في وقت سابق، أن عدم احترام القرآن يعتبر جريمة في روسيا، خلافا لبعض الدول الأخرى.وتابع: "في بلدنا هذه جريمة (حرق القرآن) بموجب الدستور والمادة 282 من القانون الجنائي في روسيا، هذه جريمة. عدم الاحترام والتحريض على الكراهية بين الأديان، وسنلتزم دائما بهذه القواعد التشريعية".
https://sputnikarabic.ae/20230628/بوتين-عدم-احترام-القرآن-في-روسيا-جريمة-1078578711.html
https://sputnikarabic.ae/20230628/روسيا-بصدد-صياغة-قرار-يدين-السويد-لإعطائها-الإذن-بحرق-القرآن--1078572945.html
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العالم
الصين تدين بشدة حرق القرآن
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أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وين بين، في إفادة صحفية، اليوم الخميس، أن الصين تدين بشدة حرق القرآن وتعارض أي شكل من أشكال كراهية الإسلام.
وقال المتحدث إن "الصين تدين بشدة تكرار حرق القرآن في هذا البلد المعني".
وشدد وانغ وين على أن الصين عارضت دائمًا أي شكل من أشكال رهاب الإسلام "الإسلاموفوبيا".
وأكد المتحدث على ضرورة أن تحترم الحضارات المختلفة الحضارات الأخرى، وتتسامح مع بعضها وتتعلم من بعضها.
بيّن الدبلوماسي الصيني أن "حرية الكلام المزعومة" لا ينبغي أن تستخدم كذريعة للتحريض على المواجهة بين الحضارات، وأضاف: "من الضروري احترام المعتقدات والمشاعر الدينية المختلفة".
وتبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس الأربعاء، قرارًا يدين حرق المصحف والكتب المقدسة الأخرى، ويدعو الدول إلى اتخاذ خطوات قانونية لمحاكمة مرتكبي مثل هذه الأعمال.
ومن بين 47 دولة، صوتت 12 دولة ضد القرار، وهي بلجيكا، التشيك، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، ليتوانيا، لوكسمبورغ، الجبل الأسود، رومانيا، بريطانيا، الولايات المتحدة الأمريكية وكوستاريكا.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أكد في وقت سابق، أن عدم احترام القرآن يعتبر جريمة
في روسيا، خلافا لبعض الدول الأخرى.
وقال بوتين خلال زيارة لمسجد "الجمعة" في دربند: "روسيا تكن احتراما شديدا للقرآن ولمشاعر المسلمين الدينية، وعدم احترام هذا الكتاب المقدس في روسيا، جريمة".
وتابع: "في بلدنا هذه جريمة (حرق القرآن) بموجب الدستور والمادة 282 من القانون الجنائي في روسيا، هذه جريمة. عدم الاحترام والتحريض على الكراهية بين الأديان، وسنلتزم دائما بهذه القواعد التشريعية".