https://sputnikarabic.ae/20230713/القوات-الأوكرانية-تستهدف-مدينة-ياسينوفاتايا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-بـ6-قذائف-من-عيار-155-ملم-1079053330.html
القوات الأوكرانية تستهدف مدينة ياسينوفاتايا في جمهورية دونيتسك الشعبية بـ6 قذائف من عيار 155 ملم
القوات الأوكرانية تستهدف مدينة ياسينوفاتايا في جمهورية دونيتسك الشعبية بـ6 قذائف من عيار 155 ملم
أفاد مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب بأوكرانيا، اليوم الجمعة، بأن القوات المسلحة الأوكرانية... 13.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-13T21:22+0000
2023-07-13T21:22+0000
2023-07-13T21:22+0000
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دونيتسك - سبوتنيك. وبحسب بيان للمكتب نشره عبر حسابه في "تليغرام"، أطلقت القوات الأوكرانية في الساعة 23.05 ،ست قذائف من مدافع عيار 155 ملم، تم تزويد كييف من قبل دول الناتو على بلدة سيميونوفكا بمدينة ياسينوفاتايا الواقعة شمال دونيتسك.وتقع ياسينوفاتايا على بعد نحو 25 كيلومترا شمالي دونيتسك، وكانت تضم أكبر محطة سكة حديد في الاتحاد السوفيتي السابق. وإلى الغرب من المدينة، في اتجاه أفدييفكا، كان هناك خط تماس مع المواقع القتالية للقوات الأوكرانية منذ ما يقرب من ثماني سنوات.تجدر الإشارة إلى أن دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) تستخدم مدافع عيار 155 ملم، وقد قامت الولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا بمدافع هاوتزر طويلة المدى (عيار 155 ملم) من طراز "إم 777". وتستخدم القوات الأوكرانية هذه المدافع بشكل متكرر لقصف المدن في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.وقد تم تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بمدافع أخرى تستخدم قذائف العيار نفسه، مثل المدافع الألمانية الذاتية الحركة من طراز "بي زد إتش 2000"، ومدافع "كراب" البولندية الذاتية الدفع، والمدافع الفرنسية الذاتية الدفع من طراز "سيزار".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230712/القوات-الأوكرانية-تطلق-5-قذائف-من-عيار-الناتو-على-مدينة-دونيتسك-1078970600.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار أوكرانيا, أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار أوكرانيا, أخبار جمهورية دونيتسك
القوات الأوكرانية تستهدف مدينة ياسينوفاتايا في جمهورية دونيتسك الشعبية بـ6 قذائف من عيار 155 ملم
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أفاد مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب بأوكرانيا، اليوم الجمعة، بأن القوات المسلحة الأوكرانية قصفت مساء أمس الخميس مدينة ياسينوفاتايا في الجمهورية بقذائف من عيار 155 ملم يستخدمها حلف الناتو.
دونيتسك - سبوتنيك
. وبحسب بيان للمكتب نشره عبر حسابه في "تليغرام"، أطلقت القوات الأوكرانية في الساعة 23.05 ،ست قذائف من مدافع عيار 155 ملم، تم تزويد كييف من قبل دول الناتو على بلدة سيميونوفكا بمدينة ياسينوفاتايا الواقعة شمال دونيتسك.
وتقع ياسينوفاتايا على بعد نحو 25 كيلومترا شمالي دونيتسك، وكانت تضم أكبر محطة سكة حديد في الاتحاد السوفيتي السابق. وإلى الغرب من المدينة، في اتجاه أفدييفكا، كان هناك خط تماس مع المواقع القتالية للقوات الأوكرانية منذ ما يقرب من ثماني سنوات.
تجدر الإشارة إلى أن دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) تستخدم مدافع عيار 155 ملم، وقد قامت الولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا بمدافع هاوتزر طويلة المدى (عيار 155 ملم) من طراز "إم 777". وتستخدم القوات الأوكرانية هذه المدافع بشكل متكرر لقصف المدن في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
وقد تم تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بمدافع أخرى تستخدم قذائف العيار نفسه، مثل المدافع الألمانية الذاتية الحركة من طراز "بي زد إتش 2000"، ومدافع "كراب" البولندية الذاتية الدفع، والمدافع الفرنسية الذاتية الدفع من طراز "سيزار".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.