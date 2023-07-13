https://sputnikarabic.ae/20230713/ترامب-يشكك-برواية-المخابرات-الأمريكية-حول-كوكايين-البيت-الأبيض-1079051565.html

ترامب يشكك برواية المخابرات الأمريكية حول "كوكايين" البيت الأبيض

ترامب يشكك برواية المخابرات الأمريكية حول "كوكايين" البيت الأبيض

أعرب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عن ثقته في أن المخابرات تعرف من ترك الكوكايين في البيت الأبيض في يوليو/ تموز، على الرغم من التصريحات الأخيرة لها... 13.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-13T20:23+0000

2023-07-13T20:23+0000

2023-07-13T20:23+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

دونالد ترامب

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وكتب ترامب عبر صفحته على شبكة "تروث سوشيال" الاجتماعية، معلقاً على نهاية تحقيق الخدمة السرية في المخدر الذي تم العثور عليه في البيت الأبيض: "إنهم يعرفون الإجابة، تمامًا مثل أي شيء آخر".وأعلن جهاز الخدمة السرية الأمريكية، اليوم الخميس، عن إسقاطه التحقيق بشأن الكوكايين، الذي تم العثور عليه في البيت الأبيض، وذلك بسبب "نقص الأدلة المادية حوله".وأكد في بيان رسمي، أنه "من دون دليل مادي، لن يكون التحقيق قادرا على تمييز شخص مهم من بين مئات الأفراد الذين مروا عبر الدهليز، حيث تم اكتشاف الكوكايين".وأضاف: "في الوقت الحالي، تم إغلاق تحقيق الخدمة السرية، بسبب عدم وجود أدلة مادية".

https://sputnikarabic.ae/20230707/مستشار-الأمن-القومي-الأمريكي-إذا-كان-الكوكايين-يتعلق-بشخص-من-البيت-الأبيض-فسنتخذ-العواقب-المناسبة-1078840686.html

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الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب