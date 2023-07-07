https://sputnikarabic.ae/20230707/مستشار-الأمن-القومي-الأمريكي-إذا-كان-الكوكايين-يتعلق-بشخص-من-البيت-الأبيض-فسنتخذ-العواقب-المناسبة-1078840686.html
مستشار الأمن القومي الأمريكي: إذا كان الكوكايين يتعلق بشخص من البيت الأبيض فسنتخذ العقوبات المناسبة
مستشار الأمن القومي الأمريكي: إذا كان الكوكايين يتعلق بشخص من البيت الأبيض فسنتخذ العقوبات المناسبة
أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، اليوم الجمعة، أنه إذا كان الكوكايين الذي تم العثور عليه في البيت الأبيض أخيرا، يتعلق بأحد العاملين هناك، فسيتم... 07.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-07T19:21+0000
2023-07-07T19:21+0000
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بينما أشار خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، إلى أنه "إذا كان الكوكايين يمت لأحد الزوار الذي دخل وخرج من البيت الأبيض، فإن هذا سيؤدي إلى طرح أسئلة مختلفة بالنسبة إلى مجال تخصصي".وشدد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، على أنه "في البيت الأبيض، يتم فرض سياسات صارمة بشأن اختبارات تعاطي المخدرات".وكان رئيس لجنة الرقابة والمساءلة في مجلس النواب الأمريكي، جيمس كومر، بعث اليوم الجمعة، رسالة إلى مدير الخدمة السرية في البيت الأبيض، كيمبرلي تشيتل، يطلب فيها إحاطة بشأن وجود مخدرات في البيت الأبيض، بعد أن تم العثور على الكوكايين هناك في وقت سابق من الأسبوع الجاري.وطلبت الرسالة الحصول على الإحاطة على مستوى الموظفين بشأن الوضع، بحلول 14 يوليو/ تموز الجاري.وكتب كومر، في بيان له على "تويتر"، أن "وجود مخدرات غير مشروعة في البيت الأبيض هو أمر غير مقبول ولحظة مخزية في تاريخ البيت الأبيض".وأضاف أن "الكونغرس" يموّل الإجراءات الأمنية في البيت الأبيض، وتحتفظ لجنة الرقابة في مجلس النواب، بالسلطة القضائية على عمليات الخدمة السرية.
https://sputnikarabic.ae/20230706/نائب-رئيس-مجلس-الأمن-القومي-الروسي-الكوكايين-الموجود-في-البيت-الأبيض-معد-لـطفل-كييف-1078776766.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
مستشار الأمن القومي الأمريكي: إذا كان الكوكايين يتعلق بشخص من البيت الأبيض فسنتخذ العقوبات المناسبة
19:21 GMT 07.07.2023 (تم التحديث: 20:03 GMT 07.07.2023) تابعنا عبر
أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، اليوم الجمعة، أنه إذا كان الكوكايين الذي تم العثور عليه في البيت الأبيض أخيرا، يتعلق بأحد العاملين هناك، فسيتم اتخاذ العقوبات المناسبة.
بينما أشار خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، إلى أنه "إذا كان الكوكايين
يمت لأحد الزوار الذي دخل وخرج من البيت الأبيض، فإن هذا سيؤدي إلى طرح أسئلة مختلفة بالنسبة إلى مجال تخصصي".
وشدد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، على أنه "في البيت الأبيض، يتم فرض سياسات صارمة بشأن اختبارات تعاطي المخدرات".
وكان رئيس لجنة الرقابة والمساءلة في مجلس النواب الأمريكي، جيمس كومر، بعث اليوم الجمعة، رسالة إلى مدير الخدمة السرية في البيت الأبيض، كيمبرلي تشيتل، يطلب فيها إحاطة بشأن وجود مخدرات
في البيت الأبيض، بعد أن تم العثور على الكوكايين هناك في وقت سابق من الأسبوع الجاري.
وطلبت الرسالة الحصول على الإحاطة على مستوى الموظفين بشأن الوضع، بحلول 14 يوليو/ تموز الجاري.
وكتب كومر، في بيان له على "تويتر"، أن "وجود مخدرات غير مشروعة في البيت الأبيض هو أمر غير مقبول ولحظة مخزية في تاريخ البيت الأبيض".
وأضاف أن "الكونغرس" يموّل الإجراءات الأمنية في البيت الأبيض، وتحتفظ لجنة الرقابة في مجلس النواب، بالسلطة القضائية على عمليات الخدمة السرية.