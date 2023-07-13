https://sputnikarabic.ae/20230713/تركيا-توضح-لروسيا-أسباب-إعادة-قادة-آزوف-إلى-أوكرانيا-1079053194.html

تركيا توضح لروسيا أسباب إعادة قادة "آزوف" إلى أوكرانيا

تركيا توضح لروسيا أسباب إعادة قادة "آزوف" إلى أوكرانيا

قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية (الحزب الحاكم) في تركيا، عمر جليك، يوم الخميس. إن تركيا قدمت توضيحات إلى موسكو بشأن إعادة قادة كتيبة "آزوف" (منظمة... 13.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-13T21:16+0000

2023-07-13T21:16+0000

2023-07-13T21:16+0000

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وقال جليك لقناة "خبر ترك" التلفزيونية التركية، دون تقديم مزيد من التفاصيل، "لقد تم تقديم توضيحات مناسبة من جانبنا. أوضحت الأمور. لا توجد ضغوط [في العلاقات بين أنقرة وموسكو]".وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء، إنه يريد أن يجتمع مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في أغسطس/آب لمناقشة، من بين أمور أخرى، الوضع مع قادة "آزوف".وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم 9 يوليو/تموز على "تليغرام" إن قادة كتيبة آزوف الذين كانوا في تركيا قد عادوا إلى أوكرانيا بعد اجتماعه مع أردوغان. من جانبه، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف يوم 10 يوليو إن روسيا تعتبر إعادة قادة "آزوف" من قبل أنقرة إلى كييف انتهاكًا للاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقًا، مضيفًا أن هذا الأمر سيتم مناقشته مع تركيا.يشار إلى أن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، أعلن في سبتمبر/ أيلول 2022، أنه نتيجة لتبادل الأسرى مع أوكرانيا، تم الإفراج عن 56 شخصًا، 55 من العسكريين، خمسة منهم من دونباس، والباقي من جنود القوات المسلحة الروسية، وتم تسليم 215 شخصًا إلى أوكرانيا، من بينهم قادة فوج "آزوف" الإرهابي.في كانون الثاني/ يناير الماضي، أفادت صحيفة "حريت"، نقلًا عن مصادر تركية، أن قادة "آزوف" لا يزالون في تركيا، وهو طلب روسي كما ورد.

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