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Подготовка специалистов инженерных войск для работы в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230713/تركيا-توضح-لروسيا-أسباب-إعادة-قادة-آزوف-إلى-أوكرانيا-1079053194.html
تركيا توضح لروسيا أسباب إعادة قادة "آزوف" إلى أوكرانيا
تركيا توضح لروسيا أسباب إعادة قادة "آزوف" إلى أوكرانيا
قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية (الحزب الحاكم) في تركيا، عمر جليك، يوم الخميس. إن تركيا قدمت توضيحات إلى موسكو بشأن إعادة قادة كتيبة "آزوف" (منظمة... 13.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-13T21:16+0000
2023-07-13T21:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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أخبار تركيا اليوم
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وقال جليك لقناة "خبر ترك" التلفزيونية التركية، دون تقديم مزيد من التفاصيل، "لقد تم تقديم توضيحات مناسبة من جانبنا. أوضحت الأمور. لا توجد ضغوط [في العلاقات بين أنقرة وموسكو]".وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء، إنه يريد أن يجتمع مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في أغسطس/آب لمناقشة، من بين أمور أخرى، الوضع مع قادة "آزوف".وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم 9 يوليو/تموز على "تليغرام" إن قادة كتيبة آزوف الذين كانوا في تركيا قد عادوا إلى أوكرانيا بعد اجتماعه مع أردوغان. من جانبه، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف يوم 10 يوليو إن روسيا تعتبر إعادة قادة "آزوف" من قبل أنقرة إلى كييف انتهاكًا للاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقًا، مضيفًا أن هذا الأمر سيتم مناقشته مع تركيا.يشار إلى أن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، أعلن في سبتمبر/ أيلول 2022، أنه نتيجة لتبادل الأسرى مع أوكرانيا، تم الإفراج عن 56 شخصًا، 55 من العسكريين، خمسة منهم من دونباس، والباقي من جنود القوات المسلحة الروسية، وتم تسليم 215 شخصًا إلى أوكرانيا، من بينهم قادة فوج "آزوف" الإرهابي.في كانون الثاني/ يناير الماضي، أفادت صحيفة "حريت"، نقلًا عن مصادر تركية، أن قادة "آزوف" لا يزالون في تركيا، وهو طلب روسي كما ورد.
https://sputnikarabic.ae/20230709/لافروف-يبحث-مع-نظيره-التركي-عودة-قادة-آزوف-إلى-أوكرانيا-1078893047.html
https://sputnikarabic.ae/20230708/زيلينسكي-يعلن-عودة-قادة-آزوف-من-تركيا-إلى-أوكرانيا-1078865887.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار أوكرانيا, أخبار تركيا اليوم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار أوكرانيا, أخبار تركيا اليوم

تركيا توضح لروسيا أسباب إعادة قادة "آزوف" إلى أوكرانيا

21:16 GMT 13.07.2023
© Sputnik . Alexandr Maksimenko / الانتقال إلى بنك الصورجنود فوج "آزوف" يؤدون يمين الولاء لأوكرانيا في ساحة صوفيا في كييف قبل إرسالهم إلى دونباس. 16 يوليو 2014
جنود فوج آزوف يؤدون يمين الولاء لأوكرانيا في ساحة صوفيا في كييف قبل إرسالهم إلى دونباس. 16 يوليو 2014 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2023
© Sputnik . Alexandr Maksimenko
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قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية (الحزب الحاكم) في تركيا، عمر جليك، يوم الخميس. إن تركيا قدمت توضيحات إلى موسكو بشأن إعادة قادة كتيبة "آزوف" (منظمة إرهابية محظورة في روسيا) إلى أوكرانيا.
وقال جليك لقناة "خبر ترك" التلفزيونية التركية، دون تقديم مزيد من التفاصيل، "لقد تم تقديم توضيحات مناسبة من جانبنا. أوضحت الأمور. لا توجد ضغوط [في العلاقات بين أنقرة وموسكو]".
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2023
لافروف يبحث مع نظيره التركي عودة قادة "آزوف" إلى أوكرانيا
9 يوليو, 17:00 GMT
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء، إنه يريد أن يجتمع مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في أغسطس/آب لمناقشة، من بين أمور أخرى، الوضع مع قادة "آزوف".
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم 9 يوليو/تموز على "تليغرام" إن قادة كتيبة آزوف الذين كانوا في تركيا قد عادوا إلى أوكرانيا بعد اجتماعه مع أردوغان.
من جانبه، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف يوم 10 يوليو إن روسيا تعتبر إعادة قادة "آزوف" من قبل أنقرة إلى كييف انتهاكًا للاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقًا، مضيفًا أن هذا الأمر سيتم مناقشته مع تركيا.
استسلام المقاتلين الأوكرانيين من كتبيبة آزوف في ماريوبول - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2023
زيلينسكي يعلن عودة قادة "آزوف" من تركيا إلى أوكرانيا
8 يوليو, 16:23 GMT
يشار إلى أن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، أعلن في سبتمبر/ أيلول 2022، أنه نتيجة لتبادل الأسرى مع أوكرانيا، تم الإفراج عن 56 شخصًا، 55 من العسكريين، خمسة منهم من دونباس، والباقي من جنود القوات المسلحة الروسية، وتم تسليم 215 شخصًا إلى أوكرانيا، من بينهم قادة فوج "آزوف" الإرهابي.
في كانون الثاني/ يناير الماضي، أفادت صحيفة "حريت"، نقلًا عن مصادر تركية، أن قادة "آزوف" لا يزالون في تركيا، وهو طلب روسي كما ورد.
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