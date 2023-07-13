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https://sputnikarabic.ae/20230713/مسؤول-بالأمم-المتحدة-صاروخ-كوريا-الشمالية-الأخير-سقط-داخل-المنطقة-الاقتصادية-الخاصة-الروسية-1079053935.html
الأمم المتحدة: صاروخ كوريا الشمالية الأخير سقط داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة الروسية
الأمم المتحدة: صاروخ كوريا الشمالية الأخير سقط داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة الروسية
أعلنت الأمم المتحدة أن الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية يوم الأربعاء هبط داخل منطقة الاقتصاد الحصرية الروسية وقد يكون أطول إطلاق لصاروخ باليستي. 13.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-13T22:08+0000
2023-07-13T22:15+0000
كوريا الشمالية
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ووفقًا لما صرح به نائب الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشؤون السياسية وبناء السلام وعمليات السلام خالد الخياري يوم الخميس لأعضاء مجلس الأمن: "تم إطلاق الصاروخ على مسار منحدر من منطقة بيونغ يانغ في تمام الساعة 10:00 صباحًا بالتوقيت المحلي وقد طار على مسافة تبلغ 1,001.2 كيلومتر وبارتفاع يصل إلى 6,648.4 كيلومتر قبل أن يسقط في البحر داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة الروسية. وتبلغ مدة الرحلة حوالي 74 دقيقة وهو ما قد يجعله أطول مدة رحلة لصاروخ باليستي لدى كوريا الشمالية".وأضاف الخياري أن كوريا الشمالية زادت نشاطها في إطلاق الصواريخ خلال عامي 2022 و2023، حيث أطلقت أكثر من 90 صاروخًا باستخدام تقنية الصواريخ الباليستية. كما أعرب عن قلقه إزاء عدم وجود وحدة داخل مجلس الأمن الدولي.وأكدت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن بيونغ يانغ قد قامت باختبار إطلاق صاروخ جديد من نوع "هواسونغ-18"، يوم الأربعاء، والذي وصل إلى أقصى ارتفاع بلغ 6,648.4 كيلومتر (4,131 ميل) وطار لمسافة 1,001.2 كيلومتر لمدة 4,491 ثانية.من جانبهـ أعربت اليابان عن احتجاجها على كوريا الشمالية، ولم ترد تقارير عن أي أضرار للسفن البحرية أو الطائرات اليابانية.ويعد هذا الإطلاق هو الثاني عشر من نوعه في هذا العام، والأول منذ 15 يونيو/ حزيران الماضي. وفي العام الماضي، أجرت كوريا الشمالية 37 إطلاقًا مشابهًا.
https://sputnikarabic.ae/20230712/كوريا-الشمالية-الزعيم-كيم-جونغ-أون-قاد-بنفسه-إطلاق-صاروخ-هواسونغ-18-الباليستي-العابر-للقارات-1079012415.html
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كوريا الشمالية, الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
كوريا الشمالية, الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم

الأمم المتحدة: صاروخ كوريا الشمالية الأخير سقط داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة الروسية

22:08 GMT 13.07.2023 (تم التحديث: 22:15 GMT 13.07.2023)
© AFP 2023 / ANTHONY WALLACEصاروخ كوريا الشمالية
صاروخ كوريا الشمالية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2023
© AFP 2023 / ANTHONY WALLACE
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أعلنت الأمم المتحدة أن الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية يوم الأربعاء هبط داخل منطقة الاقتصاد الحصرية الروسية وقد يكون أطول إطلاق لصاروخ باليستي.
ووفقًا لما صرح به نائب الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشؤون السياسية وبناء السلام وعمليات السلام خالد الخياري يوم الخميس لأعضاء مجلس الأمن: "تم إطلاق الصاروخ على مسار منحدر من منطقة بيونغ يانغ في تمام الساعة 10:00 صباحًا بالتوقيت المحلي وقد طار على مسافة تبلغ 1,001.2 كيلومتر وبارتفاع يصل إلى 6,648.4 كيلومتر قبل أن يسقط في البحر داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة الروسية. وتبلغ مدة الرحلة حوالي 74 دقيقة وهو ما قد يجعله أطول مدة رحلة لصاروخ باليستي لدى كوريا الشمالية".
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون عند إطلاق ما سمته وسائل إعلامية أنه نوع جديد من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، في هذه الصورة التي نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية في 24 مارس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2023
كيم جونغ أون يقود بنفسه إطلاق صاروخ "هواسونغ-18" الباليستي العابر للقارات
أمس, 23:43 GMT
وأضاف الخياري أن كوريا الشمالية زادت نشاطها في إطلاق الصواريخ خلال عامي 2022 و2023، حيث أطلقت أكثر من 90 صاروخًا باستخدام تقنية الصواريخ الباليستية. كما أعرب عن قلقه إزاء عدم وجود وحدة داخل مجلس الأمن الدولي.
وأكدت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن بيونغ يانغ قد قامت باختبار إطلاق صاروخ جديد من نوع "هواسونغ-18"، يوم الأربعاء، والذي وصل إلى أقصى ارتفاع بلغ 6,648.4 كيلومتر (4,131 ميل) وطار لمسافة 1,001.2 كيلومتر لمدة 4,491 ثانية.
من جانبهـ أعربت اليابان عن احتجاجها على كوريا الشمالية، ولم ترد تقارير عن أي أضرار للسفن البحرية أو الطائرات اليابانية.
ويعد هذا الإطلاق هو الثاني عشر من نوعه في هذا العام، والأول منذ 15 يونيو/ حزيران الماضي. وفي العام الماضي، أجرت كوريا الشمالية 37 إطلاقًا مشابهًا.
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