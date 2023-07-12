https://sputnikarabic.ae/20230712/كوريا-الشمالية-الزعيم-كيم-جونغ-أون-قاد-بنفسه-إطلاق-صاروخ-هواسونغ-18-الباليستي-العابر-للقارات-1079012415.html
كيم جونغ أون يقود بنفسه إطلاق صاروخ "هواسونغ-18" الباليستي العابر للقارات
كيم جونغ أون يقود بنفسه إطلاق صاروخ "هواسونغ-18" الباليستي العابر للقارات
أعلنت كوريا الشمالية، اليوم الخميس، أن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، قاد بنفسه عملية إطلاق الصاروخ الباليستي العابر للقارات "هواسونغ-18". 12.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-12T23:43+0000
2023-07-12T23:43+0000
2023-07-12T23:47+0000
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
كوريا الشمالية
الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة
العالم
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ووفقًا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية: "أجري في الثاني عشر من يوليو/تموز اختبارًا لصاروخ باليستي جديد من نوع "هواسونغ-18"، حيث قاد رئيس شؤون الدولة الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، عملية الإطلاق بنفسه".وأضاف البيان أن التجارب تهدف إلى تأكيد الكفاءة التقنية والموثوقية التشغيلية للصاروخ الباليستي، مشيرا إلى أن "اختبار الإطلاق لم يؤثر سلبًا على أمن الدول المجاورة".ووفقًا للوكالة: وأعلنت طوكيو، في وقت سابق، صباح الأربعاء، أن كوريا الشمالية قامت بإطلاق صاروخ باليستي في تمام الساعة 9:59 صباحًا بالتوقيت المحلي (3:59 بتوقيت موسكو).وأعربت طوكيو عن احتجاجها على كوريا الشمالية، ولم ترد تقارير عن أي أضرار للسفن البحرية أو الطائرات اليابانية.ويعد هذا الإطلاق هو الثاني عشر من نوعه في هذا العام والأول منذ 15 يونيو/حزيران. وفي العام الماضي، أجرت كوريا الشمالية 37 إطلاقًا مشابهًا.
https://sputnikarabic.ae/20230712/مجلس-الأمن-الدولي-يعقد-اجتماعا-طارئا-بعد-إطلاق-كوريا-الشمالية-لصاروخ-بالستي-1079010712.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة, العالم
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة, العالم
كيم جونغ أون يقود بنفسه إطلاق صاروخ "هواسونغ-18" الباليستي العابر للقارات
23:43 GMT 12.07.2023 (تم التحديث: 23:47 GMT 12.07.2023) تابعنا عبر
أعلنت كوريا الشمالية، اليوم الخميس، أن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، قاد بنفسه عملية إطلاق الصاروخ الباليستي العابر للقارات "هواسونغ-18".
ووفقًا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية: "أجري في الثاني عشر من يوليو/تموز اختبارًا لصاروخ باليستي جديد من نوع "هواسونغ-18"، حيث قاد رئيس شؤون الدولة الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، عملية الإطلاق بنفسه".
وأضاف البيان أن التجارب تهدف إلى تأكيد الكفاءة التقنية والموثوقية التشغيلية للصاروخ الباليستي، مشيرا إلى أن "اختبار الإطلاق لم يؤثر سلبًا على أمن الدول المجاورة".
"بلغ ارتفاع الصاروخ 6648.4 كيلومترًا، وقطع مسافة 1001.2 كيلومتر في غضون 4491 ثانية".
وأعلنت طوكيو، في وقت سابق، صباح الأربعاء، أن كوريا الشمالية قامت بإطلاق صاروخ باليستي
في تمام الساعة 9:59 صباحًا بالتوقيت المحلي (3:59 بتوقيت موسكو).
وأعربت طوكيو عن احتجاجها على كوريا الشمالية
، ولم ترد تقارير عن أي أضرار للسفن البحرية أو الطائرات اليابانية.
ويعد هذا الإطلاق هو الثاني عشر من نوعه في هذا العام والأول منذ 15 يونيو/حزيران. وفي العام الماضي، أجرت كوريا الشمالية 37 إطلاقًا مشابهًا.