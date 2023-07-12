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https://sputnikarabic.ae/20230712/اليابان-قدمنا-احتجاجا-شديد-اللهجة-على-التجربة-الكورية-الشمالية-عبر-القنوات-الدبلوماسية-الصينية-1078971166.html
اليابان: قدمنا احتجاجا شديد اللهجة على التجربة الكورية الشمالية عبر القنوات الدبلوماسية الصينية
اليابان: قدمنا احتجاجا شديد اللهجة على التجربة الكورية الشمالية عبر القنوات الدبلوماسية الصينية
أعربت اليابان، اليوم الأربعاء، عن احتجاجها على إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي، عبر القنوات الدبلوماسية الصينية. 12.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-12T02:38+0000
2023-07-12T02:38+0000
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وقال الأمين العام للحكومة اليابانية، هيروكازو ماتسونو، في مؤتمر صحفي في طوكيو: "إن إطلاق الصواريخ المستمر، بما في ذلك الصواريخ الباليستية، من قبل كوريا الشمالية وغيرها من الأعمال، تشكل تهديدًا للسلام وأمان بلدنا والمنطقة والمجتمع الدولي، وهي أمور غير مقبولة".وأضاف: "إطلاق الصواريخ الباليستية من هذا النوع يشكل انتهاكًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. إنها مشكلة خطيرة من منظور أمن الشعب، ولذلك تم تقديم احتجاج قوي عن طريق السفارة في بكين".وأعلنت طوكيو، في وقت سابق، اليوم الأربعاء أن كوريا الشمالية قامت بإطلاق صاروخ باليستي في تمام الساعة 9:59 صباحًا بالتوقيت المحلي (3:59 بتوقيت موسكو).يشار إلى أن هذا هو الإطلاق الثاني عشر من نوعه هذا العام والأول منذ 15 يونيو/حزيران الماضي.وأجرت كوريا الشمالية العشرات من عمليات الإطلاق التجريبية للصواريخ منذ بداية عام 2022. وقالت بيونغ يانغ إن الأنشطة العسكرية لكوريا الشمالية جاءت ردا على "استفزازات" كوريا الجنوبية وحلفائها - الولايات المتحدة واليابان.
https://sputnikarabic.ae/20230712/الجيش-الكوري-الجنوبي-كوريا-الشمالية-تطلق-صاروخا-1078970756.html
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كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, أخبار اليابان, العالم
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, أخبار اليابان, العالم

اليابان: قدمنا احتجاجا شديد اللهجة على التجربة الكورية الشمالية عبر القنوات الدبلوماسية الصينية

02:38 GMT 12.07.2023
© AP Photo / South Korea Defense Ministryفي هذه الصورة التي قدمتها وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، يتم إطلاق نظام صاروخي تكتيكي للجيش أو صاروخ ATACMS خلال مناورة عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في مكان غير معلوم في كوريا الجنوبية، 5 أكتوبر 2022.
في هذه الصورة التي قدمتها وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، يتم إطلاق نظام صاروخي تكتيكي للجيش أو صاروخ ATACMS خلال مناورة عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في مكان غير معلوم في كوريا الجنوبية، 5 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2023
© AP Photo / South Korea Defense Ministry
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أعربت اليابان، اليوم الأربعاء، عن احتجاجها على إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي، عبر القنوات الدبلوماسية الصينية.
وقال الأمين العام للحكومة اليابانية، هيروكازو ماتسونو، في مؤتمر صحفي في طوكيو: "إن إطلاق الصواريخ المستمر، بما في ذلك الصواريخ الباليستية، من قبل كوريا الشمالية وغيرها من الأعمال، تشكل تهديدًا للسلام وأمان بلدنا والمنطقة والمجتمع الدولي، وهي أمور غير مقبولة".
كوريا الشمالية تعلن أنها اختبرت صاروخًا بالستيًا جديدًا عابرًا للقارات يعمل بالوقود الصلب هواسونغ -18 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2023
الدفاع اليابانية: كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا
01:11 GMT
وأضاف: "إطلاق الصواريخ الباليستية من هذا النوع يشكل انتهاكًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. إنها مشكلة خطيرة من منظور أمن الشعب، ولذلك تم تقديم احتجاج قوي عن طريق السفارة في بكين".
وأعلنت طوكيو، في وقت سابق، اليوم الأربعاء أن كوريا الشمالية قامت بإطلاق صاروخ باليستي في تمام الساعة 9:59 صباحًا بالتوقيت المحلي (3:59 بتوقيت موسكو).
يشار إلى أن هذا هو الإطلاق الثاني عشر من نوعه هذا العام والأول منذ 15 يونيو/حزيران الماضي.
وأجرت كوريا الشمالية العشرات من عمليات الإطلاق التجريبية للصواريخ منذ بداية عام 2022. وقالت بيونغ يانغ إن الأنشطة العسكرية لكوريا الشمالية جاءت ردا على "استفزازات" كوريا الجنوبية وحلفائها - الولايات المتحدة واليابان.
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