https://sputnikarabic.ae/20230712/اليابان-قدمنا-احتجاجا-شديد-اللهجة-على-التجربة-الكورية-الشمالية-عبر-القنوات-الدبلوماسية-الصينية-1078971166.html
اليابان: قدمنا احتجاجا شديد اللهجة على التجربة الكورية الشمالية عبر القنوات الدبلوماسية الصينية
اليابان: قدمنا احتجاجا شديد اللهجة على التجربة الكورية الشمالية عبر القنوات الدبلوماسية الصينية
أعربت اليابان، اليوم الأربعاء، عن احتجاجها على إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي، عبر القنوات الدبلوماسية الصينية. 12.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-12T02:38+0000
2023-07-12T02:38+0000
2023-07-12T02:38+0000
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وقال الأمين العام للحكومة اليابانية، هيروكازو ماتسونو، في مؤتمر صحفي في طوكيو: "إن إطلاق الصواريخ المستمر، بما في ذلك الصواريخ الباليستية، من قبل كوريا الشمالية وغيرها من الأعمال، تشكل تهديدًا للسلام وأمان بلدنا والمنطقة والمجتمع الدولي، وهي أمور غير مقبولة".وأضاف: "إطلاق الصواريخ الباليستية من هذا النوع يشكل انتهاكًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. إنها مشكلة خطيرة من منظور أمن الشعب، ولذلك تم تقديم احتجاج قوي عن طريق السفارة في بكين".وأعلنت طوكيو، في وقت سابق، اليوم الأربعاء أن كوريا الشمالية قامت بإطلاق صاروخ باليستي في تمام الساعة 9:59 صباحًا بالتوقيت المحلي (3:59 بتوقيت موسكو).يشار إلى أن هذا هو الإطلاق الثاني عشر من نوعه هذا العام والأول منذ 15 يونيو/حزيران الماضي.وأجرت كوريا الشمالية العشرات من عمليات الإطلاق التجريبية للصواريخ منذ بداية عام 2022. وقالت بيونغ يانغ إن الأنشطة العسكرية لكوريا الشمالية جاءت ردا على "استفزازات" كوريا الجنوبية وحلفائها - الولايات المتحدة واليابان.
https://sputnikarabic.ae/20230712/الجيش-الكوري-الجنوبي-كوريا-الشمالية-تطلق-صاروخا-1078970756.html
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كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, أخبار اليابان, العالم
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, أخبار اليابان, العالم
اليابان: قدمنا احتجاجا شديد اللهجة على التجربة الكورية الشمالية عبر القنوات الدبلوماسية الصينية
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أعربت اليابان، اليوم الأربعاء، عن احتجاجها على إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي، عبر القنوات الدبلوماسية الصينية.
وقال الأمين العام للحكومة اليابانية، هيروكازو ماتسونو، في مؤتمر صحفي في طوكيو: "إن إطلاق الصواريخ المستمر، بما في ذلك الصواريخ الباليستية، من قبل كوريا الشمالية وغيرها من الأعمال، تشكل تهديدًا للسلام وأمان بلدنا والمنطقة والمجتمع الدولي، وهي أمور غير مقبولة".
وأضاف: "إطلاق الصواريخ الباليستية من هذا النوع يشكل انتهاكًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. إنها مشكلة خطيرة من منظور أمن الشعب، ولذلك تم تقديم احتجاج قوي عن طريق السفارة في بكين".
وأعلنت طوكيو، في وقت سابق، اليوم الأربعاء أن كوريا الشمالية قامت بإطلاق صاروخ باليستي
في تمام الساعة 9:59 صباحًا بالتوقيت المحلي (3:59 بتوقيت موسكو).
يشار إلى أن هذا هو الإطلاق الثاني عشر من نوعه هذا العام والأول منذ 15 يونيو/حزيران الماضي.
وأجرت كوريا الشمالية العشرات من عمليات الإطلاق التجريبية للصواريخ منذ بداية عام 2022. وقالت بيونغ يانغ إن الأنشطة العسكرية لكوريا الشمالية جاءت ردا على "استفزازات
" كوريا الجنوبية وحلفائها - الولايات المتحدة واليابان.