https://sputnikarabic.ae/20230714/إيران-تنوي-العمل-مع-روسيا-بخصوص-طائرات-روسية-مدنية-1079076119.html
إيران تنوي "العمل مع روسيا" بخصوص طائرات روسية مدنية
إيران تنوي "العمل مع روسيا" بخصوص طائرات روسية مدنية
صرح السفير الإيراني لدى موسكو، كاظم جلالي، أن "إيران تعمل مع روسيا بشأن قضية طائرات الركاب "سوخوي سوبرجيت 100" دون ذكر وجه التعامل. 14.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-14T18:56+0000
2023-07-14T18:56+0000
2023-07-14T18:56+0000
روسيا
إيران
أخبار إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104273/39/1042733989_0:86:1247:787_1920x0_80_0_0_85688df1c3ac8120caae2b8a738c0e21.jpg
وقال جلالي لوكالة "سبوتنيك": "نحن نعمل حاليًا على طائرة ركاب، أعني سوبرجيت 100، هذه بالطبع طائرة جيدة، وقد استوردتم بعض المكونات من الغرب".وكانت إيران تتوقع تسليم طائرات طائرات سوخوي "سوبرجيت 100" من روسيا منذ عدة سنوات.وفي أبريل/ نيسان 2018، وقعت شركة "سوخوي" كجزء من معرض أوراسيا للطيران، مذكرات نوايا لتسليم 40 طائرة سوخوي سوبرجيت 100 في النسخة الجديدة "الروسية" "أر" إلى شركتي طيران إيرانيتين، مع زيادة المكونات روسية الصنع في جسم الطائرة.في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، قال نائب وزير الصناعة والتجارة الإيراني علي رضا بيمانباك، إن طهران وموسكو اتفقتا على تنفيذ مشاريع مشتركة، لا سيما في صناعة الطائرات، لكنه لم يحدد أي منها.وأشار السفير الروسي لدى إيران أليكسي ديدوف بدوره، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" في فبراير/ شباط، إلى أن موسكو وطهران تواصلان مناقشة قضايا توسيع التعاون متبادل المنفعة في قطاع الطيران، وسيتطلب التوصل إلى اتفاقيات وقتًا إضافيًا.
https://sputnikarabic.ae/20220926/إيروفلوت-تستأنف-رحلاتها-من-موسكو-إلى-الغردقة-وشرم-الشيخ-في-الأول-من-أكتوبر-1068288020.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104273/39/1042733989_42:0:1205:872_1920x0_80_0_0_70e6ae54e9946c54e84d7601ae9ae6e2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, إيران, أخبار إيران
روسيا, إيران, أخبار إيران
إيران تنوي "العمل مع روسيا" بخصوص طائرات روسية مدنية
تابعنا عبر
صرح السفير الإيراني لدى موسكو، كاظم جلالي، أن "إيران تعمل مع روسيا بشأن قضية طائرات الركاب "سوخوي سوبرجيت 100" دون ذكر وجه التعامل.
وقال جلالي لوكالة "سبوتنيك": "نحن نعمل حاليًا على طائرة ركاب، أعني سوبرجيت 100، هذه بالطبع طائرة جيدة، وقد استوردتم بعض المكونات من الغرب".
هذا هو نوع العمل الذي يمكننا القيام به، أحد المجالات الجيدة لتفاعلنا هي الطيران، فنحن نعمل بجدية كبيرة معًا في هذا المجال.
وكانت إيران تتوقع تسليم طائرات طائرات سوخوي "سوبرجيت 100" من روسيا منذ عدة سنوات.
وفي أبريل/ نيسان 2018، وقعت شركة "سوخوي" كجزء من معرض أوراسيا للطيران، مذكرات نوايا لتسليم 40 طائرة سوخوي سوبرجيت 100 في النسخة الجديدة "الروسية" "أر" إلى شركتي طيران إيرانيتين، مع زيادة المكونات روسية الصنع في جسم الطائرة.
26 سبتمبر 2022, 17:51 GMT
وحدد ألكسندر روبتسوف، رئيس شركة سوخوي آنذاك، أن توريد مثل هذه الطائرات "المستبدلة بالاستيراد" لن يخضع لعقوبات الولايات المتحدة.
في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، قال نائب وزير الصناعة والتجارة الإيراني علي رضا بيمانباك، إن طهران وموسكو اتفقتا على تنفيذ مشاريع مشتركة، لا سيما في صناعة الطائرات، لكنه لم يحدد أي منها.
وأشار السفير الروسي لدى إيران أليكسي ديدوف بدوره، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" في فبراير/ شباط، إلى أن موسكو وطهران تواصلان مناقشة قضايا توسيع التعاون متبادل المنفعة في قطاع الطيران
، وسيتطلب التوصل إلى اتفاقيات وقتًا إضافيًا.