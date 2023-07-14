https://sputnikarabic.ae/20230714/إيران-تنوي-العمل-مع-روسيا-بخصوص-طائرات-روسية-مدنية-1079076119.html

إيران تنوي "العمل مع روسيا" بخصوص طائرات روسية مدنية

إيران تنوي "العمل مع روسيا" بخصوص طائرات روسية مدنية

صرح السفير الإيراني لدى موسكو، كاظم جلالي، أن "إيران تعمل مع روسيا بشأن قضية طائرات الركاب "سوخوي سوبرجيت 100" دون ذكر وجه التعامل. 14.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-14T18:56+0000

2023-07-14T18:56+0000

2023-07-14T18:56+0000

روسيا

إيران

أخبار إيران

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وقال جلالي لوكالة "سبوتنيك": "نحن نعمل حاليًا على طائرة ركاب، أعني سوبرجيت 100، هذه بالطبع طائرة جيدة، وقد استوردتم بعض المكونات من الغرب".وكانت إيران تتوقع تسليم طائرات طائرات سوخوي "سوبرجيت 100" من روسيا منذ عدة سنوات.وفي أبريل/ نيسان 2018، وقعت شركة "سوخوي" كجزء من معرض أوراسيا للطيران، مذكرات نوايا لتسليم 40 طائرة سوخوي سوبرجيت 100 في النسخة الجديدة "الروسية" "أر" إلى شركتي طيران إيرانيتين، مع زيادة المكونات روسية الصنع في جسم الطائرة.في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، قال نائب وزير الصناعة والتجارة الإيراني علي رضا بيمانباك، إن طهران وموسكو اتفقتا على تنفيذ مشاريع مشتركة، لا سيما في صناعة الطائرات، لكنه لم يحدد أي منها.وأشار السفير الروسي لدى إيران أليكسي ديدوف بدوره، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" في فبراير/ شباط، إلى أن موسكو وطهران تواصلان مناقشة قضايا توسيع التعاون متبادل المنفعة في قطاع الطيران، وسيتطلب التوصل إلى اتفاقيات وقتًا إضافيًا.

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