https://sputnikarabic.ae/20230714/القوات-الروسية-تحبط-محاولة-هجوم-للقوات-الأوكرانية-بالقرب-من-كليشيفكا-1079055748.html
القوات الروسية تحبط محاولة هجوم للقوات الأوكرانية بالقرب من كليشيفكا بجمهورية دونيتسك
القوات الروسية تحبط محاولة هجوم للقوات الأوكرانية بالقرب من كليشيفكا بجمهورية دونيتسك
أعلن رئيس مركز الإعلام في قوات تجمع "الجنوب" الروسية، فاديم أستافييف، أن القوات المسلحة الروسية أحبطت محاولة هجوم من القوات الأوكرانية باتجاه كليشيفكا في... 14.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-14T02:04+0000
2023-07-14T02:04+0000
2023-07-14T02:13+0000
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
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وقال أستافييف لوكالة "سبوتنيك": "اكتشفت وحدة الاستطلاع التابعة لقوات النخبة في تجمع "الجنوب" محاولة تقدم من قوات العدو في اتجاه كليشتشيفكا من جماعة الهجوم 711 في كتيبة الحرس الحدودية الأوكرانية".وأضاف "تم إفشال محاولة الاختراق من قبل المقاتلين المهاجمين بفضل نيران المدفعية التابعة للفصيل الثالث من الجيش الروسي التابع للمنطقة العسكرية الجنوبية".ولفت أستافييف إلى أن القوات الخاصة الروسية قد أسرت اثنين من القوات الأوكرانية، في حين تم تدمير الجزء الأكبر من المهاجمين.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230713/المدفعية-الروسية-تفشل-تناوب-القوات-الأوكرانية-في-اتجاه-كوبيانسك-1079013810.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
القوات الروسية تحبط محاولة هجوم للقوات الأوكرانية بالقرب من كليشيفكا بجمهورية دونيتسك
02:04 GMT 14.07.2023 (تم التحديث: 02:13 GMT 14.07.2023) تابعنا عبر
أعلن رئيس مركز الإعلام في قوات تجمع "الجنوب" الروسية، فاديم أستافييف، أن القوات المسلحة الروسية أحبطت محاولة هجوم من القوات الأوكرانية باتجاه كليشيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وقد تم أسر اثنين من الجنود العسكريين.
وقال أستافييف لوكالة "سبوتنيك": "اكتشفت وحدة الاستطلاع التابعة لقوات النخبة في تجمع "الجنوب" محاولة تقدم من قوات العدو في اتجاه كليشتشيفكا من جماعة الهجوم 711 في كتيبة الحرس الحدودية الأوكرانية".
وأضاف "تم إفشال محاولة الاختراق من قبل المقاتلين المهاجمين بفضل نيران المدفعية التابعة للفصيل الثالث من الجيش الروسي التابع للمنطقة العسكرية الجنوبية".
ولفت أستافييف إلى أن القوات الخاصة الروسية قد أسرت اثنين من القوات الأوكرانية، في حين تم تدمير الجزء الأكبر من المهاجمين.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.