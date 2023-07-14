https://sputnikarabic.ae/20230714/بعثة-الفضاء-الروسية-تسابق-منافستها-الهندية-إلى-القمر-1079071156.html

بعثة الفضاء الروسية تسابق منافستها الهندية إلى القمر

بعثة الفضاء الروسية تسابق منافستها الهندية إلى القمر

قال باحثون في معهد أبحاث الفضاء "آي كي آي" التابع لأكاديمية العلوم الروسية، إن بعثة الفضاء الروسية "لونا 25"، في حال سارت الأمور حسب الخطة، ستهبط على سطح القمر... 14.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-14T15:16+0000

2023-07-14T15:16+0000

2023-07-14T15:16+0000

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تم إطلاق البعثة الهندية "تشاندرايان -3" على صاروخ "جي إس إل في إم كي 3" في تمام الساعة 14:35 (12:05 بتوقيت موسكو) في 14 يوليو/ تموز الجاري. وبعد حوالي 17 دقيقة، كانت الوحدة المدمجة المكونة من نظام دفع ومركبة هبوط ومركبة قمرية، قد خرجت إلى المدار الإهليليجي للأرض. وبحسب تقديرات وكالة الفضاء الهندية، فإنه من المقرر وصول البعثة في 23 أغسطس/ آب المقبل.قال ناثان إيسمونت، الباحث الرائد في معهد أبحاث الفضاء الروسي: "يجب أن تصل مركبتنا إلى القمر في 21 أغسطس المقبل. السيناريو هو: الإطلاق في الحادي عشر، ثم نحو خمسة أيام من الرحلة، والدخول في مدار إهليلجي منخفض بالقرب من القمر، ثم الانتظار لمدة خمسة أيام، ثم الهبوط مع الانتقال أثناء الهبوط إلى مدار إهليلجي منخفض التهوية. وتصحيحات في المسار إلى القمر وإلى مداره".قبل الشروع في رحلة إلى القمر، ستقوم المحطة الهندية بإجراء خمس مناورات لتحسين نقطة الحضيض في المدار (أقرب نقطة) حول الأرض، ويجب أن يحدث الانتقال إلى مسار الرحلة إلى القمر في 31 يوليو الجاري، وبعد ذلك ستنطلق المحطة إلى القمر الصناعي خلال 4 أيام ونصف تقريبًا. وستدخل "تشاندرايان 3" مدار القمر في 5 أغسطس المقبل، ثم سيجري المختصون الهنود عدة مناورات خفض قبل الهبوط.دخلت مركبة الفضاء القمرية الهندية السابقة "تشاندرايان 2" مدار القمر الصناعي للأرض في 20 أغسطس 2019، لكن مركبة الهبوط "فيكرام" الخاصة بها تحطمت. وفي حال نجحت مهمة "تشاندرايان 3"، فستصبح الهند الدولة الرابعة (بعد الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة والصين) التي تهبط على سطح القمر بنجاح.ستكون "لونا 25" الروسية أول محطة قمرية محلية منذ ما يقارب الـ 50 عامًا، إذ تم إطلاق "لونا 24" السابقة بواسطة الاتحاد السوفياتي في عام 1976. ومن المفترض أن تهبط كلتا المحطتين الروسية والهندية في منطقة القطب الجنوبي للقمر، أي في المنطقة القطبية، حيث لم تهبط بعد أي مركبة فضائية من صنع الإنسان.

https://sputnikarabic.ae/20230707/روسكوسموس-تنشر-مشهدا-ساحرا-من-الفضاء-لمنطقة-عربية-صور--1078835559.html

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