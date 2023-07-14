عربي
https://sputnikarabic.ae/20230714/بعد-رش-الماء-على-وجه-رئيس-الوزراء-برلمان-كوسوفو-يتحول-إلى-حلبة-مصارعة-فيديو-1079068292.html
بعد رش الماء على وجه رئيس الوزراء.. برلمان كوسوفو يتحول إلى حلبة مصارعة.. فيديو
بعد رش الماء على وجه رئيس الوزراء.. برلمان كوسوفو يتحول إلى حلبة مصارعة.. فيديو
تحول البرلمان في كوسوفو إلى حلبة مصارعة، أمس الخميس، بعدما قام نائب من المعارضة برش الماء على وجه رئيس الوزراء خلال كلمة كان يلقيها، عن إجراءات الحكومة لتهدئة... 14.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-14T13:32+0000
2023-07-14T13:32+0000
منوعات
كوسوفو
نادي
صربيا
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103099/63/1030996312_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2755ee0d983238f7b2c663e03d6c6d2f.jpg
وشوهد النائب مرغيم لوشتاكو من حزب كوسوفو الديمقراطي وهو يرش الماء على رئيس الوزراء البين كورتي وعلى نائبه قبل أن يندلع شجار عنيف بالأيدي بين نواب الحكومة والمعارضة.وكانت أحزاب المعارضة قد انتقدت سياسات كورتي في الشمال، بعد أحداث العنف التي وقعت في مايو/أيار الماضي، بعد أن دعمت الشرطة رؤساء بلديات من العرقية الألبانية لتولي مناصب، إثر انتخابات قاطعتها على نطاق واسع العرقية الصربية التي تمثل أغلبية في المنطقة.
كوسوفو
صربيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103099/63/1030996312_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ea4839904df9ffe57bda3ddb1ef4ff12.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات, كوسوفو, نادي, صربيا, أخبار العالم الآن
منوعات, كوسوفو, نادي, صربيا, أخبار العالم الآن

بعد رش الماء على وجه رئيس الوزراء.. برلمان كوسوفو يتحول إلى حلبة مصارعة.. فيديو

13:32 GMT 14.07.2023
© AFP 2023 / Armend Nimaniأحد أعضاء الحزب المعارض في برلمان بريشتينا، كوسوفو 21 مارس/ آذار 2018
أحد أعضاء الحزب المعارض في برلمان بريشتينا، كوسوفو 21 مارس/ آذار 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2023
© AFP 2023 / Armend Nimani
تابعنا عبرTelegramNabd
تحول البرلمان في كوسوفو إلى حلبة مصارعة، أمس الخميس، بعدما قام نائب من المعارضة برش الماء على وجه رئيس الوزراء خلال كلمة كان يلقيها، عن إجراءات الحكومة لتهدئة التوترات مع الصرب في شمال البلاد.
وشوهد النائب مرغيم لوشتاكو من حزب كوسوفو الديمقراطي وهو يرش الماء على رئيس الوزراء البين كورتي وعلى نائبه قبل أن يندلع شجار عنيف بالأيدي بين نواب الحكومة والمعارضة.
وكانت أحزاب المعارضة قد انتقدت سياسات كورتي في الشمال، بعد أحداث العنف التي وقعت في مايو/أيار الماضي، بعد أن دعمت الشرطة رؤساء بلديات من العرقية الألبانية لتولي مناصب، إثر انتخابات قاطعتها على نطاق واسع العرقية الصربية التي تمثل أغلبية في المنطقة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск на Южном направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:51 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع12 يوليو, 10:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала