https://sputnikarabic.ae/20230714/بعد-رش-الماء-على-وجه-رئيس-الوزراء-برلمان-كوسوفو-يتحول-إلى-حلبة-مصارعة-فيديو-1079068292.html
بعد رش الماء على وجه رئيس الوزراء.. برلمان كوسوفو يتحول إلى حلبة مصارعة.. فيديو
بعد رش الماء على وجه رئيس الوزراء.. برلمان كوسوفو يتحول إلى حلبة مصارعة.. فيديو
تحول البرلمان في كوسوفو إلى حلبة مصارعة، أمس الخميس، بعدما قام نائب من المعارضة برش الماء على وجه رئيس الوزراء خلال كلمة كان يلقيها، عن إجراءات الحكومة لتهدئة... 14.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-14T13:32+0000
2023-07-14T13:32+0000
2023-07-14T13:32+0000
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وشوهد النائب مرغيم لوشتاكو من حزب كوسوفو الديمقراطي وهو يرش الماء على رئيس الوزراء البين كورتي وعلى نائبه قبل أن يندلع شجار عنيف بالأيدي بين نواب الحكومة والمعارضة.وكانت أحزاب المعارضة قد انتقدت سياسات كورتي في الشمال، بعد أحداث العنف التي وقعت في مايو/أيار الماضي، بعد أن دعمت الشرطة رؤساء بلديات من العرقية الألبانية لتولي مناصب، إثر انتخابات قاطعتها على نطاق واسع العرقية الصربية التي تمثل أغلبية في المنطقة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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منوعات, كوسوفو, نادي, صربيا, أخبار العالم الآن
منوعات, كوسوفو, نادي, صربيا, أخبار العالم الآن
بعد رش الماء على وجه رئيس الوزراء.. برلمان كوسوفو يتحول إلى حلبة مصارعة.. فيديو
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تحول البرلمان في كوسوفو إلى حلبة مصارعة، أمس الخميس، بعدما قام نائب من المعارضة برش الماء على وجه رئيس الوزراء خلال كلمة كان يلقيها، عن إجراءات الحكومة لتهدئة التوترات مع الصرب في شمال البلاد.
وشوهد النائب مرغيم لوشتاكو من حزب كوسوفو الديمقراطي وهو يرش الماء على رئيس الوزراء البين كورتي
وعلى نائبه قبل أن يندلع شجار عنيف بالأيدي بين نواب الحكومة والمعارضة.
وكانت أحزاب المعارضة قد انتقدت سياسات كورتي في الشمال، بعد أحداث العنف التي وقعت في مايو/أيار الماضي، بعد أن دعمت الشرطة رؤساء بلديات من العرقية الألبانية
لتولي مناصب، إثر انتخابات قاطعتها على نطاق واسع العرقية الصربية التي تمثل أغلبية في المنطقة.