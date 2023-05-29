عربي
https://sputnikarabic.ae/20230529/الرئيس-الصربي-يعلن-إصابة-52-شخصا-خلال-الاشتباكات-في-كوسوفو-1077560990.html
الرئيس الصربي يدعو لعقد اجتماع مع ممثلي خمس دول غربية بسبب التصعيد في كوسوفو
الرئيس الصربي يدعو لعقد اجتماع مع ممثلي خمس دول غربية بسبب التصعيد في كوسوفو
دعا الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، لعقد اجتماع، صباح غدا الثلاثاء، مع ممثلي أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا بسبب التصعيد في كوسوفو. 29.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-29T18:27+0000
2023-05-29T19:11+0000
العالم
الأخبار
أخبار العالم الآن
صربيا
كوسوفو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/1d/1077561156_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_fed33f5dbab750c719472816bd00fece.jpg
وقال الرئيس الصربي أن صربيا ستبذل قصارى جهدها للحفاظ على السلام في كوسوفو، ولن تسمح بقتل شعبها.وأضاف: "نشرت صربيا قوات عسكرية على الحدود الإدارية مع كوسوفو".وأضاف: "الليلة سنقوم بدوريات في عدة مواقع مع جنودنا ولن نسمح بارتكاب مذبحة للشعب الصربي".وذكر فوتشيتش أن 52 من الصرب أصيبوا بجروح من بينهم ثلاثة إصابات خطيرة، وتم نقلهم إلى المستشفى.ووقّع الرئيس الصربي والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ألكسندر فوتشيتش، على أمر برفع الاستعداد القتالي لوحدات الجيش الصربي إلى أعلى مستوى وأمر بتحرك عاجل نحو الخط الإداري مع كوسوفو وميتوهيا.وأكد وزير الدفاع الصربي ميلوس فوسيفيتش أن الجيش وصل إلى أقصى درجات الاستعداد القتالي وتوجه نحو إقليم كوسوفو (المعلن كجمهورية من طرف واحد).
https://sputnikarabic.ae/20230529/الرئيس-الصربي-يلقي-خطابا-للمواطنين-بسبب-تفاقم-الوضع-في-كوسوفو-1077557040.html
صربيا
كوسوفو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/1d/1077561156_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_00e4e442a73c09a7aff704e88eb4e034.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, الأخبار, أخبار العالم الآن, صربيا, كوسوفو
العالم, الأخبار, أخبار العالم الآن, صربيا, كوسوفو

الرئيس الصربي يدعو لعقد اجتماع مع ممثلي خمس دول غربية بسبب التصعيد في كوسوفو

18:27 GMT 29.05.2023 (تم التحديث: 19:11 GMT 29.05.2023)
© Sputnik . Lola Djordjevicالرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش
الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2023
© Sputnik . Lola Djordjevic
تابعنا عبرTelegram
دعا الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، لعقد اجتماع، صباح غدا الثلاثاء، مع ممثلي أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا بسبب التصعيد في كوسوفو.
وقال الرئيس الصربي أن صربيا ستبذل قصارى جهدها للحفاظ على السلام في كوسوفو، ولن تسمح بقتل شعبها.
وأضاف: "نشرت صربيا قوات عسكرية على الحدود الإدارية مع كوسوفو".

وأشار فوتشيتش إلى أنه تحدث منذ عدة أشهر أن ألبين كورتي لديه رغبة واحدة فقط - لإحداث صراعات في كوسوفو وميتوهيا، لإراقة الدماء في المنطقة بأكملها، وقلة من الناس أرادوا سماع الحقيقة وفهم الجوهر.

الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2023
الرئيس الصربي يلقي خطابا للمواطنين بسبب تفاقم الوضع في كوسوفو
17:08 GMT

وأضاف: "في الأيام الثلاثة الماضية، حتى الشخص الأمي سياسيًا يمكن أن يفهم ما كان يتم إعداده لنا. تم تنظيم كل شيء من قبل ألبين كورتي بحيث أنه كان هناك صراع بين الصرب وحلف شمال الأطلسي".

وأضاف: "الليلة سنقوم بدوريات في عدة مواقع مع جنودنا ولن نسمح بارتكاب مذبحة للشعب الصربي".
وذكر فوتشيتش أن 52 من الصرب أصيبوا بجروح من بينهم ثلاثة إصابات خطيرة، وتم نقلهم إلى المستشفى.

ويأتي ذلك، على خلفية اندلاع اشتباكات بين شرطة كوسوفو وسكان محليين من الصرب في بلدية زفيكان، ذات الغالبية الصربية، على خلفية تنظيم الصرب المحليين تجمعا أمام مبنى البلدية لمنع رئيسها ذي الأصول الألبانية من دخول مكتبه.

ووقّع الرئيس الصربي والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ألكسندر فوتشيتش، على أمر برفع الاستعداد القتالي لوحدات الجيش الصربي إلى أعلى مستوى وأمر بتحرك عاجل نحو الخط الإداري مع كوسوفو وميتوهيا.
وأكد وزير الدفاع الصربي ميلوس فوسيفيتش أن الجيش وصل إلى أقصى درجات الاستعداد القتالي وتوجه نحو إقليم كوسوفو (المعلن كجمهورية من طرف واحد).
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:40 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع27 مايو, 07:51 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала