https://sputnikarabic.ae/20230714/تركيا-توقيف-33-أجنبيا-في-عمليتين-يشتبه-بانتمائهم-لتنظيم-داعش-1079066622.html
تركيا... توقيف 33 أجنبيا في عمليتين يشتبه بانتمائهم لتنظيم "داعش"
تركيا... توقيف 33 أجنبيا في عمليتين يشتبه بانتمائهم لتنظيم "داعش"
أعلنت السلطات الأمنية التركية، اليوم الجمعة، اعتقال 33 أجنبيا في عمليتين للاشتباه بانتمائهم إلى تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول)". 14.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-14T12:51+0000
2023-07-14T12:51+0000
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وأفادت وكالة "الأناضول"، مساء اليوم الجمعة، بأن تركيا نجحت في توقيف 33 أجنبيا يشتبه بانتمائهم لتنظيم "داعش"، خلال عمليتين في ولايتي إسطنبول ومرسين التركيتين.وأكدت أن هاتين العمليتين تأتيان في إطار جهود السلطات الأمنية التركية للكشف عن أنشطة تنظيم "داعش" وضبط عناصره في عموم البلاد، حيث تمكنت فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن ولاية مرسين من القبض على 6 مشتبهين أجانب.ولفتت إلى أن "هؤلاء الأجانب يواجهون تهمة ممارسة العمل المسلح لصالح التنظيم والتواصل مع عناصره خارج تركيا".وكانت قوات الأمن التركية قد ألقت القبض على شخصا يشتبه بانتمائه لتنظيم "داعش" الإرهابي، في مدينة إسطنبول، كان يخطط لشن هجوم إرهابي في تركيا، وذلك في الثالث والعشرين من الشهر الماضي. وتم توقيف الإرهابي في منطقة بهتشلي أفلر في إسطنبول، من قبل قوات مكافحة الإرهاب في مديرية أمن الولاية.وبحسب صحيفة "Milliyet"، أنه وخلال عملية التفتيش، عثرت قوات الأمن في منزل الإرهابي على مسدسين وطلقات رصاص ومواد تستخدم في صناعة العبوات الناسفة، ومعدات رقمية وملفات للتنظيم الإرهابي.وفي وقت سابق، كشفت مصادر أمنية أن الاستخبارات التركية ألقت القبض على 4 "إرهابيين" في سوريا، من بينهم شهاب واريش، المعروف بوالي تنظيم "داعش" السابق في تركيا.وتتهم تركيا واريش بأن له صلة بالعديد من الأعمال الإرهابية التي خطط لها تنظيم "داعش" الإرهابي في تركيا، لكن قوات الأمن تمكنت من إحباطها.
https://sputnikarabic.ae/20230623/القوى-الأمنية-التركية-تحبط-مخططا-لهجوم-إرهابي-في-إسطنبول-1078412238.html
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تنظيم داعش الإرهابي, أخبار تركيا اليوم, العالم, الأخبار, أخبار سوريا اليوم
تنظيم داعش الإرهابي, أخبار تركيا اليوم, العالم, الأخبار, أخبار سوريا اليوم
تركيا... توقيف 33 أجنبيا في عمليتين يشتبه بانتمائهم لتنظيم "داعش"
12:51 GMT 14.07.2023 (تم التحديث: 12:52 GMT 14.07.2023) تابعنا عبر
أعلنت السلطات الأمنية التركية، اليوم الجمعة، اعتقال 33 أجنبيا في عمليتين للاشتباه بانتمائهم إلى تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول)".
وأفادت وكالة
"الأناضول"، مساء اليوم الجمعة، بأن تركيا نجحت في توقيف 33 أجنبيا يشتبه بانتمائهم لتنظيم "داعش"، خلال عمليتين في ولايتي إسطنبول ومرسين التركيتين.
وأكدت أن هاتين العمليتين تأتيان في إطار جهود السلطات الأمنية التركية للكشف عن أنشطة تنظيم "داعش" وضبط عناصره في عموم البلاد، حيث تمكنت فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن ولاية مرسين
من القبض على 6 مشتبهين أجانب.
ولفتت إلى أن "هؤلاء الأجانب يواجهون تهمة ممارسة العمل المسلح لصالح التنظيم والتواصل مع عناصره خارج تركيا".
وكانت قوات الأمن التركية قد ألقت القبض
على شخصا يشتبه بانتمائه لتنظيم "داعش" الإرهابي، في مدينة إسطنبول، كان يخطط لشن هجوم إرهابي في تركيا، وذلك في الثالث والعشرين من الشهر الماضي. وتم توقيف الإرهابي في منطقة بهتشلي أفلر في إسطنبول، من قبل قوات مكافحة الإرهاب في مديرية أمن الولاية.
وبحسب صحيفة "Milliyet"، أنه وخلال عملية التفتيش، عثرت قوات الأمن في منزل الإرهابي على مسدسين وطلقات رصاص ومواد تستخدم في صناعة العبوات الناسفة، ومعدات رقمية وملفات للتنظيم الإرهابي.
وفي وقت سابق، كشفت مصادر أمنية أن الاستخبارات التركية ألقت القبض على 4 "إرهابيين" في سوريا، من بينهم شهاب واريش، المعروف بوالي تنظيم "داعش" السابق في تركيا.
وتتهم تركيا واريش بأن له صلة بالعديد من الأعمال الإرهابية التي خطط لها تنظيم "داعش"
الإرهابي في تركيا، لكن قوات الأمن تمكنت من إحباطها.