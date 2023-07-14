https://sputnikarabic.ae/20230714/خبير-أمريكا-جندت-حثالات-الأرض-دعما-لأوكرانيا-لجعلها-رأس-حربة-بخاصرة-روسيا-1079069199.html

خبير: أمريكا جندت حثالات الأرض دعما لأوكرانيا لجعلها رأس حربة بخاصرة روسيا

خبير: أمريكا جندت حثالات الأرض دعما لأوكرانيا لجعلها رأس حربة بخاصرة روسيا

ناقشنا في حلقة اليوم من برنامج "شؤون عسكرية" مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين في العلاقات الدولية. 14.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-14T14:08+0000

2023-07-14T14:08+0000

2023-07-14T14:08+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

شؤون عسكرية

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خبير: امريكا جندت من حثالات الأرض دعما لأوكرانيا لجعلها رأس حربة بخاصرة روسيا خبير: امريكا جندت من حثالات الأرض دعما لأوكرانيا لجعلها رأس حربة بخاصرة روسيا

مكاسب كثيرة حصلت عليها كييف من قمة "الناتو" ولكن حلم الانضمام مازال بعيدًا. عن هذا الموضوع، قال الخبير في العلاقات الدولية والأمريكية، بشير بدور:اللاعب التركي يغير قواعد اللعبة ويوافق على انضمام السويد للأطلسي مقابل مكاسب أخرى. وعن هذا الموضوع، أضاف بدور، قائلًا:مقاتلون أجانب يلتحقون ضمن القوات الأوكرانية بوساطة أمريكية. واختتم بدور حديثه، قائلًا:إيران تسعى للبحث عن مبررات لشن عملية عسكرية في إقليم كردستان العراق . عن هذا الموضوع، قال الخبير والكاتب الصحفي، كاوا نادر:ألمانيا تكشف عن استراتيجية جديدة مع الصين، والبنتاغون يؤكد اقتراب المواجهة. عن هذا الموضوع، قال الخبير في الشأن الصيني ومدير موقع "الصين بعيون عربية"، علي محمود ريا:وأضاف ريا، قائلًا:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...

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2023

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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شؤون عسكرية, аудио