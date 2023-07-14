https://sputnikarabic.ae/20230714/كوريا-الشمالية-تتهم-الولايات-المتحدة-بمحاولة-نشر-أسلحة-نووية-في-شبه-الجزيرة-الكورية-1079055103.html
كوريا الشمالية تتهم الولايات المتحدة بمحاولة نشر أسلحة نووية في شبه الجزيرة الكورية
كوريا الشمالية تتهم الولايات المتحدة بمحاولة نشر أسلحة نووية في شبه الجزيرة الكورية
أعلن الممثل الدائم الكوري الشمالي لدى الأمم المتحدة، كيم سون، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة تسعى لنشر أسلحة نووية جديدة على شبه الجزيرة الكورية، من خلال... 14.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-14T00:20+0000
2023-07-14T00:20+0000
2023-07-14T00:20+0000
كوريا الشمالية
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وقال كيم سون في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "الأمر الأكثر خطورة هو أن الولايات المتحدة تسعى لنشر أسلحة نووية جديدة على شبه الجزيرة الكورية، من خلال إرسال غواصة نووية إلى كوريا الجنوبية للمرة الأولى في 40 عامًا، وذلك ضمن أنشطة استخباراتية استفزازية للغاية".وأمس الخميس، أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية سيناقشان في أول اجتماع للمجموعة الاستشارية النووية مسألة استخدام الأسلحة النووية ضد كوريا الشمالية.وفي أبريل/نيسان، اتفق قادة كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على إعلان واشنطن، الذي يتضمن إنشاء مجموعة استشارية للشؤون النووية لتعزيز الردع الموسع ووضع خطط محددة لاستخدامه ومناقشة التخطيط النووي والاستراتيجي والتعامل مع التهديدات التي يشكلها النظام ضد عدم انتشار الأسلحة النووية من قبل كوريا الشمالية.وأكد الجانب الكوري الجنوبي التزامه بتعزيز العلاقات بين البلدين في مجال الدفاع المشترك، ووعدت كوريا الجنوبية أيضًا بالاعتماد السريع على "كل قوة التحالف"، بما في ذلك الأسلحة النووية، في حالة وقوع هجوم نووي من كوريا الشمالية.
https://sputnikarabic.ae/20230712/مجلس-الأمن-الدولي-يعقد-اجتماعا-طارئا-بعد-إطلاق-كوريا-الشمالية-لصاروخ-بالستي-1079010712.html
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
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كوريا الشمالية, الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن
كوريا الشمالية, الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن
كوريا الشمالية تتهم الولايات المتحدة بمحاولة نشر أسلحة نووية في شبه الجزيرة الكورية
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أعلن الممثل الدائم الكوري الشمالي لدى الأمم المتحدة، كيم سون، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة تسعى لنشر أسلحة نووية جديدة على شبه الجزيرة الكورية، من خلال إرسال غواصة نووية إلى كوريا الجنوبية للمرة الأولى في 40 عامًا، وذلك ضمن أنشطة استخباراتية استفزازية للغاية.
وقال كيم سون في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "الأمر الأكثر خطورة هو أن الولايات المتحدة تسعى لنشر أسلحة نووية جديدة على شبه الجزيرة الكورية، من خلال إرسال غواصة نووية إلى كوريا الجنوبية للمرة الأولى في 40 عامًا، وذلك ضمن أنشطة استخباراتية استفزازية للغاية".
وأمس الخميس، أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية سيناقشان في أول اجتماع للمجموعة الاستشارية النووية مسألة استخدام الأسلحة النووية ضد كوريا الشمالية.
وفي أبريل/نيسان، اتفق قادة كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على إعلان واشنطن، الذي يتضمن إنشاء مجموعة استشارية للشؤون النووية لتعزيز الردع الموسع ووضع خطط محددة لاستخدامه
ومناقشة التخطيط النووي والاستراتيجي والتعامل مع التهديدات التي يشكلها النظام ضد عدم انتشار الأسلحة النووية من قبل كوريا الشمالية.
وأكد الجانب الكوري الجنوبي التزامه بتعزيز العلاقات بين البلدين في مجال الدفاع المشترك، ووعدت كوريا الجنوبية أيضًا بالاعتماد السريع على "كل قوة التحالف"، بما في ذلك الأسلحة النووية، في حالة وقوع هجوم نووي من كوريا الشمالية.