https://sputnikarabic.ae/20230712/رئيس-كوريا-الجنوبية-يأمر-بـتعزيز-الردع-الطويل-الأمد-مع-أمريكا--1078977518.html
رئيس كوريا الجنوبية يأمر بـ"تعزيز الردع الطويل الأمد" مع أمريكا
رئيس كوريا الجنوبية يأمر بـ"تعزيز الردع الطويل الأمد" مع أمريكا
أمر رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك يول، اليوم الأربعاء، "بتعزيز الردع الطويل الأمد، من خلال المجموعة الاستشارية النووية مع الولايات المتحدة الأمريكية". 12.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-12T08:38+0000
2023-07-12T08:38+0000
2023-07-12T08:38+0000
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وخلال ترؤسه اجتماعا طارئا لمجلس الأمن القومي الكوري الجنوبي، حذر يون سيوك يول، من أن "كوريا الشمالية ستضطر لدفع ثمن إطلاق صاروخ باليستي غير مشروع "، حسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.وأمر يون مساعديه أن يوضحوا أن الأعمال غير القانونية التي تقوم بها كوريا الشمالية سيكون لها ثمن، كما أمر بتعزيز التزام الولايات المتحدة الأمريكية بالردع الموسع من خلال المجموعة الاستشارية النووية، التي اتفق على إنشائها الرئيس يول، والرئيس الأمريكي جو بايدن لمناقشة التخطيط النووي والاستراتيجي.وأعلنت اليابان، في وقت سابق اليوم، أن كوريا الشمالية قامت بإطلاق صاروخ باليستي، في تمام الساعة 9:59 صباحًا بالتوقيت المحلي (3:59 بتوقيت موسكو).وأعربت طوكيو عن احتجاجها على كوريا الشمالية، ولم ترد تقارير عن أي أضرار للسفن البحرية أو الطائرات اليابانية.ويعد هذا الإطلاق هو الـ12 من نوعه في هذا العام والأول، منذ 15 يونيو/حزيران الماضي، وفي العام الماضي، أجرت كوريا الشمالية 37 إطلاقًا مشابهًا.وقالت وزارة الدفاع اليابانية إن رحلة الصاروخ الكوري الشمالي الذي تم إطلاقه، صباح اليوم، استغرقت 74 دقيقة وهي الأطول في سلسلة إطلاق الصواريخ التي تقوم بها هذه الدولة.وأجرت كوريا الشمالية العشرات من عمليات الإطلاق التجريبية للصواريخ، منذ بداية عام 2022. وقالت بيونغ يانغ إن الأنشطة العسكرية لكوريا الشمالية جاءت ردا على "استفزازات" كوريا الجنوبية وحلفائها - الولايات المتحدة واليابان.
https://sputnikarabic.ae/20230712/صاروخ-كوريا-الشمالية-يحطم-الرقم-القياسي-لأطول-رحلة-صاروخية-من-نوعها--1078971760.html
https://sputnikarabic.ae/20230710/شقيقة-زعيم-كوريا-الشمالية-تهدد-واشنطن-بعد-اقتحام-طائرة-تجسس-أمريكية-أجواء-بيونغ-يانغ-1078927133.html
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كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار اليابان, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار اليابان, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
رئيس كوريا الجنوبية يأمر بـ"تعزيز الردع الطويل الأمد" مع أمريكا
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أمر رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك يول، اليوم الأربعاء، "بتعزيز الردع الطويل الأمد، من خلال المجموعة الاستشارية النووية مع الولايات المتحدة الأمريكية".
وخلال ترؤسه اجتماعا طارئا لمجلس الأمن القومي الكوري الجنوبي، حذر يون سيوك يول، من أن "كوريا الشمالية ستضطر لدفع ثمن إطلاق صاروخ باليستي غير مشروع "، حسب وكالة
"يونهاب" الكورية الجنوبية.
وأمر يون مساعديه أن يوضحوا أن الأعمال غير القانونية التي تقوم بها كوريا الشمالية سيكون لها ثمن، كما أمر بتعزيز التزام الولايات المتحدة الأمريكية بالردع الموسع من خلال المجموعة الاستشارية النووية، التي اتفق على إنشائها الرئيس يول، والرئيس الأمريكي جو بايدن لمناقشة التخطيط النووي والاستراتيجي.
وأعلنت اليابان، في وقت سابق اليوم، أن كوريا الشمالية قامت بإطلاق صاروخ باليستي
، في تمام الساعة 9:59 صباحًا بالتوقيت المحلي (3:59 بتوقيت موسكو).
وأعربت طوكيو عن احتجاجها على كوريا الشمالية
، ولم ترد تقارير عن أي أضرار للسفن البحرية أو الطائرات اليابانية.
ويعد هذا الإطلاق هو الـ12 من نوعه في هذا العام والأول، منذ 15 يونيو/حزيران الماضي، وفي العام الماضي، أجرت كوريا الشمالية 37 إطلاقًا مشابهًا.
وقالت وزارة الدفاع اليابانية إن رحلة الصاروخ الكوري الشمالي الذي تم إطلاقه، صباح اليوم، استغرقت 74 دقيقة
وهي الأطول في سلسلة إطلاق الصواريخ التي تقوم بها هذه الدولة.
وأجرت كوريا الشمالية العشرات من عمليات الإطلاق التجريبية للصواريخ، منذ بداية عام 2022. وقالت بيونغ يانغ إن الأنشطة العسكرية لكوريا الشمالية جاءت ردا على "استفزازات
" كوريا الجنوبية وحلفائها - الولايات المتحدة واليابان.