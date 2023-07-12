عربي
https://sputnikarabic.ae/20230712/مجلس-الأمن-الدولي-يعقد-اجتماعا-طارئا-بعد-إطلاق-كوريا-الشمالية-لصاروخ-بالستي-1079010712.html
مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا طارئا بعد إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ بالستي
مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا طارئا بعد إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ بالستي
أعلنت بعثة المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة أن الأمم المتحدة ستعقد اجتماعًا طارئًا يوم الخميس بعد أحدث إطلاق لصاروخ باليستي من قبل كوريا الشمالية. 12.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-12T22:26+0000
2023-07-12T22:26+0000
كوريا الشمالية
الملف الباليستي (2)... كوريا الشمالية والولايات المتحدة
منظمة الأمم المتحدة
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/04/1068616149_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_0a59ebdb3b69024b42eb080c3329cd47.jpg
وجاء في تغريدة نشرتها البعثة البريطانية على تويتر: "سيعقد مجلس الأمن اجتماعًا طارئًا غدًا (الخميس) بعد إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي بعيد المدى اليوم (الأربعاء)".وأشارت البعثة في بيانها إلى أن هذا الاختبار هو الرابع لصاروخ باليستي بعيد المدى من قبل كوريا الشمالية خلال هذا العام، ويعتبر انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن الدولي. وقد هبط الصاروخ على بُعد 270 كيلومترًا غرب اليابان.يشار إلى أن بريطانيا تتولى رئاسة مجلس الأمن في الأمم المتحدة خلال شهر يوليو/تموز.وأعلنت طوكيو، في وقت سابق، صباح الأربعاء، أن كوريا الشمالية قامت بإطلاق صاروخ باليستي في تمام الساعة 9:59 صباحًا بالتوقيت المحلي (3:59 بتوقيت موسكو).وأعربت طوكيو عن احتجاجها على كوريا الشمالية، ولم ترد تقارير عن أي أضرار للسفن البحرية أو الطائرات اليابانية.ويعد هذا الإطلاق هو الثاني عشر من نوعه في هذا العام والأول منذ 15 يونيو/حزيران. وفي العام الماضي، أجرت كوريا الشمالية 37 إطلاقًا مشابهًا.
https://sputnikarabic.ae/20230712/صاروخ-كوريا-الشمالية-يحطم-الرقم-القياسي-لأطول-رحلة-صاروخية-من-نوعها--1078971760.html
كوريا الشمالية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/04/1068616149_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_20941ee4a78b9529c6f77f38430aafcb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
كوريا الشمالية, الملف الباليستي (2)... كوريا الشمالية والولايات المتحدة, منظمة الأمم المتحدة, العالم
كوريا الشمالية, الملف الباليستي (2)... كوريا الشمالية والولايات المتحدة, منظمة الأمم المتحدة, العالم

مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا طارئا بعد إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ بالستي

22:26 GMT 12.07.2023
© AFP 2023 / ED JONESمجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2023
© AFP 2023 / ED JONES
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلنت بعثة المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة أن الأمم المتحدة ستعقد اجتماعًا طارئًا يوم الخميس بعد أحدث إطلاق لصاروخ باليستي من قبل كوريا الشمالية.
وجاء في تغريدة نشرتها البعثة البريطانية على تويتر: "سيعقد مجلس الأمن اجتماعًا طارئًا غدًا (الخميس) بعد إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي بعيد المدى اليوم (الأربعاء)".
في هذه الصورة التي قدمتها وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، يتم إطلاق نظام صاروخي تكتيكي للجيش أو صاروخ ATACMS خلال مناورة عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في مكان غير معلوم في كوريا الجنوبية، 5 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2023
صاروخ كوريا الشمالية يحطم الرقم القياسي لأطول رحلة صاروخية من نوعها
04:16 GMT
وأشارت البعثة في بيانها إلى أن هذا الاختبار هو الرابع لصاروخ باليستي بعيد المدى من قبل كوريا الشمالية خلال هذا العام، ويعتبر انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن الدولي. وقد هبط الصاروخ على بُعد 270 كيلومترًا غرب اليابان.
يشار إلى أن بريطانيا تتولى رئاسة مجلس الأمن في الأمم المتحدة خلال شهر يوليو/تموز.
وأعلنت طوكيو، في وقت سابق، صباح الأربعاء، أن كوريا الشمالية قامت بإطلاق صاروخ باليستي في تمام الساعة 9:59 صباحًا بالتوقيت المحلي (3:59 بتوقيت موسكو).
وأعربت طوكيو عن احتجاجها على كوريا الشمالية، ولم ترد تقارير عن أي أضرار للسفن البحرية أو الطائرات اليابانية.
ويعد هذا الإطلاق هو الثاني عشر من نوعه في هذا العام والأول منذ 15 يونيو/حزيران. وفي العام الماضي، أجرت كوريا الشمالية 37 إطلاقًا مشابهًا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:20 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع10:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала