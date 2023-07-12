https://sputnikarabic.ae/20230712/مجلس-الأمن-الدولي-يعقد-اجتماعا-طارئا-بعد-إطلاق-كوريا-الشمالية-لصاروخ-بالستي-1079010712.html

مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا طارئا بعد إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ بالستي

مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا طارئا بعد إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ بالستي

أعلنت بعثة المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة أن الأمم المتحدة ستعقد اجتماعًا طارئًا يوم الخميس بعد أحدث إطلاق لصاروخ باليستي من قبل كوريا الشمالية. 12.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-12T22:26+0000

2023-07-12T22:26+0000

2023-07-12T22:26+0000

كوريا الشمالية

الملف الباليستي (2)... كوريا الشمالية والولايات المتحدة

منظمة الأمم المتحدة

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وجاء في تغريدة نشرتها البعثة البريطانية على تويتر: "سيعقد مجلس الأمن اجتماعًا طارئًا غدًا (الخميس) بعد إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي بعيد المدى اليوم (الأربعاء)".وأشارت البعثة في بيانها إلى أن هذا الاختبار هو الرابع لصاروخ باليستي بعيد المدى من قبل كوريا الشمالية خلال هذا العام، ويعتبر انتهاكًا لقرارات مجلس الأمن الدولي. وقد هبط الصاروخ على بُعد 270 كيلومترًا غرب اليابان.يشار إلى أن بريطانيا تتولى رئاسة مجلس الأمن في الأمم المتحدة خلال شهر يوليو/تموز.وأعلنت طوكيو، في وقت سابق، صباح الأربعاء، أن كوريا الشمالية قامت بإطلاق صاروخ باليستي في تمام الساعة 9:59 صباحًا بالتوقيت المحلي (3:59 بتوقيت موسكو).وأعربت طوكيو عن احتجاجها على كوريا الشمالية، ولم ترد تقارير عن أي أضرار للسفن البحرية أو الطائرات اليابانية.ويعد هذا الإطلاق هو الثاني عشر من نوعه في هذا العام والأول منذ 15 يونيو/حزيران. وفي العام الماضي، أجرت كوريا الشمالية 37 إطلاقًا مشابهًا.

https://sputnikarabic.ae/20230712/صاروخ-كوريا-الشمالية-يحطم-الرقم-القياسي-لأطول-رحلة-صاروخية-من-نوعها--1078971760.html

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