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Подготовка специалистов инженерных войск для работы в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230714/مرشح-رئاسي-أمريكي-قرار-بايدن-بالتعبئة-ليس-إلا-استعداد-للحرب-مع-روسيا-1079077493.html
مرشح رئاسي أمريكي: قرار بايدن بالتعبئة ليس إلا استعداد للحرب مع روسيا
مرشح رئاسي أمريكي: قرار بايدن بالتعبئة ليس إلا استعداد للحرب مع روسيا
علق المرشح الرئاسي الأمريكي، روبرت كينيدي جونيور، اليوم الجمعة، على قرار الرئيس، جو بايدن، حول تعبئة قوات الاحتياط لتعزيز "الناتو" في أوروبا، بأنه استعداد... 14.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-14T22:02+0000
2023-07-14T22:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
جو بايدن
التعبئة العالمية
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
الناتو
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موسكو - سبوتنيك. وكتب كينيدي على "تويتر"، "استدعى بايدن للتو 3000 عسكري احتياطي لتعزيز القوات الأمريكية في أوروبا كجزء من عملية "الوفاء الأطلسي". أريد أن يفهم الناس ما هي هذه التعبئة، إنها استعداد لحرب برية مع روسيا".هذا وأصدر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم أمس الخميس، أمرًا بنشر 3000 عسكري احتياطي في أوروبا لتعزيز القوات الأمريكية المشاركة في عملية "الوفاء الأطلسي".ووفقًا للأمر، يجب ألا يتجاوز عدد الوحدات المنتشرة 3000 فرد في أي وقت، مع حد أقصى لـ 450 فرداً من الاحتياط.وتأتي هذه الخطوة بعد زيارة الرئيس بايدن إلى أوروبا لمدة خمسة أيام، حيث زار بريطانيا وليتوانيا وفنلندا، بهدف إظهار قوة التحالف الدولي ردًا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.والثلاثاء الماضي، أعلنت دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) المشاركة في قمة فيلنيوس، أن دول الحلف ستنشر قوات إضافية في شرق أوروبا، وتزيد قواتها إلى حجم لواء إذا دعت الحاجة.وتواصل القوات الروسية، من جانبها، عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيا وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230708/كينيدي-بايدن-يكذب-بشأن-ما-يحدث-في-أوكرانيا-1078850905.html
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جو بايدن, التعبئة العالمية, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, الناتو
جو بايدن, التعبئة العالمية, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, الناتو

مرشح رئاسي أمريكي: قرار بايدن بالتعبئة ليس إلا استعداد للحرب مع روسيا

22:02 GMT 14.07.2023
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDSالرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، في البيت الأبيض، واشنطن، 8 يونيو/ حزيران 2023
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، في البيت الأبيض، واشنطن، 8 يونيو/ حزيران 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2023
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
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علق المرشح الرئاسي الأمريكي، روبرت كينيدي جونيور، اليوم الجمعة، على قرار الرئيس، جو بايدن، حول تعبئة قوات الاحتياط لتعزيز "الناتو" في أوروبا، بأنه استعداد للحرب مع روسيا.
موسكو - سبوتنيك. وكتب كينيدي على "تويتر"، "استدعى بايدن للتو 3000 عسكري احتياطي لتعزيز القوات الأمريكية في أوروبا كجزء من عملية "الوفاء الأطلسي". أريد أن يفهم الناس ما هي هذه التعبئة، إنها استعداد لحرب برية مع روسيا".
هذا وأصدر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم أمس الخميس، أمرًا بنشر 3000 عسكري احتياطي في أوروبا لتعزيز القوات الأمريكية المشاركة في عملية "الوفاء الأطلسي".
ووفقًا للأمر، يجب ألا يتجاوز عدد الوحدات المنتشرة 3000 فرد في أي وقت، مع حد أقصى لـ 450 فرداً من الاحتياط.
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وتأتي هذه الخطوة بعد زيارة الرئيس بايدن إلى أوروبا لمدة خمسة أيام، حيث زار بريطانيا وليتوانيا وفنلندا، بهدف إظهار قوة التحالف الدولي ردًا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
والثلاثاء الماضي، أعلنت دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) المشاركة في قمة فيلنيوس، أن دول الحلف ستنشر قوات إضافية في شرق أوروبا، وتزيد قواتها إلى حجم لواء إذا دعت الحاجة.
وتواصل القوات الروسية، من جانبها، عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيا وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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