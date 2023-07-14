https://sputnikarabic.ae/20230714/مسؤول-قوات-أحمد-توقع-خسائر-كبيرة-في-صفوف-القوات-الأوكرانية-في-اتجاه-أرتيوموفسك-1079077646.html
مسؤول: قوات "أحمد" توقع خسائر كبيرة في صفوف القوات الأوكرانية في اتجاه أرتيوموفسك
مسؤول: قوات "أحمد" توقع خسائر كبيرة في صفوف القوات الأوكرانية في اتجاه أرتيوموفسك
أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، ليونيد باسيتشنيك، اليوم الجمعة، أن مقاتلي كتيبة "أحمد" التابعة للقوات الخاصة الشيشانية، أوقعوا خسائر كبيرة في... 14.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-14T23:04+0000
2023-07-14T23:04+0000
2023-07-14T23:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
جمهورية لوغانسك الشعبية
القوات الأوكرانية
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لوغانسك-سبوتنيك. وكتب باسيتشنيك، على قناته في "تليغرام"، أنه "في اتجاه أرتيوموفسك، تعمل وحدات من القوات الخاصة الشيشانية" أحمد "بنشاط، ولم تؤد الإجراءات الحاسمة لهذه الوحدات فقط إلى إلحاق خسائر كبيرة بالعدو، بل وبأسر 13 قوميًا، بالإضافة إلى الاستيلاء على خمس قطع من المعدات: دبابتان وسيارتان وعربة عسكرية مصفحة".وفي وقت سابق، أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، عن انتقال وحدة القوات الخاصة "أحمد" إلى محور أرتيوموفسك (باخموت).وكتب قديروف في قناته على " تليغرام"، بأنه "تم نقل القوات الخاصة "أحمد" بقيادة أبتي علاء الدينوف، من قبل قيادة العملية الخاصة، إلى محور أرتيوموفسك. وهذا القرار يعكس ثقة هيئة الأركان العامة بالقدرة القتالية العالية للوحدة".كما نشر قديروف مقطع فيديو يتحدث فيه علاء الدينوف عن الوضع في قرية كليشييفكا، وبأنها تحت السيطرة الروسية، كما وأن مقاتلي "أحمد" يسيطرون على خط دفاع من من كليشييفكا وحتى بلدة كورديوموفكا.
https://sputnikarabic.ae/20230712/القوات-الروسية-تتقدم-على-محور-أرتيوموفسك--1078979134.html
جمهورية لوغانسك الشعبية
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, جمهورية لوغانسك الشعبية, القوات الأوكرانية
روسيا, جمهورية لوغانسك الشعبية, القوات الأوكرانية
مسؤول: قوات "أحمد" توقع خسائر كبيرة في صفوف القوات الأوكرانية في اتجاه أرتيوموفسك
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أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، ليونيد باسيتشنيك، اليوم الجمعة، أن مقاتلي كتيبة "أحمد" التابعة للقوات الخاصة الشيشانية، أوقعوا خسائر كبيرة في صفوف القوات الأوكرانية في منطقة أرتيوموفسك.
لوغانسك-سبوتنيك. وكتب باسيتشنيك، على قناته في "تليغرام"، أنه "في اتجاه أرتيوموفسك، تعمل وحدات من القوات الخاصة الشيشانية" أحمد "بنشاط، ولم تؤد الإجراءات الحاسمة لهذه الوحدات
فقط إلى إلحاق خسائر كبيرة بالعدو، بل وبأسر 13 قوميًا، بالإضافة إلى الاستيلاء على خمس قطع من المعدات: دبابتان وسيارتان وعربة عسكرية مصفحة".
وفي وقت سابق، أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، عن انتقال وحدة القوات الخاصة "أحمد" إلى محور أرتيوموفسك (باخموت).
وكتب قديروف في قناته على " تليغرام"، بأنه "تم نقل القوات الخاصة "أحمد" بقيادة أبتي علاء الدينوف، من قبل قيادة العملية الخاصة، إلى محور أرتيوموفسك. وهذا القرار يعكس ثقة هيئة الأركان العامة بالقدرة القتالية العالية للوحدة".
كما نشر قديروف مقطع فيديو يتحدث فيه علاء الدينوف عن الوضع في قرية كليشييفكا، وبأنها تحت السيطرة الروسية، كما وأن مقاتلي "أحمد" يسيطرون على خط دفاع من من كليشييفكا وحتى بلدة كورديوموفكا.