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الكرملين: تقديم ضمانات أمنية إلى أوكرانيا اعتداء على أمن روسيا
Подготовка специалистов инженерных войск для работы в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230712/القوات-الروسية-تتقدم-على-محور-أرتيوموفسك--1078979134.html
القوات الروسية تتقدم على محور أرتيوموفسك
القوات الروسية تتقدم على محور أرتيوموفسك
أكد القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشلين، إن القوات الروسية أحرزت تقدما على محور أرتيوموفسك (باخموت). 12.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-12T09:32+0000
2023-07-12T09:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال بوشلين في لقاء على "سولوفييف لايف"، إن القتال مستمر شمال غرب قرية كليشيفكا بالقرب من أرتيوموفسك، حيث تحرز القوات الروسية تقدما في المنطقة.وكان رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، قد كشف أمس الثلاثاء، عن أسر وحدة القوات الخاصة (أحمد) على محور أرتيوموفسك (باخموت)، عددا من الجنود الأوكرانيين.وأكد رئيس جمهورية الشيشان أن القوات الروسية تسيطر على كليشيفكا، على عكس الشائعات والتكهنات التي تنشرها أوكرانيا.وكتب قديروف في قناته على "تلغرام"، أن "القوات الخاصة "أحمد" بقيادة أبتي علاء الدينوف، تم نقلها من قبل قيادة العملية الخاصة إلى محور أرتيوموفسك".شاهد أيضا: قذيفة روسية تفتك بمدفع "إم - 777" الأمريكي على محور كراسني ليمان... فيديوشاهد أيضا: مرتزق فنلندي عالق مع الدجاجات في متاهة من "الأسوار"... فيديو
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رصد عسكري
رصد عسكري

القوات الروسية تتقدم على محور أرتيوموفسك

09:32 GMT 12.07.2023
© Sputnik . Виктор Антонюк / الانتقال إلى بنك الصورقوات روسية في مدينة كوبيانسك بمقاطعة خاركوف (أوكرانيا).
قوات روسية في مدينة كوبيانسك بمقاطعة خاركوف (أوكرانيا). - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2023
© Sputnik . Виктор Антонюк
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أكد القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشلين، إن القوات الروسية أحرزت تقدما على محور أرتيوموفسك (باخموت).
وقال بوشلين في لقاء على "سولوفييف لايف"، إن القتال مستمر شمال غرب قرية كليشيفكا بالقرب من أرتيوموفسك، حيث تحرز القوات الروسية تقدما في المنطقة.

"اتجاه أرتيوموفسك. هناك نرى في كليشيفكا التي قيل عنها الكثير.. والآن يستمر القتال شمال غرب كليشيفكا، وقد حقق رجالنا بعض النجاح نتيجة للهجوم المضاد".

دينيس بوشلين
القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية
وكان رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، قد كشف أمس الثلاثاء، عن أسر وحدة القوات الخاصة (أحمد) على محور أرتيوموفسك (باخموت)، عددا من الجنود الأوكرانيين.
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08:22 GMT

وقال قديروف إنه في سياق العمليات في منطقة بلدة كليشيفكا على محور أرتيوموفسك (باخموت)، تم أسر خمسة جنود من القوات الأوكرانية، على يد قوات "أحمد" واللواء الأسطوري الرابع من الفيلق الثاني للجيش الثاني الروسي.

وأكد رئيس جمهورية الشيشان أن القوات الروسية تسيطر على كليشيفكا، على عكس الشائعات والتكهنات التي تنشرها أوكرانيا.

وكان قديروف أعلن، الاثنين، عن انتقال وحدة القوات الخاصة "أحمد" إلى محور أرتيوموفسك (باخموت).

وكتب قديروف في قناته على "تلغرام"، أن "القوات الخاصة "أحمد" بقيادة أبتي علاء الدينوف، تم نقلها من قبل قيادة العملية الخاصة إلى محور أرتيوموفسك".
شاهد أيضا: قذيفة روسية تفتك بمدفع "إم - 777" الأمريكي على محور كراسني ليمان... فيديو
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