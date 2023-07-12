https://sputnikarabic.ae/20230712/القوات-الروسية-تتقدم-على-محور-أرتيوموفسك--1078979134.html
القوات الروسية تتقدم على محور أرتيوموفسك
القوات الروسية تتقدم على محور أرتيوموفسك
أكد القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشلين، إن القوات الروسية أحرزت تقدما على محور أرتيوموفسك (باخموت). 12.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-12T09:32+0000
2023-07-12T09:32+0000
2023-07-12T09:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال بوشلين في لقاء على "سولوفييف لايف"، إن القتال مستمر شمال غرب قرية كليشيفكا بالقرب من أرتيوموفسك، حيث تحرز القوات الروسية تقدما في المنطقة.وكان رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، قد كشف أمس الثلاثاء، عن أسر وحدة القوات الخاصة (أحمد) على محور أرتيوموفسك (باخموت)، عددا من الجنود الأوكرانيين.وأكد رئيس جمهورية الشيشان أن القوات الروسية تسيطر على كليشيفكا، على عكس الشائعات والتكهنات التي تنشرها أوكرانيا.وكتب قديروف في قناته على "تلغرام"، أن "القوات الخاصة "أحمد" بقيادة أبتي علاء الدينوف، تم نقلها من قبل قيادة العملية الخاصة إلى محور أرتيوموفسك".شاهد أيضا: قذيفة روسية تفتك بمدفع "إم - 777" الأمريكي على محور كراسني ليمان... فيديوشاهد أيضا: مرتزق فنلندي عالق مع الدجاجات في متاهة من "الأسوار"... فيديو
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
القوات الروسية تتقدم على محور أرتيوموفسك
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أكد القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشلين، إن القوات الروسية أحرزت تقدما على محور أرتيوموفسك (باخموت).
و
قال بوشلين في لقاء على "سولوفييف لايف"
، إن القتال مستمر شمال غرب قرية كليشيفكا بالقرب من أرتيوموفسك، حيث تحرز القوات الروسية تقدما في المنطقة.
"اتجاه أرتيوموفسك. هناك نرى في كليشيفكا التي قيل عنها الكثير.. والآن يستمر القتال شمال غرب كليشيفكا، وقد حقق رجالنا بعض النجاح نتيجة للهجوم المضاد".
دينيس بوشلين
القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية
وكان رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، قد كشف أمس الثلاثاء، عن أسر وحدة القوات الخاصة (أحمد)
على محور أرتيوموفسك (باخموت)، عددا من الجنود الأوكرانيين.
وقال قديروف إنه في سياق العمليات في منطقة بلدة كليشيفكا على محور أرتيوموفسك (باخموت)، تم أسر خمسة جنود من القوات الأوكرانية، على يد قوات "أحمد" واللواء الأسطوري الرابع من الفيلق الثاني للجيش الثاني الروسي.
وأكد رئيس جمهورية الشيشان أن القوات الروسية تسيطر على كليشيفكا، على عكس الشائعات والتكهنات التي تنشرها أوكرانيا.
وكان قديروف أعلن، الاثنين، عن انتقال وحدة القوات الخاصة "أحمد" إلى محور أرتيوموفسك (باخموت).
وكتب قديروف في قناته على "تلغرام"، أن "القوات الخاصة "أحمد"
بقيادة أبتي علاء الدينوف، تم نقلها من قبل قيادة العملية الخاصة إلى محور أرتيوموفسك".